Siri Hustvedt Helsinki Lit Masterclass -sarjan vieraaksi toukokuussa

Siri Hustvedt on kirjailija, taidekriitikko ja kirjallisuustieteen tohtori. Hän teki läpimurtonsa vuonna 2003 New Yorkin taidemaailmaan sijoittuvalla romaanillaan What I Loved (Kaikki mitä rakastin, suomennos Kristiina Rikman 2007) ja on sen jälkeen kirjoittanut useita romaaneja, jotka ovat olleet sekä arvostelu- että myyntimenestyksiä.

Siri Hustvedtin uusin teos Ghost Stories (Haamutarinoita, suomennos Christina Sandu) ilmestyy suomeksi 7. toukokuuta. Kirja on intiimi muistelmateos ja rakkaudenosoitus hänen edesmenneelle puolisolleen, vuonna 2024 kuolleelle kirjailija Paul Austerille. Haamutarinoita kuvaa pelottomasti ja hellästi nykyajan kenties tunnetuimman kirjailijapariskunnan avioliiton viimeisiä yhteisiä hetkiä. Mukana on myös Hustvedtin ja Austerin keskinäistä kirjeenvaihtoa sekä katkelmia Austerin viimeiseksi jääneestä keskeneräisestä kirjasta, jonka hän omisti lapsenlapselleen.

Helsinki Litin ja Amos Andersonin rahaston järjestämä Masterclass#5 Siri Hustvedtin kanssa järjestetään torstaina 14. toukokuuta alkaen klo 15.00 Amos Andersonin kotimuseossa Helsingin keskustassa. Mestarikurssilla Siri Hustvedt ja Helsinki Litin ohjelmajohtaja, kirjailija Philip Teir keskustelevat Hustvedtin uudesta ja aiemmista teoksista, muistoista, kahden kirjailijan 43 vuotta kestäneestä yhteisestä elämästä, kirjoittamisen prosesseista surun ja menetyksen keskellä. Kurssilaiset pääsevät esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan Hustvedtin kanssa tilaisuuden päätteeksi.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kirjailijoille, kirjailijoiksi tähtääville, kääntäjille ja kirjallisuuden opiskelijoille. Mukaan pääsee vain hakemalla. Haku alkaa tiistaina 31. maaliskuuta ja jatkuu perjantaihin 24. huhtikuuta asti. Helsinki Litin, Amos Andersonin rahaston ja Siri Hustvedtin suomalaisen kustantamon Otavan edustajista koostuva raati valitsee hakemusten perusteella mukaan 30 osallistujaa. Keskustelu käydään englanniksi ja osallistuminen on maksutonta. Tapahtuman kesto on noin 2,5 tuntia ja Amos Andersonin rahasto tarjoaa lopuksi pientä syötävää ja virvokkeita.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi osoitteeseen masterclass@helsinki-lit.fi viimeistään 24. huhtikuuta 2026 (enintään 1500 merkkiä).

Mukaan valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Siri Hustvedtin haastattelupyynnöt:

emma.koivula@otava.fi

Lisätietoja Helsinki Lit Masterclass -mestarikurssista:

Masterclass #5: Siri Hustvedt

Helsinki Lit och Amos Andersons fond fortsätter sin serie mästarkurser inom litteratur, då den norsk-amerikanska författaren Siri Hustvedt gästar Helsingfors i maj. Ansökningstiden till kursen – som hålls den 14 maj – börjar idag, tisdagen den 31 mars.

Siri Hustvedt är författare, konstkritiker och filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hon fick sitt genombrott år 2003 med romanen Vad jag älskade (svensk översättning Ulla Roseen), som utspelar sig i New Yorks konstvärld. Sedan dess har hon skrivit flera romaner och essäsamlingar, som både hyllats av kritiker och blivit försäljningsframgångar.

Siri Hustvedts senaste bok En bok om spöken – en kärleksmemoar (översättning till svenska Anna-Stina Johnson) ges ut i flera länder samtidigt nu i vår. Boken är en intim memoarbok och en kärleksförklaring till Hustvedts avlidne make, författaren Paul Auster, som gick bort 2024. Boken skildrar de sista gemensamma stunderna i äktenskapet, hos ett av vår tids kanske mest kända författarpar. Den innehåller också utdrag ur brevväxlingen mellan Hustvedt och Auster, samt utdrag ur Austers sista ofullbordade bok, som han tillägnade sitt barnbarn.

Mästarkursen arrangeras av Helsinki Lit och Amos Andersons fond och hålls torsdagen den 14 maj kl. 15.00 i Amos Andersons hemmuseum i centrala Helsingfors. Kursen är avsedd för författare, aspirerande författare, översättare och litteraturstuderande. Under kursen samtalar Siri Hustvedt och Helsinki Lits programchef, författaren Philip Teir, om sitt nya och tidigare verk, om skrivandet, om ett 43 år långt gemensamt liv mellan två författare samt om sorg och förlust. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och diskutera med Hustvedt i slutet av tillfället.

Ett deltagande i kursen kräver en ansökan. Ansökningstiden börjar tisdagen den 31 mars och pågår till fredagen den 24 april. En jury bestående av representanter från Helsinki Lit, Amos Andersons fond och Siri Hustvedts finländska förlag Otava väljer ut 30 deltagare baserat på ansökningarna. Samtalet hålls på engelska och deltagandet är avgiftsfritt. Evenemanget varar cirka 2,5 timmar och Amos Andersons stiftelse bjuder på tilltugg och förfriskningar.

Skicka en fritt formulerad ansökan på finska, svenska eller engelska till adressen masterclass@helsinki-lit.fi senast den 24 april 2026 (max 1500 tecken).

De som blir antagna meddelas personligen.

För intervjuförfrågningar med Siri Hustvedt:

emma.koivula@otava.fi





