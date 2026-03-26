Kevätmessut 2026 herätti kodin ja puutarhan unelmat eloon – yli 63 300 kävijää haki Messukeskuksesta inspiraatiota ja asiantuntijoiden neuvoja
30.3.2026 06:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen täyttänyt Kevätmessut osoitti, että suomalaisten intohimo asumisen parantamiseen, vihreään elinympäristöön ja kestävään rakentamiseen on vahvempaa kuin koskaan. Tapahtuma veti puoleensa yhdessä samaan aikaan järjestettävien Golfmessujen kanssa yli 63 300 vierailijaa, jotka pääsivät tutustumaan lähes 600 näytteilleasettajan tarjontaan sekä kokemaan ennennäkemättömän monipuolisen ohjelmakattauksen.
Kevätmessut 2026 vahvisti asemaansa alkavan kauden merkittävimpänä kohtaamispaikkana. Tänä vuonna messuilla korostuivat erityisesti asumisen älyratkaisut, monimuotoinen luonnonmukaisuus sekä yhteisöllisyys. Messuhallit tarjosivat kattavan läpileikkauksen puutarhanhoidon uutuuksista, remontoinnin viimeisimmistä tekniikoista ja sisustuksen nousevista ilmiöistä.
Tapahtuman vetovoima perustui vahvaan asiantuntijuuteen ja elämyksellisyyteen. Kävijät hyödynsivät aktiivisesti muun muassa maksutonta pihasuunnittelua, osallistuivat linnunpönttö- ja kylvötyöpajoihin sekä seurasivat livenä, kuinka tekoälyagentti otetaan osaksi rakennusprojektia. Perjantain pidennetty aukioloaika houkutteli kävijöitä after work -tunnelmaan huutokaupan ja pop up -myymälöiden saattelemana.
”Kevätmessut on tapahtuma, josta haetaan tietoa, mutta jossa tehdään myös hankintoja. Ajankohta puutarha- ja mökkikauden alussa, kevään kynnyksellä, on otollinen kesäkauden hankintapäätöksille. Mukana olevat yritykset kertoivatkin tositarkoituksella liikkeellä olleista ostajista sekä hyvistä osastomyynneistä.
Samaan aikaan järjestettävillä Golfmessuilla tehtiin myös kauppaa, sekä avattiin golfkausi simulaattorigolfin SM-kilpailujen merkeissä.” iloitsee tapahtumakokonaisuudesta vastaava liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.
Oma Koti -alue, Trendikoti ja Ideapiha inspiraation lähteinä
Vuoden 2026 messuilla Oma Koti -alue vakiinnutti paikkansa rakentajien ja remontoijien tärkeimpänä kohtaamispaikkana. Alueella nähtiin vahvaa panostusta energiatehokkuuteen ja nostettiin esiin ekologisia materiaaleja. Messuilla esiteltiin myös tuore näkökulma älyrakentamisesta ja tekoälyn hyödyntämisestä rakennusalan arjessa.
Sisustuksen ystäviä hellittiin Trendikodilla, jossa sisustusarkkitehti Malla Tapion johdolla esiteltiin kevään neljä pääsuuntausta. Trendikoti heräsi eloon vaikuttajavierailujen, Christoffer Strandbergin, Ellen Jokikunnaksen ja Paulus Arajuuren tähdittämien haastattelujen kautta. Huoneistojen rohkeat valinnat puhuttelivat kävijöitä, jotka etsivät kotiinsa merkityksellisyyttä ja ajatonta tyyliä.
Piharakentamisen puolella maisemasuunnittelija Minna Harjun luoma Ideapiha tarjosi konkreettisia vinkkejä luonnonmukaisen ja helppohoitoisen arkiympäristön rakentamiseen. Ideapiha osoitti, miten moderni muotoilu ja luonnon monimuotoisuus voivat kohdata kaikenkokoisilla tonteilla.
Design ja kotimaisuus valloittivat pop-up-alueilla
Yksi messujen suosituimmista kohteista oli yli 200 neliömetrin kokoinen Designkaverit Pop Up Shop, joka toi esiin yli 40 kotimaisen brändin osaamista. Kotimaisen muotoilun ja kestävän kuluttamisen arvostus näkyi vilkkaana kaupankäyntinä ja kiinnostuksena uniikkeja sisustusratkaisuja kohtaan. Myös Finlaysonin pop-up-myymälä houkutteli kävijöitä laadukkailla ja pitkäikäisillä kodintekstiileillä.
Kevätmessut 2026 kokonaisuuteen kuuluivat Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisustus ja Lähiruoka & Luomu. Samaan aikaan järjestettiin Golfmessut (pe-su). Seuraavan kerran messuilla inspiroidutaan 18.-21.3.2027.
Lisätiedot:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Kevätmessut, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Kevätmessut, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 18.–21.3.2027. | kevatmessut.fi | @kevatmessut_official
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Vuoden lähiruokateko 2026 -palkinto myönnetään Kujalan tilalle26.3.2026 09:40:30 EET | Tiedote
Vuoden lähiruokateko -palkinto on myönnetty hailuotolaiselle Kujalan tilalle, joka yhdistää toiminnassaan luonnonlaidunlihan kasvattamisen, erilaisten jatkojalosteiden tuotannon, myynnin, elämykset ja matkailun samaan kokonaisuuteen. 5000 euron arvoinen palkinto luovutettiin Lähiruoka & luomu -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Kevätmessuilla virittäydytään kevääseen torstaista alkaen – suurtapahtuma esittelee asumisen mullistukset, tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja upean Trendikodin ja Ideapihan24.3.2026 10:54:27 EET | Tiedote
Joka vuosi yhtä odotettu Kevätmessut tuo kevään kaupunkiin ja valloittaa Helsingin Messukeskuksen torstaista sunnuntaihin 26.–29.3.2026. Suomen suurin puutarhanhoidon, mökkeilyn, rakentamisen ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo yhteen noin 500 yritystä ja esittelee kaiken tarvittavan uuteen kauteen. Kokonaisuuden täydentävät perjantaina avautuvat Golfmessut, joilla nähdään historian ensimmäiset simulaattorigolfin SM-kisat.
Helsingin MaatalousKonemessut 2026: Vuoden tärkeimmät liiketoiminnan ideointi- ja kehittämispäivät maa- ja metsätilallisille19.3.2026 10:05:24 EET | Tiedote
Koko arvoketju saman katon alla – Messukeskuksessa 8.–10.10.2026 Helsingin MaatalousKonemessut on Suomen kattavin ja tärkein maa- ja metsätalousalan sisätapahtuma. Messukeskuksen suuret sisätilat mahdollistavat joka toinen vuosi järjestettävän, koko alan kattavan ammattitapahtuman, jonne on helppo tulla kaikkialta Suomesta. Tapahtuma järjestetään 8.–10.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Minestrone Workshop suunnittelee Habitaren 2026 teemanäyttelyn19.3.2026 08:48:19 EET | Tiedote
Habitaren 2026 teemanäyttelyn suunnittelee Minestrone Workshop -kollektiivi. Yhdeksän suunnittelijan muodostama työhuone tunnetaan kokeellisesta, materiaalilähtöisestä työskentelystä sekä käsillä tekemisen kulttuurista.
Minestrone Workshop is designing the Habitare 2026 theme exhibition19.3.2026 08:48:19 EET | Press release
The Habitare 2026 theme exhibition is being designed by the Helsinki-based design collective Minestrone Workshop. The studio, consisting of nine designers, is known for its experimental, material-driven approach and culture of hands-on craftsmanship.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme