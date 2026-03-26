Kevätmessut 2026 herätti kodin ja puutarhan unelmat eloon – yli 63 300 kävijää haki Messukeskuksesta inspiraatiota ja asiantuntijoiden neuvoja

Kevätmessut 2026 vahvisti asemaansa alkavan kauden merkittävimpänä kohtaamispaikkana. Tänä vuonna messuilla korostuivat erityisesti asumisen älyratkaisut, monimuotoinen luonnonmukaisuus sekä yhteisöllisyys. Messuhallit tarjosivat kattavan läpileikkauksen puutarhanhoidon uutuuksista, remontoinnin viimeisimmistä tekniikoista ja sisustuksen nousevista ilmiöistä.

Tapahtuman vetovoima perustui vahvaan asiantuntijuuteen ja elämyksellisyyteen. Kävijät hyödynsivät aktiivisesti muun muassa maksutonta pihasuunnittelua, osallistuivat linnunpönttö- ja kylvötyöpajoihin sekä seurasivat livenä, kuinka tekoälyagentti otetaan osaksi rakennusprojektia. Perjantain pidennetty aukioloaika houkutteli kävijöitä after work -tunnelmaan huutokaupan ja pop up -myymälöiden saattelemana.

”Kevätmessut on tapahtuma, josta haetaan tietoa, mutta jossa tehdään myös hankintoja. Ajankohta puutarha- ja mökkikauden alussa, kevään kynnyksellä, on otollinen kesäkauden hankintapäätöksille. Mukana olevat yritykset kertoivatkin tositarkoituksella liikkeellä olleista ostajista sekä hyvistä osastomyynneistä.

Samaan aikaan järjestettävillä Golfmessuilla tehtiin myös kauppaa, sekä avattiin golfkausi simulaattorigolfin SM-kilpailujen merkeissä.” iloitsee tapahtumakokonaisuudesta vastaava liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.

Oma Koti -alue, Trendikoti ja Ideapiha inspiraation lähteinä

Vuoden 2026 messuilla Oma Koti -alue vakiinnutti paikkansa rakentajien ja remontoijien tärkeimpänä kohtaamispaikkana. Alueella nähtiin vahvaa panostusta energiatehokkuuteen ja nostettiin esiin ekologisia materiaaleja. Messuilla esiteltiin myös tuore näkökulma älyrakentamisesta ja tekoälyn hyödyntämisestä rakennusalan arjessa.

Sisustuksen ystäviä hellittiin Trendikodilla, jossa sisustusarkkitehti Malla Tapion johdolla esiteltiin kevään neljä pääsuuntausta. Trendikoti heräsi eloon vaikuttajavierailujen, Christoffer Strandbergin, Ellen Jokikunnaksen ja Paulus Arajuuren tähdittämien haastattelujen kautta. Huoneistojen rohkeat valinnat puhuttelivat kävijöitä, jotka etsivät kotiinsa merkityksellisyyttä ja ajatonta tyyliä.

Piharakentamisen puolella maisemasuunnittelija Minna Harjun luoma Ideapiha tarjosi konkreettisia vinkkejä luonnonmukaisen ja helppohoitoisen arkiympäristön rakentamiseen. Ideapiha osoitti, miten moderni muotoilu ja luonnon monimuotoisuus voivat kohdata kaikenkokoisilla tonteilla.

Design ja kotimaisuus valloittivat pop-up-alueilla

Yksi messujen suosituimmista kohteista oli yli 200 neliömetrin kokoinen Designkaverit Pop Up Shop, joka toi esiin yli 40 kotimaisen brändin osaamista. Kotimaisen muotoilun ja kestävän kuluttamisen arvostus näkyi vilkkaana kaupankäyntinä ja kiinnostuksena uniikkeja sisustusratkaisuja kohtaan. Myös Finlaysonin pop-up-myymälä houkutteli kävijöitä laadukkailla ja pitkäikäisillä kodintekstiileillä.

Kevätmessut 2026 kokonaisuuteen kuuluivat Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisustus ja Lähiruoka & Luomu. Samaan aikaan järjestettiin Golfmessut (pe-su). Seuraavan kerran messuilla inspiroidutaan 18.-21.3.2027.

Lisätiedot:

Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Kevätmessut, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com

Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Kevätmessut, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com

Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus