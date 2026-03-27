Oma Häme antaa lausunnon hyvinvointialueiden rahoitusmallin muutoksista – hallitus päätti myös tehdä kantelun oikeuskanslerille

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan, että se antaa uuden, kiireellisen lausunnon valtiovarainministeriölle rahoituslain muutosehdotuksista. Samalla hallitus päätti tehdä kuulemisprosessista kantelun oikeuskanslerille ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan kantelun. Kantelun tekeminen on poikkeuksellinen toimenpide. Tiukan aikataulun vuoksi esitys lausunnon antamisesta ei ehtinyt aluehallituksen esityslistalle, vaan se otettiin kokouksessa mukaan ylimääräisenä pykälänä.

Valtiovarainministeriö valmistelee muutoksia hyvinvointialueiden rahoituslakiin osana rahoitusmallin kehittämisen kolmatta vaihetta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2027. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on aiemmin antanut lausunnon esitysluonnoksesta, mutta päivitetty aineisto sisältää merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi aiempi lausunto ei ole enää ajantasainen.

Keskeisin muutos koskee pitkäaikaisdiagnoosien tarkastelujakson pidentämistä kahteen vuoteen. Muutoksen tavoitteena on ollut parantaa pitkäaikaissairauksien huomiointia, mutta päivitettyjen vaikutusarvioiden perusteella sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen hyvinvointialueiden välillä. Samalla on esitetty arvioita, ettei muutos välttämättä paranna rahoituksen tarveperusteisuutta tai kuvaa luotettavasti todellista palvelutarvetta.

Päivitettyjen vaikutusarvioiden mukaan muutoksilla voi olla laajemminkin merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia hyvinvointialueiden rahoitukseen. Tämä korostaa tarvetta varmistaa rahoitusmallin tietopohjan luotettavuus ennen uusien tekijöiden käyttöönottoa.

Merkittävät vaikutukset tuleville vuosille

Valtionvarainministerin 18.12. julkaisemaan painelaskelmaan verrattuna Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus laskisi uuden esityksen mukaan voimakkaasti. Tiedot eivät olleet hyvinvointialueen tiedossa, kun alkuperäinen lausunto annettiin. Laskelmien mukaan rahoitus laskisi 25 miljoonaa euroa vuonna 2027 ja 39 miljoonaa euroa vuonna 2028. Rahoitus olisi täten 837 miljoonaa vuonna 2027 ja 843 miljoonaa vuonna 2028.

– Kanta-Hämeen hyvinvointialue on varautunut rahoitustason muutoksiin talousarvion valmistelun yhteydessä, mutta näin isoihin muutoksiin ei ole osattu varautua. Alueen taloussuunnittelussa tärkeintä on ennustettavuus, ja nykyinen rahoitusjärjestelmä on täysin ennustamaton, sanoo rahoitusjohtaja Petrus Kukkonen.

Hyvinvointialue on sopeuttanut toimintaansa aiemmin vahvistettujen rahoituslaskelmien pohjalta. Aluehallitus näkee, että valmistelun loppuvaiheessa tapahtuva olennainen muutos vaikutusarvioissa loukkaa perusteltua luottamusta vallitseviin parametreihin eli laskentaperusteisiin.

– Nyt esitettyjen vaikutusarvioiden laskelmat osoittavat niin suuria taloudellisia vaikutuksia useiden hyvinvointialueiden rahoitukseen, ettei niiden toteuttaminen ole mahdollista ilman substanssilainsäädännön muutoksia ja kevennyksiä, jotka mahdollistavat vastaavien säästöjen tekemisen, Kukkonen sanoo.

Hyvinvointialue korostaa, että näin laajoja muutoksia ei ole voitu arvioida asianmukaisesti alkuperäisen lausuntokierroksen aikana. Päivitetty aineisto toimitettiin hyvinvointialueille vasta 26.3. juuri ennen lausunnon määräaikaa 27.3., jota jatkettiin maanantaille 30.3. klo 12.00.

Kuulemisprosessia pidetään puutteellisena

Kanta-Hämeen hyvinvointialue katsoo, ettei kuulemis- ja lausuntomenettely täytä hyvän hallinnon vaatimuksia. Asian merkittävyys huomioon ottaen hyvinvointialueilla ei ole ollut riittäviä mahdollisuuksia arvioida esityksen vaikutuksia ja muodostaa perusteltua kantaa.

– Ilman uutta lausuntokierrosta esityksen jatkovalmistelu ei täytä hyvän lainvalmistelun vaatimuksia eikä turvaa hyvinvointialueiden itsehallintoa. Pidän aikataulua hyvinvointialueiden kannalta näin merkittävän asian käsittelyyn täysin puutteellisena, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Valtiovarainministeriön mukaan esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kiireellisenä jo huhtikuussa.

Aluehallituksen maanantain 30.3. muista päätöksistä tiedotetaan erikseen.