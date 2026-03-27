Oma Häme antaa lausunnon hyvinvointialueiden rahoitusmallin muutoksista – hallitus päätti myös tehdä kantelun oikeuskanslerille
30.3.2026 12:41:02 EEST | Oma Häme | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 30.3. antaa lausunnon hyvinvointialueiden rahoituslain muutosehdotuksista valtiovarainministeriölle. Hyvinvointialue pitää kuulemis- ja lausuntomenettelyä puutteellisena ja aikataulua kohtuuttoman tiukkana.
Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan, että se antaa uuden, kiireellisen lausunnon valtiovarainministeriölle rahoituslain muutosehdotuksista. Samalla hallitus päätti tehdä kuulemisprosessista kantelun oikeuskanslerille ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan kantelun. Kantelun tekeminen on poikkeuksellinen toimenpide. Tiukan aikataulun vuoksi esitys lausunnon antamisesta ei ehtinyt aluehallituksen esityslistalle, vaan se otettiin kokouksessa mukaan ylimääräisenä pykälänä.
Valtiovarainministeriö valmistelee muutoksia hyvinvointialueiden rahoituslakiin osana rahoitusmallin kehittämisen kolmatta vaihetta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2027. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on aiemmin antanut lausunnon esitysluonnoksesta, mutta päivitetty aineisto sisältää merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi aiempi lausunto ei ole enää ajantasainen.
Keskeisin muutos koskee pitkäaikaisdiagnoosien tarkastelujakson pidentämistä kahteen vuoteen. Muutoksen tavoitteena on ollut parantaa pitkäaikaissairauksien huomiointia, mutta päivitettyjen vaikutusarvioiden perusteella sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen hyvinvointialueiden välillä. Samalla on esitetty arvioita, ettei muutos välttämättä paranna rahoituksen tarveperusteisuutta tai kuvaa luotettavasti todellista palvelutarvetta.
Päivitettyjen vaikutusarvioiden mukaan muutoksilla voi olla laajemminkin merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia hyvinvointialueiden rahoitukseen. Tämä korostaa tarvetta varmistaa rahoitusmallin tietopohjan luotettavuus ennen uusien tekijöiden käyttöönottoa.
Merkittävät vaikutukset tuleville vuosille
Valtionvarainministerin 18.12. julkaisemaan painelaskelmaan verrattuna Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus laskisi uuden esityksen mukaan voimakkaasti. Tiedot eivät olleet hyvinvointialueen tiedossa, kun alkuperäinen lausunto annettiin. Laskelmien mukaan rahoitus laskisi 25 miljoonaa euroa vuonna 2027 ja 39 miljoonaa euroa vuonna 2028. Rahoitus olisi täten 837 miljoonaa vuonna 2027 ja 843 miljoonaa vuonna 2028.
– Kanta-Hämeen hyvinvointialue on varautunut rahoitustason muutoksiin talousarvion valmistelun yhteydessä, mutta näin isoihin muutoksiin ei ole osattu varautua. Alueen taloussuunnittelussa tärkeintä on ennustettavuus, ja nykyinen rahoitusjärjestelmä on täysin ennustamaton, sanoo rahoitusjohtaja Petrus Kukkonen.
Hyvinvointialue on sopeuttanut toimintaansa aiemmin vahvistettujen rahoituslaskelmien pohjalta. Aluehallitus näkee, että valmistelun loppuvaiheessa tapahtuva olennainen muutos vaikutusarvioissa loukkaa perusteltua luottamusta vallitseviin parametreihin eli laskentaperusteisiin.
– Nyt esitettyjen vaikutusarvioiden laskelmat osoittavat niin suuria taloudellisia vaikutuksia useiden hyvinvointialueiden rahoitukseen, ettei niiden toteuttaminen ole mahdollista ilman substanssilainsäädännön muutoksia ja kevennyksiä, jotka mahdollistavat vastaavien säästöjen tekemisen, Kukkonen sanoo.
Hyvinvointialue korostaa, että näin laajoja muutoksia ei ole voitu arvioida asianmukaisesti alkuperäisen lausuntokierroksen aikana. Päivitetty aineisto toimitettiin hyvinvointialueille vasta 26.3. juuri ennen lausunnon määräaikaa 27.3., jota jatkettiin maanantaille 30.3. klo 12.00.
