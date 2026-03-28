Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon integraatio vahvistaa palveluja Keski-Suomessa

Päihdepalveluiden nimi muutetaan riippuvuuspalveluiksi

Uudistuksen myötä päihdepalveluiden nimi muuttuu riippuvuuspalveluiksi. Jatkossa panostetaan aineellisten riippuvuuksien kuten alkoholin ja huumausaineiden lisäksi myös toiminnallisten riippuvuuksien kuten peliriippuvuuksien hoitoon. Uudistukset etenevät vaiheittain.

- Jatkossa mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa asioivia potilaita hoitavat yhdessä niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin työskentelevät ammattilaiset, toteaa palvelujohtaja Ilkka Käsmä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarjoamien mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi sujuvoittaa potilaan hoitoon pääsyä, sillä uusi rakenne mahdollistaa nykyistä paremmin potilaan oikea-aikaisen hoidon ja vähentää potilaan tarpeetonta siirtymistä yksiköstä toiseen.

Perustason rooli vahvistuu

Uudistuksessa painopistettä siirretään entistä vahvemmin perustasolle. Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaisesti perustason mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa annettava hoito rakentuu yleislääkärien ja muun perustason henkilöstön osaamisen varaan.

-Uudistuksessa tätä tärkeää työtä tuetaan erikoissairaanhoidosta tulevalla koulutuksella ja konsultaatiotuella. Samoin mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa annettavia hoitomenetelmiä kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoidossa pyritään siihen, että suurin osa palveluista voidaan tuottaa lähellä potilasta, kertoo psykiatrian ylilääkäri Maija Ratinen.

Konsultaatio- ja päivystystoiminta vahvistuu

Uudistuksen keskeinen osa on päivystyksellisen- ja konsultaatiotuen asteittainen vahvistuminen. Ensimmäiseksi toukokuun alussa avautuu terveyskeskuslääkäreille suunnattu puhelinkonsultaatiotoiminta, jota kautta psykiatrin tavoittaa kiireellisiä konsultaatioita varten arkisin virka-aikaan.

Ensilinja-toiminnan korvaa jatkossa Hoidon tarpeen arviointi- yksikkö. Samalla yksikön toiminta laajenee ympärivuorokautiseksi ja toimintaan sisällytetään potilaille annettavat lyhyet akuuttivaiheen hoitomenetelmät. Hoidon tarpeen arvio- yksikössä toimii myös lähetekeskus, jossa psykiatri arvioi erikoissairaanhoitoon tulevat lähetteet ja ohjaat potilaat oikealle ammattilaiselle.