Tilinpäätös 2025: Kaupungin ja liikelaitoksen tulos kääntyi ylijäämäiseksi

Toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat

Kaupungin ja liikelaitoksen ulkoiset toimintatuotot olivat vuonna 2025 yhteensä 45,2 miljoonaa euroa ja toimintakulut 182,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 17,1 prosenttia ja toimintakulut noin 6,7 prosenttia.

Tulosta parantavia keskeisiä tekijöitä ovat mm. kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot, korkotuottojen ja -kulujen positiivinen kehitys, valtionosuuksien ja yhteisöveron kasvu sekä talousohjelman toimenpiteet ja palveluostojen määrän lasku.

Tulosta heikensivät työllisyystilanteen vuoksi alentunut tuloverokertymä, palkkaratkaisujen ja sijaistamisien nostamat henkilöstökulut ja kasvaneet leasingvuokrat.

Kaupungin ja liikelaitoksen ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostui -137,2 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta noin 4,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen heikkeneminen johtui kokonaisuutena kustannustason noususta, vaikka toimintatuotot kehittyivät myönteisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate heikkeni 4,2 prosenttia.

Verotulot kasvoivat, mutta tuloverokertymä jäi tavoitteesta

Verotuloja kertyi vuonna 2025 yhteensä 125,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 3,0 miljoonaa euroa, mutta alittivat talousarviotavoitteet noin 3,1 miljoonalla eurolla. Tuloveroja kertyi 92,9 miljoonaa euroa. Tuloverokertymää painoi heikentynyt työllisyystilanne. Kiinteistöverot olivat 17,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen kertymä piristyi loppuvuotta kohden ja ylitti tavoitteet.

Valtionosuuksien toteuma vuonna 2025 oli 31,9 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 miljoonaa euroa. Kasvu liittyy erityisesti työllisyyspalveluiden tehtävien ja rahoituksen siirtymiseen kunnille sekä Opetus- ja kulttuuri-ministeriön valtionosuuksien positiiviseen kehitykseen. Työllisyyspalveluiden valtionosuusrahoitus ei kuitenkaan kokonaisuudessaan riittänyt kattamaan valtiolta siirtyneitä tehtäviä ja työttömyysturvan kuntaosuuksia.

Rahoitustuotot ja -kulut päätyivät nettona 1,9 miljoonaan euroon ja ylittivät talousarviotavoitteet. Korkotuotot kasvoivat kassahallinnan tehostamisen myötä ja korko-kulujen hallinnassa onnistuttiin. Myös tytäryhteisöjen osingot toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.

Vuosikate toteutui tavoitteiden mukaisesti

Vuoden 2025 vuosikate oli 22,4 miljoonaa euroa ja se parani edellisestä vuodesta noin 4,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätössiirtojen jälkeen ylijäämä oli 4,7 miljoonaa euroa ja parani edellisestä vuodesta noin 6,1 miljoonalla eurolla.

Investoinnit pysyivät korkealla tasolla

Kaupungin ja liikelaitoksen nettoinvestoinnit olivat 40,9 miljoonaa euroa, jossa tulojen osuus oli 5,0 miljoonaa euroa ja menojen osuus 45,8 miljoonaa euroa.

Nettoinvestoinnit kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskeisimpiä investointikohteita olivat mm.

Patamäen vesilaitoksen investoinnit (liikelaitos Kokkolan Vesi)

Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittaminen

Urheilupuiston ulkoalueet sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelurakenteisiin liittyvät hankkeet

Linnusperäntien ja siihen liittyvien katuosuuksien rakentaminen sekä muut liikenneväylä- ja hulevesihankkeet

Piispanmäen koulun ja päiväkodin kalustaminen ja käyttöönottoon liittyvät investoinnit

Kiviniityn päiväkoti

Antti Chydeniuksenkadun sillan rakentaminen sekä Suntin reunamuurien peruskorjaus

Kokkolan suomalaisen lukion peruskorjaus ja Halkokarin monitoimitalon suunnittelu

Investointimenot toteutuivat talousarviota pienempinä ja investointien toteumaprosentti talousarvioon nähden oli 85 %.

Tase ja rahoituslaskelma

Kaupungin ja liikelaitosten taseen loppusumma oli 540,8 miljoonaa euroa. Taseen kasvu painottui erityisesti aineellisiin hyödykkeisiin, sijoituksiin sekä rahavaroihin.

Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 34,1 miljoonaan euroon.

Kaupungin ja liikelaitosten lainakanta nousi 278,8 miljoonaan euroon ja lainat sekä vuokravastuut 387,3 miljoonaan euroon, johtuen pääosin leasingvuokrien sekä lainanoton kasvusta. Lainat ja vuokravastuut olivat 8 009 €/asukas ja lainakanta 5 765 €/asukas. Omavaraisuusaste laski ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi vieraan pääoman kasvun myötä.

