Jyväskylän yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2025: Tutkimuksessa ja koulutuksessa menestystä, korkeakoulukonsernin rakentaminen käyntiin

Yliopiston taso kilpaillussa tutkimusrahoituksessa säilyi hyvänä. Yliopisto menestyi hyvin muun muassa kotimaisen päärahoittajan Suomen Akatemian rahoitushauissa sekä Business Finlandin uudessa tutkimukseen suunnatussa Näytönpaikka-haussa.

Tutkintojen kokonaismäärä kasvoi ja tutkintoja valmistui yhteensä 3 497. Kasvua tapahtui kaikilla tutkintoasteilla. Jatkuvan oppimisen osalta yliopiston avoimen korkeakoulutuksen kansallinen asema säilyi vahvana.

Talouden tulos tasapainoiselle uralle

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2025 konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 27.3.2026. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat yliopistokollegion vahvistettavana kollegion kokouksessa 28.4.2026.

Yliopiston toiminnan tuloksen tilinpäätös toteutuu hyvin samantasoisena kuin vuonna 2024. Toteuma vastaa hyvin budjetoitua kokonaistasoa.

Yliopiston liikevaihto tilikaudella oli 255 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 4 prosenttia. Toiminnan kustannukset kasvoivat samoin 4 prosenttia. Liiketulos oli toiminnan kulujen jälkeen tappiollinen 2,8 M€ (2,6M€ tappiota vuonna 2024). Yliopiston saama valtionrahoitus nousi 8 miljoonaa euroa ja myös täydentävä rahoitus jatkoi nousuaan kasvaen 2 M€ edellisestä vuodesta. Täydentävän rahoituksen osuus liikevaihdosta on pysynyt viime vuodet melko samana. Kilpailtu tutkimusrahoitus kasvoi 47,8 miljoonaan euroon. Edellisestä tilikaudesta nousua oli 2,5 M€. Suurimpia hankerahoittajia ovat edelleen Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan komissio yhdessä muun EU-rahoituksen kanssa. OKM:n sopimusindikaattorien mukaisen kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus on yli puolet, 55 %, täydentävän rahoituksen kokonaisuudesta

Kokonaistulos nousi sijoitustoimintaan sisältyvän merkittävän realisoinnin tuloksena voitolliseksi 19,3 M€ (6,3M€ vuonna 2024). Merkittävin vaikutus sijoitustoiminnan tulokseen tuli vakuutusmuotoisen sijoitussalkun myynnistä. Vakuutuskuoren kertaluonteinen realisointi oli sijoitustoiminnan tuloksesta 12,2 M€, jolloin muun sijoitustoiminnan osuus tuloksesta on 9,4M€, mikä on hyvin lähellä edellisen tilikauden tulosta (8,4 M€).

Kokonaistulos sijoitusvarallisuuden kanssa on selvästi ylijäämäinen eli yliopiston tase vahvistuu.

Yliopiston henkilöstökustannukset kasvoivat 6,9 M€ eli 4 % edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstömäärän nousu näkyy palkkasummassa työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten lisäksi, samoin syksyllä 2024 aloitettu tohtorikoulutuksen pilottiohjelma näkyy nyt täysimääräisesti. Yliopiston kaikista kustannuksista henkilöstökulut olivat edelleen 68,4 %. Tilaohjelma laski vuokrakuluja 1,2 M€, mutta suurimmissa muiden kulujen luokissa noustiin jälleen talouden sopeuttamisohjelmaa edeltävälle tai korkeammalle tasolle liikevaihdon kasvun seurauksena.

Tavoitteena vetovoimaiset korkeakoulut

Vuoden 2025 alussa Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki päättivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun omistuspohjan laajentamista koskevan selvitystyön käynnistämisestä ja solmivat asiaa koskevan aiesopimuksen. 22.12.2025 allekirjoitettiin kauppakirja, jolla Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki ja Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä myivät Jyväskylän yliopistolle yhteensä 97 kappaletta Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osaketta. Kaupan täytäntöönpano tapahtui tammikuussa 2026.

Omistusjärjestelyn jälkeen yliopisto omistaa noin 61 % Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannasta ja Jyväskylän kaupunki noin 39 %. Jyväskylän ammattikorkeakoulu siirtyi Jyväskylän kaupunkikonsernista osaksi Jyväskylän yliopiston konsernia 5.1.2026 alkaen.

”Yliopiston ja ammattikorkeakoulun konserniyhteistyön odotetaan vahvistavan Jyväskylän korkeakoulujen vetovoimaa, parantavan edellytyksiä yritysyhteistyössä toteutettavaan TKI-toimintaan sekä tuovan kustannustehokkaampia ratkaisuja esimerkiksi palveluiden ja infrastruktuurien kehittämiseen. Toteutuessaan nämä tuovat myönteisiä vaikutuksia myös yliopiston rahoitusnäkymiin ja talouteen laajemmin”, rehtori Jari Ojala toteaa.

Rehtori Jari Ojala, jari.ojala@jyu.fi

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi