Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa keskiviikkona 1.4. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusten maanteillä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
30.3.2026 09:15:00 EEST | Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Talvi- ja pimeän ajan alennettujen nopeusrajoitusten poisto Suomen maanteillä aloitetaan tällä viikolla. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusten maanteillä nopeusrajoitusten vaihtaminen aloitetaan keskiviikkona 1.4. ja kaikki merkit tulee olla vaihdettuina viimeistään torstaina 2.4.2026.
Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä talvi- ja pimeän ajan 80 km/h -nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa. Muuttuneet nopeusrajoitukset astuvat voimaan heti, kun rajoitusmerkit on vaihdettu.
Ajonopeus ja renkaan valinta tilanteen mukaan
Kesänopeusrajoituksiin siirtymisestä huolimatta ajokelit voivat olla edelleen vaihtelevia. Tienkäyttäjien kannattaa muistaa kylmien öiden riskit: yöpakkasia voi olla eri puolilla maata, jolloin mahdollinen sulamisvesi voi jäätyä tien pintaan aamun tunneiksi. Lisäksi kesärenkaiden vaihtoa kannattaa pohtia oman ajoympäristön mukaan. Jos vaikkapa ajaa pääsiäiseksi pohjoiseen, renkaiden vaihtoa ei kannata kiirehtiä turhaan. Monilla talvirenkaina on nastarenkaat, joita saa käyttää vielä huhtikuunkin puolella, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla.
Huomioi muut ja pidä ajonopeus olosuhteiden mukaisena
Kevään myötä tien päälle tulee taas paljon erivauhtisia tienkäyttäjiä. Kävelijät, potkulautailijat, pyöräilijät, mopoilijat ja kaikki muutkin kulkijat pitää huomioida antamalla heille riittävästi tilaa. Esimerkiksi tien reunassa kulkevaa pyöräilijää ohittaessa takaat riittävän etäisyyden sivusuunnassa käyttämällä viereisen kaistan tarjoamaa tilaa.
Kesänopeuksiin siirryttäessä on myös hyvä muistaa, että turvallinen ajaminen edellyttää monesti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallisi. Nopeusrajoitus on nimensä mukaisesti suurin sallittu ajonopeus, ei tavoitenopeus. Sopivan tilannenopeuden valintaan vaikuttavat esimerkiksi liikenteen määrä, keliolosuhteet ja kuljettajan vireystila. Jos kokee jatkuvaa tarvetta ohituksiin, kannattaa ensin tarkistaa oman nopeusmittarin lukema.
Ajokelin ja liikennetilanteen voi varmistaa Väyläviraston liikennetilanne palvelusta Liikennetilanne (fintraffic.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kjell Lind
Liikenneturvallisuusvastaava
0295 027 734
kjell.lind@elinvoimakeskus.fi
Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa muun muassa elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Lisäksi Pohjanmaan elinvoimakeskus vastaa myös liikennejärjestelmään, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen toimivuuteen liittyvistä tehtävistä kolmen pohjalaismaakunnan alueella.
Päätoimipaikkamme sijaitsee Vaasassa ja toimipaikka Kokkolassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan elinvoimakeskus
Sysselsättningsöversikt för februari: Ökningen av arbetslösheten och minskningen av antalet arbetsplatser fortsatte i Österbotten och i Mellersta Österbotten24.3.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Inom området för livskraftscentralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av februari sammanlagt 9 489 arbetslösa arbetssökande: i landskapet Österbotten sammanlagt 6 378 arbetslösa arbetssökande och i landskapet Mellersta Österbotten sammanlagt 3 111 arbetslösa arbetssökande. I Österbotten fanns det 507 fler arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan. I Mellersta Österbotten var antalet arbetslösa arbetssökande 193 fler än för ett år sedan. Österbotten har den lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland, 7,4 % och Mellersta Österbotten har en arbetslöshetsgrad på 10,1 %. Uppgifterna framgår av UF-centrets Arbetsförmedlingsstatistik.
Helmikuun työllisyyskatsaus: Työttömyyden kasvu ja työpaikkojen väheneminen jatkuivat Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 9 489 työtöntä työnhakijaa: Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 6 378 työtöntä työnhakijaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 3 111 työtöntä työnhakijaa. Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 507 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Keski-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 193 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaalla on Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste 7,4 % ja Keski-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 10,1 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.
Sysselsättningsöversikt för januari: Långtidsarbetslösheten ökar i Österbotten och i Mellersta Österbotten24.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Inom området för livskraftscentralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 9 549 arbetslösa arbetssökande: i landskapet Österbotten sammanlagt 6 393 arbetslösa arbetssökande och i landskapet Mellersta Österbotten sammanlagt 3 156 arbetslösa arbetssökande. I Österbotten fanns det 264 fler arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan och 1 105 färre än i december 2025. I Mellersta Österbotten fanns det 227 fler arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan och i januari 27 färre än i december 2025. Österbotten har den lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland, 7,4 % och Mellersta Österbotten den fjärde lägsta, 10,2 %. Uppgifterna framgår av UF-centrets Arbetsförmedlingsstatistik.
Tammikuun työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla24.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9 549 työtöntä työnhakijaa: Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 6 393 työtöntä työnhakijaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 3 156 työtöntä työnhakijaa. Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 264 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 105 vähemmän kuin joulukuussa 2025. Keski-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 227 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja tammikuussa 27 vähemmän kuin joulukuussa 2025. Pohjanmaalla on Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste 7,4 % ja Keski-Pohjanmaalla neljänneksi alhaisin, 10,2 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.
Konjunkturutsikterna är svaga hos små och medelstora företag i Österbotten och Mellersta Österbotten, allt fler företag använder AI13.2.2026 09:45:00 EET | Pressmeddelande
Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. I SMF-företagsbarometern våren 2026 är de allmänna konjunkturutsikterna inom området för Livskraftscentralen i Österbotten (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) på samma nivå som i höstas när situationen mättes senast. Saldotalet för de allmänna konjunkturutsikterna är -2, vilket är en aning lägre än i hela landet i genomsnitt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme