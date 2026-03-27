SOHJO 2026: ”Suomen Texas” syntyy energian, teollisuuden ja uuden teknologian liitosta
30.3.2026 14:37:29 EEST | Business Joensuu Oy | Tiedote
Onko Itä-Suomi kuin Yhdysvalloissa rajaseutuna tunnettu Texas, missä vahva teollisuus, energiatoimiala ja nopeasti kasvava teknologia kohtaavat? Täällä tehdään koko maailmaa kiinnostavia asioita, ja rohkeimmat ideat voivat syntyä juuri karttojen reunoilla, sanoi yksi Itä-Suomen suurimman businesstapahtuman pääpuhujista.
Ruokaa ilmasta ja sähköstä. Sähköauto, josta kiinalaisetkin ottavat oppia. Ilmastoystävällistä betonia.
Itä-Suomen suurimmassa businesstapahtuma SOHJO:ssa puhunut luovan digitoimisto Avidlyn Sanna Rautio listasi kymmenkunta innovaatiota, joilla voi ratkoa globaaleja ongelmia. Yhteistä esimerkeille on, että ne kaikki ovat saaneet vauhtia tai löytäneet paikkansa itäisestä Suomesta.
”Itä-Suomessa tehdään tällä hetkellä asioita, jotka kiinnostavat koko maailmaa”, Rautio sanoi.
Hän vertasi Itä-Suomea Yhdysvaltojen rajaseutuna tunnettuun Texasiin, missä vahva teollisuus ja energiatoimiala ovat menestyksellä onnistuneet kohtaamaan uuden teknologian. Texas on tällä hetkellä jopa kiinnostavampi kuin Kalifornia, hän sanoi.
Euroopan laidalta Euroopan huipulle
Raution keskeisiä viestejä oli, että maantieteellisillä reuna-alueilla asioita pitää usein tehdä eri tavalla kuin keskuksissa. Siksi reunoilla voi syntyä ideoita, joita muualla ei nähdä.
Hänen esityksessään korostui Lappeenrannassa toimivan LUT-yliopiston rooli innovaatioiden taustalla. Vastaavia esimerkkejä ovat Joensuuhun syntyneet Forest Joensuu- ja Photonics Joensuu -innovaatioverkostot, jotka ovat nostaneet seudun Euroopan huipulle.
Rautio painotti, että panostuksia tarvitaan myös kaupallistamiseen ja vahvaan tarinaan, jotta yritykset pääsevät alkuvaiheen kuoleman laakson yli.
”Tarinamme jäävät välillä kertomatta. Tämä on asia, johon voimme itse vaikuttaa. Se, miten puhumme omasta alueestamme vaikuttaa siihen, mitä muutkin ajattelevat.”
Rajaturvallisuuden labra elää
Yksi Itä-Suomen vahvuus kansainvälisessä liiketoiminnassa on rajaturvallisuusosaaminen.
Aihe oli tuonut tapahtumaviikolla Pohjois-Karjalaan kansainvälisiä toimijoita tutustumaan Borderland Europe -verkoston digitaalisen rajaturvallisuuden testialueisiin. Yksi vieraista oli SOHJO:ssa esiintynyt Stacy K. Vaughn.
”Te elätte jatkuvasti aktiivisessa tilanteessa. Hakkerointi, kyberturva ja ylipäätään teknologia ovat alueita, joissa teillä on paljon annettavaa”, Yhdysvaltain julkisen sektorin ja puolustushallinnon hankintoihin erikoistunut yrittäjä sanoo.
Hän kannustaa suomalaisia pitkäjänteisyyteen, jos ne haluavat yhteistyöhön Yhdysvaltain hallinnon kanssa.
”Se vaatii aikaa ja sitkeyttä. Kannattaa aloittaa heti ja rakentaa yhteistyötä vaiheittain. Vuoden tai kahden kuluttua Yhdysvaltain hallinto näyttää taas erilaiselta”, Vaughn sanoo.
Peter Vesterbacka: ”Fantastista duunia”
Ilmiöksi nousseen startup-tapahtuma Slushin perustaja Peter Vesterbacka veti salin täyteen puheellaan globaalien startupien rakentamisesta. Esityksen keskiössä oli Angry Birds -tarina.
”Ilman startuppeja Suomessa ei ole ollut juurikaan kasvua 20 vuoteen. On tärkeää, että saamme joka puolella maata uusia yrityksiä ja nuoret mukaan tekemään”, Vesterbacka kannusti.
Tapaamiset eri taustoista tulevien osallistujien kesken ovat hänelle businesstapahtumien tärkein juttu. Hän alleviivaa, että uusia ajatuksia ja uutta liiketoimintaa syntyy, kun ihmiset kohtaavat.
Suomen vahvuus on epämuodollisuus.
