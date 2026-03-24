Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa keskiviikkona 1.4. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusten maanteillä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä talvi- ja pimeän ajan 80 km/h -nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa. Muuttuneet nopeusrajoitukset astuvat voimaan heti, kun rajoitusmerkit on vaihdettu.

Ajonopeus ja renkaan valinta tilanteen mukaan

Kesänopeusrajoituksiin siirtymisestä huolimatta ajokelit voivat olla edelleen vaihtelevia. Tienkäyttäjien kannattaa muistaa kylmien öiden riskit: yöpakkasia voi olla eri puolilla maata, jolloin mahdollinen sulamisvesi voi jäätyä tien pintaan aamun tunneiksi. Lisäksi kesärenkaiden vaihtoa kannattaa pohtia oman ajoympäristön mukaan. Jos vaikkapa ajaa pääsiäiseksi pohjoiseen, renkaiden vaihtoa ei kannata kiirehtiä turhaan. Monilla talvirenkaina on nastarenkaat, joita saa käyttää vielä huhtikuunkin puolella, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla.

Huomioi muut ja pidä ajonopeus olosuhteiden mukaisena

Kevään myötä tien päälle tulee taas paljon erivauhtisia tienkäyttäjiä. Kävelijät, potkulautailijat, pyöräilijät, mopoilijat ja kaikki muutkin kulkijat pitää huomioida antamalla heille riittävästi tilaa. Esimerkiksi tien reunassa kulkevaa pyöräilijää ohittaessa takaat riittävän etäisyyden sivusuunnassa käyttämällä viereisen kaistan tarjoamaa tilaa.

Kesänopeuksiin siirryttäessä on myös hyvä muistaa, että turvallinen ajaminen edellyttää monesti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallisi. Nopeusrajoitus on nimensä mukaisesti suurin sallittu ajonopeus, ei tavoitenopeus. Sopivan tilannenopeuden valintaan vaikuttavat esimerkiksi liikenteen määrä, keliolosuhteet ja kuljettajan vireystila. Jos kokee jatkuvaa tarvetta ohituksiin, kannattaa ensin tarkistaa oman nopeusmittarin lukema.

Ajokelin ja liikennetilanteen voi varmistaa Väyläviraston liikennetilanne palvelusta Liikennetilanne (fintraffic.fi)