Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat viikolla 14

Nopeusrajoituksiin siirrytään porrastetusti paikallisten lumi- ja sääolosuhteiden mukaisesti.

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten poistaminen toteutetaan tänä vuonna porrastetusti eri Elinvoimakeskusten alueella viikkojen 14 – 15 aikana. Porrastusten syynä ovat erilaiset sää- ja keliolosuhteet maan eri osissa, sekä sulamisvesien jäätyminen tienpintaan yöpakkasten aikana. Kesänopeusrajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on asetettu maastoon.

Talviajan 80 km/h nopeusrajoitukset palautetaan 100 km/h:ssa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 km/h:ssa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi nopeusrajoitus.

Yöpakkasia ja räntäsateita esiintyy huhtikuun aikana

Lumien sulamisesta ja kesän tulosta huolimatta saattavat ajokelit paikoittain vaihdella tiekohdittain ja vuorokaudenajoittain. Päiväsaikana varsinkin siltojen alle ja metsäisille tiekohdille sulava vesi jäätyy yöpakkasten aikaan ja pysyy jäisenä vielä pitkään aamupäivälle saakka. Autoilijoiden on syytä olla tarkkaavaisia ja varovaisia varsinkin näillä tieosuuksilla.

Myös teiden urautuminen tuo vaaratilanteita. Sulamisvesien sekä mahdollisten räntä- ja vesisateiden kertyminen teiden uriin lisää vesiliirron vaaraa. Myös teiden pinnassa saattaa talven jäljiltä esiintyä reikiintymistä tai muita vaurioita.

Kesärenkaisiin siirtymistä kannattaa pohtia oman ajoympäristön mukaan. Nastarenkaita saa käyttää maaliskuun jälkeenkin, mikäli sääolosuhteet niin vaativat.

Tiedotetta päivitetty 30.3.2026 klo 10.35: Korjattu yhteyshenkilön puhelinnumero.