”Jos haluat jutella kenen kanssa vaan, niin se onnistuu. Täällä on kaupungin johto ja yrittäjät paikalla, eikä meininki ole sellaista, että et voisi puhua kaupunginjohtajan kanssa.”
Tekemisen tyyli on osunut Vesterbackan silmään, hyvällä tavalla.
Erityismaininnan saa SOHJO-järjestelyihin osallistunut opiskelijoiden yrittäjyysjärjestö Joensuu Entrepreneurship Society.
”Siellä nuoret tekevät ihan fantastista duunia, todella hyvää jälkeä. Erittäin tärkeää on, että kaupunki ja koko yhteisö ovat hommassa mukana. Näin syntyy paljon inspiraatiota ja nähdään, että itse asiassa kaikki on mahdollista.”
Iso omena – here we come!
Tapahtumassa Suomen pitkäikäisimmän liikeideakilpailun voittanut Recolth Oy:n toimitusjohtaja Nicholas Kosonen tuli paikalle ennen kaikkea kilpailemaan.
Voitto tuo näkyvyyttä Nasdaq Towerissa New Yorkin Times Squarella sekä 15 000 euron palkintopaketin terveys- ja palautumisteknologiaa hyödyntävän tuotteen jatkokehitykseen.
Kososelle SOHJO:sta tarttui mukaan kohtaamisia uusien ja vanhojen tuttavuuksien kanssa.
”Vinkkejä omaan toimintaan on helppo saada ylä- tai alapuolelta. Siisteintä on saada niitä heiltä, jotka ovat samaan aikaan samassa veneessä. Vaikka olemmekin eri firmoista tai kaupungeista, jaamme samat tunteet, vastoinkäymiset ja positiiviset asiat.”
Käytäväkeskustelut eivät jääneet pelkäksi small talkiksi.
”Mennään syvään päätyyn ja jaetaan nimenomaan hyödyllisiä vinkkejä myyntiin, markkinointiin ja eri haasteisiin.”
---
SOHJO 2026: Itä-Suomen suurin businesstapahtuma myytiin loppuun – ensi vuonna tapahtuma kasvaa edelleen
- Festivaalimainen kohtaamispaikka yrityksille, sijoittajille ja kumppaneille yli toimialarajojen Joensuussa 26.–27.3.2026.
- Itä-Suomen suurin kansainvälinen businesstapahtuma.
- Keräsi 650 osallistujaa ja myytiin loppuun perjantaina 27.3.
- Vuoden 2026 teema ”Shaping the Luminous Future” korosti Joensuun asemaa yhtenä Euroopan johtavista fotoniikan keskuksista sekä toi esiin alueen valovoimaiset yritykset ja yhteistyön merkityksen kasvun, kumppanuuksien ja innovaatioiden vauhdittajana.
- Järjestetään seuraavan kerran 18.–19.2.2027 yli 1000 henkilön tapahtumana vahvasti kehittymässä olevalla Joensuun Mehtimäen alueella.
- Järjestämisestä vastaavat jatkossa joensuulainen XP Crew Oy ja Joensuu Entrepreneurship Society (JoES) Business Joensuun toimiessa kumppanina.
Artikkeli on toteutettu osana Innokaupunki 3 -hanketta, joka on Euroopan unionin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osarahoittama. Hanketta hallinnoi Business Joensuu.
Pinja KonttinenYritysasiantuntija. Startup-palvelut, SOHJO Businesstapahtuma.Business JoensuuPuh:+358 50 452 1597pinja.konttinen@businessjoensuu.fi
Business Joensuu tarjoaa yrityksille palveluita liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun. Palveluihin kuuluvat muun muassa maksuton yritysneuvonta, rahoituksen ja investointien suunnittelu, kasvuvalmennukset, työnantajuus- ja rekrytointituki sekä kansainvälistymisen palvelut.
Business Joensuu edistää yritysten sijoittumista ja investointeja Joensuuhun ja Keski-Karjalan seudulle palvelemalla yrityksiä toimitila- ja tonttiratkaisuissa sekä investointien suunnittelussa, rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä, verkostoitumisessa ja osaavan työvoiman löytämisessä.
Business Joensuu tekee toimialakohtaista kehitystyötä ja rakentaa edellytyksiä alueen yritysten kasvulle ja menestykselle. Yritysten kasvua tukevat monipuolinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta yhteistyössä yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, Startup Joensuu -hub, innovaatiohubit sekä laajat verkostot paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Yrityspalvelut kattavat yhdeksän kuntaa (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi), joissa on noin 125 000 asukasta ja 7 500 yritystä.
Lisäksi Business Joensuu vastaa Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluista, ja sen yhteydessä toimii myös VisitKarelia, Pohjois-Karjalan matkailun destinaatio-organisaatio (DMO), joka markkinoi aluetta kotimaassa ja kansainvälisesti sekä edistää matkailualan yritysten kasvua.
