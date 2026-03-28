Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon integraatio vahvistaa palveluja Keski-Suomessa
30.3.2026 09:37:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistyy 1.4.2026 merkittävä uudistus mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa, kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio käynnistyy koko Keski-Suomen hyvinvointialueella.
Integraatiolla vahvistetaan hoidontarpeen arviointia, päivystyksellisiä palveluita, ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä hoidon saatavuutta koko hyvinvointialueella.
Päihdepalveluiden nimi muutetaan riippuvuuspalveluiksi
Uudistuksen myötä päihdepalveluiden nimi muuttuu riippuvuuspalveluiksi. Jatkossa panostetaan aineellisten riippuvuuksien kuten alkoholin ja huumausaineiden lisäksi myös toiminnallisten riippuvuuksien kuten peliriippuvuuksien hoitoon. Uudistukset etenevät vaiheittain.
- Jatkossa mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa asioivia potilaita hoitavat yhdessä niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin työskentelevät ammattilaiset, toteaa palvelujohtaja Ilkka Käsmä.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarjoamien mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi sujuvoittaa potilaan hoitoon pääsyä, sillä uusi rakenne mahdollistaa nykyistä paremmin potilaan oikea-aikaisen hoidon ja vähentää potilaan tarpeetonta siirtymistä yksiköstä toiseen.
Perustason rooli vahvistuu
Uudistuksessa painopistettä siirretään entistä vahvemmin perustasolle. Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaisesti perustason mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa annettava hoito rakentuu yleislääkärien ja muun perustason henkilöstön osaamisen varaan.
-Uudistuksessa tätä tärkeää työtä tuetaan erikoissairaanhoidosta tulevalla koulutuksella ja konsultaatiotuella. Samoin mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa annettavia hoitomenetelmiä kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoidossa pyritään siihen, että suurin osa palveluista voidaan tuottaa lähellä potilasta, kertoo psykiatrian ylilääkäri Maija Ratinen.
Konsultaatio- ja päivystystoiminta vahvistuu
Uudistuksen keskeinen osa on päivystyksellisen- ja konsultaatiotuen asteittainen vahvistuminen. Ensimmäiseksi toukokuun alussa avautuu terveyskeskuslääkäreille suunnattu puhelinkonsultaatiotoiminta, jota kautta psykiatrin tavoittaa kiireellisiä konsultaatioita varten arkisin virka-aikaan.
Ensilinja-toiminnan korvaa jatkossa Hoidon tarpeen arviointi- yksikkö. Samalla yksikön toiminta laajenee ympärivuorokautiseksi ja toimintaan sisällytetään potilaille annettavat lyhyet akuuttivaiheen hoitomenetelmät. Hoidon tarpeen arvio- yksikössä toimii myös lähetekeskus, jossa psykiatri arvioi erikoissairaanhoitoon tulevat lähetteet ja ohjaat potilaat oikealle ammattilaiselle.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Ilkka Käsmä, palvelujohtaja, konservatiivinen ja psykiatrinen palvelualue, puh. 050 522 0486, ilkka.kasma@hyvaks.fi
Maija Ratinen, ylilääkäri, psykiatria, puh. 050 305 3413, maija.ratinen@hyvaks.fi
Tuula Antinaho, palvelupäällikkö, mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut, puh. 050 592 8077, tuula.antinaho@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme