SOHJO 2026: ”Suomen Texas” syntyy energian, teollisuuden ja uuden teknologian liitosta

Business Joensuu tarjoaa yrityksille palveluita liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun. Palveluihin kuuluvat muun muassa maksuton yritysneuvonta, rahoituksen ja investointien suunnittelu, kasvuvalmennukset, työnantajuus- ja rekrytointituki sekä kansainvälistymisen palvelut.

Business Joensuu edistää yritysten sijoittumista ja investointeja Joensuuhun ja Keski-Karjalan seudulle palvelemalla yrityksiä toimitila- ja tonttiratkaisuissa sekä investointien suunnittelussa, rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä, verkostoitumisessa ja osaavan työvoiman löytämisessä.

Business Joensuu tekee toimialakohtaista kehitystyötä ja rakentaa edellytyksiä alueen yritysten kasvulle ja menestykselle. Yritysten kasvua tukevat monipuolinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta yhteistyössä yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, Startup Joensuu -hub, innovaatiohubit sekä laajat verkostot paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yrityspalvelut kattavat yhdeksän kuntaa (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi), joissa on noin 125 000 asukasta ja 7 500 yritystä.

Lisäksi Business Joensuu vastaa Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluista, ja sen yhteydessä toimii myös VisitKarelia, Pohjois-Karjalan matkailun destinaatio-organisaatio (DMO), joka markkinoi aluetta kotimaassa ja kansainvälisesti sekä edistää matkailualan yritysten kasvua.

Business Joensuu Oy

Länsikatu 15

80110 Joensuu

businessjoensuu.fi

010 419 8011 (ma - pe klo 8-16)



Tomi Haring

Toimitusjohtaja

tomi.haring@businessjoensuu.fi

+358 400 380 130



Ari Immonen

Johtaja, Toiminnan kumppani -palvelut

ari.immonen@businessjoensuu.fi

+358 50 585 9100

Pauliina Pikkujämsä

Palvelujohtaja, Investoinnit ja sijoittumispalvelut

pauliina.pikkujamsa@businessjoensuu.fi

+358 40 743 4362

Mervi Leminen

Palvelujohtaja, Liiketoiminnan kehityspalvelut

mervi.leminen@businessjoensuu.fi

+358 400 196 688

Anu Halonen

Palvelujohtaja, tila- ja tapahtumapalvelut

anu.halonen@businessjoensuu.fi

+358 50 566 0390

Terhi Millar

Kehityspäällikkö, VisitKarelia

terhi.millar@businessjoensuu.fi

+358 50 343 2095