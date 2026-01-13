Vanhusten oikeus ihmisarvoiseen hoivaan turvattava, vaativat järjestöt, Ihmisoikeuskeskus ja vanhusasiavaltuutettu
30.3.2026 12:00:00 EEST | Vanhusasiavaltuutettu/ Äldreombudsmannen | Tiedote
Iäkkäistä yhä suurempi joukko jää vaille riittävää ympärivuorokautista palveluasumista. Samaan aikaan myös kotihoitoa saa yhä harvempi. Pääsyä näihin palveluihin on kiristetty kohtuuttomasti. Suomen perustuslaki takaa vanhuksille oikeuden riittävään hoivaan ja huolenpitoon, ja se velvoittaa julkisen vallan turvaamaan perusoikeuksien toteutumisen. Vanhusten hoivan riittävyys kytkeytyy useisiin perustuslain säännöksiin, erityisesti sosiaalisiin perusoikeuksiin.
”Jos iäkkäiden hoivapalveluista leikataan edelleen, on tilanne pian kestämätön”, toteaa Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.
Iäkkäiden ympärivuorokautisesta palveluasumisesta puuttuu asukkaiden itsemääräämistä turvaava lainsäädäntö. Tämä altistaa heidät liiallisille ja jopa hengenvaarallisille rajoitustoimille. ”Hyvä tahto ei riitä – rajoitustoimenpiteiden käyttäminen on syvällä hoivakulttuurissa”, Folkhälsanin asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja Kira Exell-Paakki muistuttaa.
”Hoivakotien asukkaille on olennaista, että lainsäädäntö antaa raamit sille, miten heidän oikeuksiaan pitää kunnioittaa ja millaisissa poikkeavissa tilanteissa heidän toimintaansa voidaan tilapäisesti rajoittaa”, toteaa vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.
Vanhusasiavaltuutettu, Ihmisoikeuskeskus sekä 12 valtakunnallista järjestöä vaativat Suomen hallitusta ja eduskuntaa ryhtymään toimiin, jotta iäkkäiden oikeus ympärivuorokautisen palveluasumiseen turvataan nykyistä paremmin ja jotta ympärivuorokautinen hoiva vastaa paremmin heidän tarpeitaan.
Ehdotamme kolmea toimea ympärivuorokautisen hoivan tilanteen ratkaisemiseksi:
- Valmistellaan pikimmiten lainsäädäntö turvaamaan iäkkäiden ihmisten itsemääräämisoikeutta ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
- Parannetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen saatavuutta koko maassa.
- Nostetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitusta vastaamaan vanhusten tarpeita.
Allekirjoittajat:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Folkhälsan
Ihmisoikeuskeskus
Ikivihreät eläkeläiset ry
Kansallinen senioriliitto ry
KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry
Muistiliitto ry
Omaisena edelleen ry
Svenska pensionärsförbundet rf
Vanhusasiavaltuutettu
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry
Yhteyshenkilöt
Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo / p. 0295 666838
Operatiivinen johtaja / asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja Kira Exell-Paakki, Folkhälsan Välfärd / p. 044 7886266
Toiminnanjohtaja Katariina Suomu, Muistiliitto ry / p. 050 567 6445
Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää ikääntyneiden edun ja oikeuksien toteutumista. Vanhusasiavaltuutetun tehtävä on varmistaa, että ikääntyneiden asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme