Tampereen alueella on satoja ylioppilaita työttömänä – TAKKin uudet koulutukset helpottavat ylioppilaiden tietä kohti ammattikorkeakoulua ja työtä

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan jopa 81 prosenttia nuorista haluaa opiskella korkeakoulututkinnon. Korkeakouluopintoihin on kuitenkin aiempaa haastavampi päästä. Opiskelupaikkoja on vähennetty ja pääsyvaatimukset ovat kovat.

Reitti korkeakouluun voi avautua helpommin ammatillisen koulutuksen kautta.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa on parhaillaan haussa kaksi uudenlaista koulutusta, joiden tavoitteena on tarjota lukion käyneille selkeä reitti ammatillisen koulutuksen kautta ammattikorkeakouluun.

Pikakaista korkeakouluun: merkonomi -koulutuksessa osallistujat opiskelevat merkonomiksi alle vuodessa, minkä jälkeen on mahdollista päästä ammattikorkeakouluun todistusvalinnassa, jos arvosanat ovat tarpeeksi hyvät.

Sote-alan puolella haussa on puolestaan Lähihoitajakoulutus ja väyläopinnot TAMKin sairaanhoitajakoulutukseen -koulutuskokonaisuus, jossa suoritetaan ensin lähihoitajan tutkinto TAKKissa sekä TAMKin hoitotyön väyläopintoja, minkä jälkeen osallistujat pääsevät siirtymään TAMKin sairaanhoitajaopintoihin erillishaussa ilman valintakoetta.

– TAKKissa olemme vahvasti sitä mieltä, että Suomen kilpailukyky tarvitsee ammatillista koulutusta ja ammattiosaajia. Samaan aikaan yhteiskunnalla on kuitenkin tavoite nostaa suomalaisten koulutustasoa. Näillä koulutuksilla pyrimme madaltamaan korkeakouluopintoihin pääsemisen kynnystä, kertoo TAKKin palvelualojen toimialajohtaja Janne Haikansalo.

Ammatillinen koulutus auttaa työllistymisessä

Lukiosta valmistuneiden työttömyys on Tampereen alueella suurta. KEHA-keskuksen Työnvälitystilaston mukaan Tampereen seudun työllisyysalueella vasta valmistuneita ylioppilastutkinnon suorittaneita on työhakijoina 384, joista työttöminä 308. Vastavalmistuneella tarkoitetaan korkeintaan vuosi sitten valmistuneita. Kaiken kaikkiaan Tampereen seudun työllisyysalueella on 3837 työnhakijaa, joiden koulutus on ylioppilastutkinto, ja heistä 2545 on työttömiä. Luvut ovat helmikuun 2026 lopulta.

Ylioppilaille suunnatuilla ammatillisilla koulutuksilla pyritään vastaamaan myös tähän pulmaan.

– Meillä on paljon nuoria, jotka jäävät lukion jälkeen tyhjän päälle ja työttömäksi, tai viettävät välivuotta. Silloin on hyvä aika hankkia osaamista ja työelämätaitoja ammatillisessa koulutuksessa, kannustaa liiketalouden koulutuspäällikkö Taina Hieta-aro.

– Merkonomin ja lähihoitajan koulutukset suuntautuvat työvoimavaltaisille aloille. Näissä koulutuksissa ymmärrys ja kokemus aloista kasvaa, ja opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus työllistyä omalle alalle jo korkeakouluopintojen aikana.

Hieta-aro huomauttaa, että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeluun saatu opintotuki ei vähennä opintotukikuukausia korkeakouluopintojen ajalta, joten opiskella voi huoletta.

Merkonomikoulutuksessa on hyvä tilaisuus korottaa numeroita ja tähdätä ammattikorkeaan

Pikakaista korkeakouluun: merkonomi -koulutuksessa opiskelijat suorittavat merkonomin tutkinnon kahdeksassa kuukaudessa.

– Koulutuksen tutkinnon osat on valittu tarkoin ja osallistujien lukio-opinnoista voidaan ottaa hyväksilukuja, mikä vaikuttaa siihen, että merkonomitutkinnon suorittaminen on tässä aikataulussa mahdollista, kertoo kouluttaja Anni Vihersaari.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät tarvittaessa korottamaan lukioaikaisia arvosanojaan, mikä antaa mahdollisuuden päästä opiskelemaan korkeakouluun ammatillisen koulutuksen todistusvalinnassa, ilman valintakoetta.

– Merkonomin tutkinnon suorittamalla saa edun mihin tahansa ammattikorkeakouluhakuun, eli välttämättä ei tarvitse hakea liiketoiminnan alalle, Vihersaari kertoo.

Myös muista TAKKin tutkintokoulutuksista on mahdollista päästä todistusvalinnalla ammattikorkeaan, jos arvosanat TAKKin todistuksessa siihen riittävät.

Opiskelemalla lähihoitajaksi TAKKissa voi varmistaa paikkansa sairaanhoitajakoulutuksessa TAMKissa

Lähihoitajakoulutus ja väyläopinnot TAMKin sairaanhoitajakoulutukseen -koulutuskokonaisuus on hyvä keino päästä sairaanhoitajan ammattiin.

– Kun suorittaa lähihoitajaopinnot TAKKissa tietyin kriteerein, voi varmistaa paikkansa jatko-opinnoissa TAMKissa, kertoo sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki.

Kokonaisuudessaan koulutuspolku sairaanhoitajaksi kestää noin neljä vuotta ja neljä kuukautta. Jo TAKKin opinnoissa tehdään TAMKin hoitotyön väyläopintoja, joiden aikana pääsee tutustumaan korkeakouluopintoihin, ja joiden myötä voi nopeuttaa myöhemmin opintoja TAMKissa. Läihoitajaopinnot TAKKissa kestävät noin vuoden ja neljä kuukautta, ja sairaanhoitajaopinnot TAMKissa noin kolme vuotta.

– TAMKissa opiskelijat pääsevät sairaanhoitajan monimuoto-opintoihin, mikä mahdollistaa myös työskentelyn jo opiskeluaikana lähihoitajan tehtävissä, Kuivamäki kertoo.

– TAKK tekee TAMKin kanssa hyvää yhteistyötä. Tarkastelemme, voisivatko tällaiset väyläopinnot sopia jatkossa myös muille aloille, Janne Haikansalo kertoo.