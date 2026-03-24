S-market Martinlaaksoa uudistetaan – myymälä palvelee asiakkaita taas 7.5. alkaen
31.3.2026 09:00:00 EEST | HOK-Elanto | Tiedote
S-market Martinlaakso Vantaalla sulkeutuu lauantai-iltana 11.4. myymälässä tehtävän uudistuksen vuoksi. Myymälä palvelee asiakkaita jälleen torstaista 7.5. alkaen. Remontissa myymälän ilmettä uudistetaan nykyaikaisemmaksi, valikoimaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita ja kassa-alueelle avataan uusi itsepalvelukassa nopeuttamaan asiointia.
S-market Martinlaakso sulkeutuu lauantaina 11. huhtikuuta poikkeuksellisesti jo klo 18 ja on uudistuksen vuoksi kiinni reilun kolmen viikon ajan. Uudistettu myymälä avaa ovensa asiakkaille seuraavan kerran torstaina 7. toukokuuta klo 10.
Remontissa myymälän ilmettä päivitetään nykyaikaisemmaksi uusilla kalusteilla ja tuotteiden esillepanoilla, ja esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolle asennetaan digitaalisia hintanäyttöjä. Kassa-alueelle avataan yksi itsepalvelukassa lisää nopeuttamaan asiointia ruuhkaisina ajankohtina. Tuotevalikoimaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita, ja erityisesti juomaosaston kylmätiloja lisätään.
Kaikki myymälän nykyiset palvelut, kuten Ruokatori, salaattibaari, paistopiste, pakettinoutojen lokerikot ja kahviautomaatti, säilyvät ennallaan.
Uudistuksen yhteydessä myymälän energiatehokkuus paranee merkittävästi, kun kylmälaitos- ja kalusteet uusitaan. Uusi kylmälaitos käyttää kylmäaineenaan ympäristöä vähemmän kuormittavaa hiilidioksidia. Ennen remontin alkamista myymälässä järjestetään tyhjennysmyynti kylmässä säilytettävien tuoretuotteiden sekä pakasteiden osalta.
Myymälän työntekijät siirtyvät uudistuksen ajaksi HOK-Elannon muihin yksiköihin ja palaavat palvelemaan asiakkaita uudistetussa S-market Martinlaaksossa jälleen toukokuussa tutuin aukioloajoin.
Remontin ajan lähimmät HOK-Elannon myymälät ovat S-market Kaivoksela (Ukonkivenpolku 11) sekä Alepa Martinlaakso (Laajaniityntie 2).
S-market Martinlaakso
Osoite: Kivivuorentie 4, 01620 Vantaa
Myymälä suljetaan lauantaina 11.4.2026 klo 18.
Uudistettu myymälä avataan torstaina 7.5.2026 klo 10.
Tuotetoiveita voi jättää osoitteessa Sinuntoive.fi.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