Kuulemisprosessia pidetään puutteellisena
Kanta-Hämeen hyvinvointialue katsoo, ettei kuulemis- ja lausuntomenettely täytä hyvän hallinnon vaatimuksia. Asian merkittävyys huomioon ottaen hyvinvointialueilla ei ole ollut riittäviä mahdollisuuksia arvioida esityksen vaikutuksia ja muodostaa perusteltua kantaa.
– Ilman uutta lausuntokierrosta esityksen jatkovalmistelu ei täytä hyvän lainvalmistelun vaatimuksia eikä turvaa hyvinvointialueiden itsehallintoa. Pidän aikataulua hyvinvointialueiden kannalta näin merkittävän asian käsittelyyn täysin puutteellisena, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Valtiovarainministeriön mukaan esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kiireellisenä jo huhtikuussa.
Aluehallituksen maanantain 30.3. muista päätöksistä tiedotetaan erikseen.
Yhteyshenkilöt
Olli NaukkarinenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 306 5560olli.naukkarinen@omahame.fi
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Ikäihmisten palveluiden maksuntarkistus onnistui ennätysajassa – tämän vuoden laskutus käynnistyi edellisvuosia paremmin27.3.2026 12:34:52 EET | Uutinen
Ikäihmisten palvelujen maksuntarkistukset on saatu toteutettua poikkeuksellisen nopeasti. Tämän vuoksi kuluvan vuoden laskutus on päässyt pyörimään alkuvuodesta lähes normaalissa aikataulussa. Palvelusihteerit tarkastavat asiakkaiden tuloihin perustuvien palvelujen asiakasmaksut aina vuoden vaihteessa ja päivittävät asiakkaille uudet maksupäätökset. Maksuntarkistukset ovat edellytys laskutukselle. Laskuja ei voida muodostaa ennen kuin maksupäätökset ovat kunnossa, sillä maksupäätökset ohjaavat laskutusta. Maksuntarkistusten tekeminen on perinteisesti vienyt useita kuukausia. Aiempina vuosina tämä on usein tarkoittanut myös laskutuksen viivästymistä ja sitä, että asiakkaille on jouduttu kerralla lähettämään laskuja useammalta kuukaudelta. Aiemmin maksuntarkistuksia ovat hidastaneet useat järjestelmä- ja toimintaympäristön muutokset, kuten tietokantojen yhdistämiseen liittyneet tekniset haasteet, talouspalvelujen tuottajan vaihdoksesta johtuneet epävarmuudet sekä palvelujen taustatietoje
Oma Häme avaa uuden lyhytaikaishoidon yksikön Ilveskotiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille27.3.2026 12:02:51 EET | Tiedote
Ilveskodissa tehdään useita muutoksia palvelukokonaisuuteen kevään ja syksyn aikana.
Kotisairaala muuttaa Hämeenlinnassa Viipurintieltä Parantolakadun sote-asemalle27.3.2026 10:44:38 EET | Uutinen
Kotisairaalan toimipiste Hämeenlinnassa muuttaa maaliskuun lopussa Viipurintien terveysaseman A-talosta Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalle. Ensimmäisiä asiakkaita vastaanotetaan uusissa tiloissa maanantaina 30. maaliskuuta. Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä, ja hoidosta vastaavat lääkäri sekä sairaanhoitajat. Kotisairaala hoitaa potilaita heidän kotonaan sekä asumisyksiköissä. Potilaan voinnin salliessa hoitoa ja lääkitystä, esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa, voidaan antaa myös kotisairaalan toimipisteessä. Kotisairaalan tavoitteena on tarjota potilaille turvallista ja laadukasta sairaalatasoista hoitoa, silloin, kun hoito ei edellytä muutoin sairaalassa olemista. Kotisairaalan uudet tilat sijaitsevat Parantolankadun sote-asemalla, joka toimii Hämeenlinnassa vanhan keskussairaalan päivystyksen rakennuksessa (alla kuvassa E5-rakennus). Kotisairaalan asiakkaat ohjataan ajanvarauksen yhteydessä uuteen toimipisteeseen. Asiakaspysäköinti muuttuu maks
Asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi 1. huhtikuuta vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa26.3.2026 16:08:55 EET | Uutinen
Uuden Parantolankadun sote-aseman toiminta käynnistyy - lue ajo-ohjeet.
Vuoden 2025 tilinpäätös: ensimmäinen ylijäämäinen tilikausi ja historiallinen toimintakatteen kehitys26.3.2026 12:49:39 EET | Tiedote
Alijäämien kattaminen vaaditussa ajassa on edelleen kova haaste.
