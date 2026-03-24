S-market Martinlaaksoa uudistetaan – myymälä palvelee asiakkaita taas 7.5. alkaen

S-market Martinlaakso sulkeutuu lauantaina 11. huhtikuuta poikkeuksellisesti jo klo 18 ja on uudistuksen vuoksi kiinni reilun kolmen viikon ajan. Uudistettu myymälä avaa ovensa asiakkaille seuraavan kerran torstaina 7. toukokuuta klo 10.

Remontissa myymälän ilmettä päivitetään nykyaikaisemmaksi uusilla kalusteilla ja tuotteiden esillepanoilla, ja esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolle asennetaan digitaalisia hintanäyttöjä. Kassa-alueelle avataan yksi itsepalvelukassa lisää nopeuttamaan asiointia ruuhkaisina ajankohtina. Tuotevalikoimaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita, ja erityisesti juomaosaston kylmätiloja lisätään.

Kaikki myymälän nykyiset palvelut, kuten Ruokatori, salaattibaari, paistopiste, pakettinoutojen lokerikot ja kahviautomaatti, säilyvät ennallaan.

Uudistuksen yhteydessä myymälän energiatehokkuus paranee merkittävästi, kun kylmälaitos- ja kalusteet uusitaan. Uusi kylmälaitos käyttää kylmäaineenaan ympäristöä vähemmän kuormittavaa hiilidioksidia. Ennen remontin alkamista myymälässä järjestetään tyhjennysmyynti kylmässä säilytettävien tuoretuotteiden sekä pakasteiden osalta.

Myymälän työntekijät siirtyvät uudistuksen ajaksi HOK-Elannon muihin yksiköihin ja palaavat palvelemaan asiakkaita uudistetussa S-market Martinlaaksossa jälleen toukokuussa tutuin aukioloajoin.

Remontin ajan lähimmät HOK-Elannon myymälät ovat S-market Kaivoksela (Ukonkivenpolku 11) sekä Alepa Martinlaakso (Laajaniityntie 2).



S-market Martinlaakso

Osoite: Kivivuorentie 4, 01620 Vantaa

