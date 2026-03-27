Varha edistää sujuvaa jatkohoitoon pääsyä Tyks Akuutista
30.3.2026 09:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varha nopeuttaa potilaiden jatkohoitoon pääsyä Tyks Akuutista. Hyvinvointialue on talven aikana lisännyt resursseja jatkohoitoon pääsyn parantamiseksi eri tavoin. Huhtikuussa kasvatetaan Loimaan kuntouttavan arviointiyksikön paikkamäärää. Toukokuussa avataan Tyks Mäntymäen sairaalaan uusi 26-paikkainen akuutti geriatrinen osasto.
Hyvinvointialue sai 26.3.2026 Lupa- ja valvontavirastolta päätöksen potilaiden jatkohoitoon pääsystä Tyks Akuutista.
Hyvinvointialueen tavoitteena on varmistaa päivystyksestä siirtyvien potilaiden jatkohoitopaikat kehittämällä toimintaa laaja-alaisesti eri palveluissa. Jatkohoitopaikkojen haasteet liittyvät erityisesti ikääntyneiden potilaiden hoitoketjuun. Useita uudistuksia on tehty kuluneen talven aikana LVV:n käytössä olleen tarkasteluaineiston laatimisen jälkeen.
– Suunnitelma on tähdännyt pitkään jatkuneiden haasteiden ratkaisuun kuluvan vuoden aikana. Suhtaudumme Lupa- ja valvontaviraston päätökseen vakavasti ja nopeutamme jo aloitettuja toimenpiteitä jatkohoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi. Seuraamme tilannetta aktiivisesti päivittäin, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.
Panostuksia on tehty talven 2025–26 aikana erityisesti ikääntyneiden kuntoutus- ja arviointiyksiköihin sekä kehitetty voimavaralähtöistä kuntoutusta yleislääketieteen osastoilla.
Tavoitteena on kaikkien hoitoa edelleen tarvitsevien potilaiden siirtyminen Tyks Akuutista jatkohoitoon 24 tunnin sisällä saapumisesta. Näin pystyttäisiin pääosin välttämään myös yöaikaan tehtävät siirrot.
– Henkilöstömme tekee erittäin hyvää työtä potilaiden hyväksi haastavassa tilanteessa. Potilasturvallisuus on aina ensisijalla. Aktiivinen kuntouttava hoitotyö on merkittävässä roolissa ikääntyneiden potilaiden jatkon kannalta, tapahtuupa tämä kotona tai jatkohoidossa muualla, Tyks sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä sanoo.
Perustason osastojen kapasiteettia on vahvistettu ja tarvittaessa on otettu käyttöön lisävuodepaikkoja. Tilannetta ovat hankaloittaneet talven influenssakausi sekä muut poikkeuksellisen vilkkaat ajanjaksot, jotka ovat lisänneet painetta osastoille. Kuormitustilanteiden toimintaa kehitetään edelleen jatkuvasti.
Toukokuussa Tyks Mäntymäen sairaalaan avataan uusi perustason vuodeosasto. Osastolle tulee 26 paikkaa nimenomaan akuuttia sairaanhoitoa tarvitseville iäkkäille potilaille.
Sote-koordinaatiokeskuksen toimintaa on laajennettu koko Varsinais-Suomen alueelle. Keskus vastaa ensihoidon kiireettömien tehtävien hoidon tarpeen arvioinnista ja tarjoaa konsultaatiotukea ammattilaisille. Marraskuusta alkaen seitsemän liikkuvan päivystyksen yksikköä on vahvistanut hoidon saatavuutta arvioimalla potilaiden tilannetta paikan päällä. Tämän myötä hoitoa voidaan antaa kotona silloin, kun se potilaan kannalta on turvallista.
Tammikuussa Loimaalla avattiin 25-paikkainen kuntouttava arviointiyksikkö ja Liedon kuntouttavan arviointiyksikön paikkamäärää lisättiin. Ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista on ostettu tänä vuonna lisää yli 60 asiakkaalle. Myös ikääntyneiden kotona annettavia palveluja, kuten Turun kotihoidon yöaikaista palvelua, on laajennettu, jotta asiakkaiden kotona asumista pystytään turvaamaan paremmin.
Varha toimittaa aiheesta Lupa- ja valvontavirastolle aiheesta selvityksen 15.9.2026 mennessä.
Lupa- ja valvontaviraston päätös: Varhalle määräys saattaa kuntoon potilaiden jatkohoitoon pääsy Tyks Akuutista
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Pirjo MustonenJohtajaylilääkäriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0504094759pirjo.mustonen@varha.fi
Mikko PietiläTulosaluejohtaja, Tyks-sairaalapalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 515 0615mikko.pietila@varha.fi
Eeva-Sirkku PöyhönenTulosaluejohtaja, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 538 2101eeva-sirkku.poyhonen@varha.fi
