Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat viikolla 14
30.3.2026 09:58:30 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen maanteillä siirrytään keskiviikosta 1.4.2026 alkaen kesäajan nopeusrajoituksiin. Nopeusrajoitusmuutoksia aletaan toteuttaa viikolla 14 Etelä-Suomesta ja koko Suomessa on määrä palata kesärajoituksiin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Nopeusrajoituksiin siirrytään porrastetusti paikallisten lumi- ja sääolosuhteiden mukaisesti.
Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten poistaminen toteutetaan tänä vuonna porrastetusti eri Elinvoimakeskusten alueella viikkojen 14 – 15 aikana. Porrastusten syynä ovat erilaiset sää- ja keliolosuhteet maan eri osissa, sekä sulamisvesien jäätyminen tienpintaan yöpakkasten aikana. Kesänopeusrajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on asetettu maastoon.
Talviajan 80 km/h nopeusrajoitukset palautetaan 100 km/h:ssa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 km/h:ssa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi nopeusrajoitus.
Yöpakkasia ja räntäsateita esiintyy huhtikuun aikana
Lumien sulamisesta ja kesän tulosta huolimatta saattavat ajokelit paikoittain vaihdella tiekohdittain ja vuorokaudenajoittain. Päiväsaikana varsinkin siltojen alle ja metsäisille tiekohdille sulava vesi jäätyy yöpakkasten aikaan ja pysyy jäisenä vielä pitkään aamupäivälle saakka. Autoilijoiden on syytä olla tarkkaavaisia ja varovaisia varsinkin näillä tieosuuksilla.
Myös teiden urautuminen tuo vaaratilanteita. Sulamisvesien sekä mahdollisten räntä- ja vesisateiden kertyminen teiden uriin lisää vesiliirron vaaraa. Myös teiden pinnassa saattaa talven jäljiltä esiintyä reikiintymistä tai muita vaurioita.
Kesärenkaisiin siirtymistä kannattaa pohtia oman ajoympäristön mukaan. Nastarenkaita saa käyttää maaliskuun jälkeenkin, mikäli sääolosuhteet niin vaativat.
Tiedotetta päivitetty 30.3.2026 klo 10.35: Korjattu yhteyshenkilön puhelinnumero.
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen elinvoimakeskus
liikenneturvallisuusasiantuntija Anna-Kaisa Kuohukivi, p. 0295026077
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
