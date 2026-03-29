Yllätykset jatkuvat – OLS piinaa mestareita ja Indians Peliveljiä

Oilers vei avauserän selvästi 3-1, mutta jo OLS:n Riku Ruonakankaan kavennus toisen erän alussa pohjusti vieraiden nousua. Kolmannessa erässä alkoi sitten tapahtua: Pallon keskiviivalla ryöstänyt Veeti Koivisto karkasi tasoittamaan, hyökkäysalueen pallonriiston jälkeen Iiro Savela lähetti pallon kulmasta takatolpalle, josta Olli Lukkari löi johtomaalin ja vielä Koivisto päätti nousun oikeasta laidasta jo 5–3-maaliin. Yhtäkkiä altavastaajaksi joutuneen Oilersin loppurypistys ilman maalivahtia toi enää Jasper Auvisen kavennuksen. OLS-vahti Riku Panumalle merkittiin päätöserään 13 torjuntaa, kun Markus Laakso puuttui kotijoukkueen maalissa peliin neljästi.

Seinäjoella oli odotetun tasaista SPV:n voitettua avauskohtaamisen kotonaan jatkoaikamaalilla ja Indiansin kotonaan samoin maalin erolla. Tasatahtia mentiin tänäänkin, kun SPV johti avauserässä 1-0 ja toisessa 3-2 ja Indians puolestaan ensimmäisessä 2-1 ja toisessa 4-3. Kolmannen erän ainoan osuman laukoi SPV:n Peter Kotilainen, joka sinetöi 4–4-tasoituksella hattutemppunsa siirtäen ratkaisun jatkoajalle. Se päättyi tällä kertaa Indiansin juhliin, kun puolustaja Jere Niemelä toi pallon omalta alueelta yli keskiviivan ja yllätti SPV-vahti Teppo Liukkosen komealla laukauksella yläkulmaan.

Sunnuntain muut puolivälierät ratkesivat selvemmin, kun Pirkanmaan joukkueet siirtyivät kotonaan sarjoissaan jo 3–0-johtoon ja voiton päähän välieristä. Classic löi TPS:n 7-4 ja Nokian KrP EräViikingit 8-1.

Classicia viimeksi Lempäälässä loppuun asti piinannut TPS teki sen taas, kun se nousi ensin kahden maalin takaa tasoihin ja Alvar Alanne kuittasi vielä Classicin Vilho Helinin kolmannen alussa tekemän 4–3-maalinkin. Samalla Classic vaihtoi maalin Lassi Torisevan tolppien välissä aloittaneen Pietari Jääskeläisen tilalle. Eroa syntyi lopulta erän puolivälin alla, kun Tiitus Salokangas laukoi ylivoimalla Classicin viidennen ja Oskari Heikkilä vain 11 sekuntia myöhemmin kuudennen maalin ja hattutempun täyteen. Loppunumerot löi tyhjiin Ville Hietaranta.

Edelliset kohtaamiset viidellä ja seitsemällä maalilla hävinnyt EräViikingit kesti tänään ilman takaiskuja 16 minuuttia ennen kuin Luukas Hyvärinen ja Juuso Ahola siirsivät KrP:n 2–0-taukojohtoon. Toisessa erässä nokialaiset onnistuivat maalinteossa kolmesti, ja kolmannessa Hyvärinen laukoi alivoimalla tilanteeksi jo 6-0. EräViikingit sai päätöserässä kuparisen rikki kuudella viittä vastaan, mutta KrP:lle osuivat vielä Juuso Ahola ja viimeisellä minuutilla ylivoimalla Joona Rantala ja Ahola vieraiden Elmeri Haverin katseltua punaista korttia turhasta maalinedushuitaisusta. KrP:n ykkösketju latoi joukkueensa maaleista seitsemän Juuso Aholan merkkauttaessa 4+1, Joona Rantalan 2+2 ja Luukas Hyvärisen 1+2.