Rahoituslaskelman rahoitustoiminnan nettorahavirta oli 34,0 miljoonaa euroa positiivinen. Lainakannan muutokset olivat nettona 30,4 miljoonaa euroa, jossa pitkäaikaisten lainojen lisäys oli 64,4 miljoonaa euroa ja vähennykset 33,6 miljoonaa euroa.

Rahavarojen muutos oli 11,2 miljoonaa euroa ja kassavarat olivat tilinpäätöshetkellä 34,1 miljoonaa euroa. Kassan riittävyys oli 47 päivää. Rahoituslaskelman tunnusluvut osoittavat kuitenkin rakenteellisen haasteen jatkuvan. Investointien tulorahoitus jäi 49,1 prosenttiin ja lainanhoitokate oli 0,7.

Konsernin tulos päätyi positiiviseksi

Konsernin tilikauden tulos oli 13,6 miljoonaa euroa. Tulos parani edellisestä vuodesta 9,1 miljoonalla eurolla. Vuosikatteeksi muodostui 55,7 miljoonaa euroa. Vuosikate nousi edellisestä vuodesta 7,7 miljoonaa euroa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan poistoista 129,9 prosenttia, mikä riitti kaupunkistrategian tavoitteen toteutumiseen (vuosikate ylittää poistot 20 prosentilla).

Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen konsernin ylijäämäksi muodostui 11,6 miljoonaa euroa. Tulos vahvistui vuodesta 2024 yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Konsernin investointimenot olivat tilikaudella kokonaisuudessaan 120,1 miljoonaa euroa. Investointimenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 21,8 miljoonaa euroa.

Konsernin lainakanta oli yhteensä 507,5 miljoonaa euroa (10 495 €/asukas) ja kasvoi edellisestä vuodesta. Konsernin vuokravastuut tilipäätöshetkellä olivat noin 122,0 miljoonaa euroa. Konsernin lainat ja vuokravastuut olivat tilinpäätöshetkellä yhteensä 621,4 miljoonaa euroa (12 580 €/asukas). Lainat ja vuokravastuut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 121,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 tilinpäätöksessä konsernin omavaraisuusaste päätyi 32,8 prosenttiin, mikä jäi strategiakaudelle asetetusta tavoitteesta 2,2 prosenttiyksikköä. Suhteellinen velkaantuneisuus nousi edellisestä vuodesta 165,3 prosenttiin.

Ylijäämäisen tuloksen takia taseen kertynyt ylijäämä tilinpäätöshetkellä oli yhteensä 133,3 miljoonaa euroa (2 757 €/asukas).

Arvio kaupungin tulevasta kehityksestä

Kokkolan kehitysnäkymät rakentuvat toimintaympäristössä, jossa kansalliset ja kansainväliset suhdannevaihtelut, teolliset investoinnit sekä työmarkkinoiden rakennemuutokset vaikuttavat samanaikaisesti kaupungin talouteen ja kasvuedellytyksiin.

Alueen investointinäkymät ja suunnitellut tuulivoimahankkeet kohentavat toteutuessaan kaupungin talouden tasapainoa. Painetta puolestaan aiheuttavat laskusuuntainen väestön kehitys, matala syntyvyys ja laskeva lapsimäärä.

Kokonaisuutena Kokkolan kehitysnäkymät ovat kuitenkin vuoden takaista vahvemmat. Investointien vireys, kaupungin vahva teollinen asema, ja sen kyky toimia kasvavana osaamis- ja logistiikkakeskuksena muodostavat kestävän perustan tulevaisuudelle. Käänne parempaan edellyttää kuitenkin, että talouden suhdanne vahvistuu, rakentamisen elpyminen käynnistyy ja työmarkkinoiden kohtaanto paranee.

Näiden muutosten keskellä Kokkola on rohkea ja tulevaisuuteen katsova. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.2.2026 uuden kaupunkistrategian seuraavalle neljälle vuodelle. Strategian mukaisesti vahvistamme talouden kestävyyttä tekemällä johdonmukaisia, vaikuttavuuteen perustuvia päätöksiä ja kohdentamalla resurssit strategisiin painopisteisiin.

Kaupungin strategisten valintojen – erityisesti elinkeinoelämän vahvistamisen, osaamisen kehittämisen ja kestävän kasvun edistämisen – merkitys korostuu tilanteessa, jossa sekä riskit että mahdollisuudet ovat poikkeuksellisen suuret.

Kaupungin talouden kehityksen kannalta tulevina vuosina on ratkaisevan tärkeää, että käyttötalous kehittyy maltillisesti, vuosikate on kestävällä pohjalla ja investointitaso saadaan mitoitettua matalammalle. Vaikka tilinpäätös on ennakoitua parempi ja ylijäämäinen, kaupungin talouden tasapaino on edelleen tulevien vuosien keskeinen haaste.

Kasvu ei synny sattumalta –se vaatii yhteistä tahtoa, kykyä uudistua ja halua tehdä yhteistyötä.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maanantaina 30.3.2026.