Tekoäly vyöryi yritysten työkaluihin ja ohitti tietoturvakontrollit: ”Kiellot eivät pysäytä varjotekoälyä”
30.3.2026 12:10:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Tekoälyominaisuudet ja virtuaaliassistentit saapuivat yritysten käyttöön niin nopeasti, että ne toivat mukanaan uusia tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Erityisesti varjotekoäly muodostaa suurimman riskin.
Tekoälyratkaisut tulivat osaksi työelämää niin nopeasti, että ne edellyttävät yrityksiltä ripeitä päätöksiä tietoturvaohjeistuksiin. Yhä useampaan sovellukseen ja laitteeseen on tuotu sisäänrakennettuja älyominaisuuksia.
”Tekoäly ilmestyy yrityksen työkaluihin ja samaan aikaan työntekijät ottavat käyttöön omia ratkaisujaan, koska ihmiset kokevat ne työssään hyödyllisiksi. Kiellot eivät pysäytä varjotekoälyä, vaan tekevät siitä näkymätöntä”, Telian tietoturvaliiketoiminnan johtaja Pirkko Filtness sanoo.
Varjotekoälyssä on kyse siitä, että työntekijät ja yhteistyökumppanit ottavat käyttöön tekoälytyökaluja ilman yrityksen hyväksyntää. Varjotekoäly ei näy yritykselle, mutta se näkee mahdollisesti yrityksen dataa ja siirtää sitä yrityksen ulkopuolisille palvelimille, mikä itsessään on tietoturvariski.
”Ihmiset toimivat näin uteliaisuuden ja tehokkuuden nimissä. Moni haluaa pysyä tekoälyssä aallonharjalla. Sama ilmiö nähtiin aikoinaan pilvipalveluiden kanssa, kun niitä otettiin käyttöön hallitsemattomasti”, Filtness sanoo.
Tekoälyyn voi törmätä myös esimerkiksi yhteistyökumppanin koolle kutsumassa kokouksessa. Etäkokouksessa on paikalla tekoälyassistentti, joka ei välttämättä ole yrityksen hyväksymä eikä sovellu sen tietoturvalinjauksiin.
”Tällaisia tilanteita tulee vastaan, jos ei päivittäin, niin viikoittain. Tiedämme tapauksia, joissa tekoälyassistentti on vaatinut hyvin laajat käyttöoikeudet ja sovellus on pitänyt poistaa. Näkisin ihan aiheelliseksi tietyissä tilanteissa kysyä, mihin tekoälyä käytetään ja miten varmistetaan tietojen luottamuksellinen käsittely”, Filtness arvioi.
Tekoäly on Filtnessin mukaan turvallinen apuväline, kun sen käyttöön on selkeät säännöt.
”Tekoäly ei itsessään ole suuri tietoturvariski. Se, että sitä käytetään ilman näkyvyyttä ja pelisääntöjä, on”, Filtness summaa.
Telian vinkit yrityksille turvalliseen tekoälyn käyttöön
- Ennen tekoälyn käyttöä tarkasta nämä kolme asiaa: mihin data tallennetaan, käytetäänkö dataa koulutukseen ja mitä käyttöoikeuksia tekoäly vaatii toimiakseen.
- Älä hyväksy tekoälyn vaatimia käyttöoikeuksia automaattisesti. Erityisesti sähköpostin ja sisäisten viestintäkanavien kanssa on syytä olla tarkkana.
- Tee kokousassistentit näkyväksi. Jos kokouksessa on mukana tekoälyassistentti, siitä kerrotaan kaikille osallistujille ja pyydetään lupa käyttöön.
- Varjotekoäly on jo olemassa. Sitä ei tarvitse estää, mutta sen käyttöä pitää ohjata.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Yhä useampi suomalainen ostaa käytetyn puhelimen – myynti kasvoi 86 prosenttia viime vuonna18.3.2026 09:12:37 EET | Tiedote
Viime vuosi osoittautui läpimurtovuodeksi kierrätyslaitteiden myynnissä. Telia ja Posti toteuttavat kierrätyksen yhteistyössä varmistaen, että jokainen laite käsitellään tietoturvallisesti.
Telia kasvattaa omistustaan Suomen johtavassa kuituoperaattorissa Valokuitusessa2.3.2026 08:48:50 EET | Tiedote
Telia on tehnyt sopimuksen omistuksensa kasvattamisesta 40 prosentista 49 prosenttiin kuituoperaattori Valokuitusessa. Vuonna 2020 perustettu Telian ja CapMan Infran yhteisyritys Valokuitunen on Suomen johtava kuituyhteyksiä (FTTH) tarjoava yritys. Yrityksen verkko kattaa yli 400 000 kotia yli 100 kunnassa Avoin Kuitu-toimintamallin kautta, jossa toimii Telian ohella lukuisia palveluntarjoajia. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisella neljänneksellä noin 30 miljoonan euron hintaan.
Applen puhelimet hallitsivat Telian laitemyyntiä helmikuussa – yritysmarkkinoilla Samsung pitää pintansa2.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Helmikuun myyntitilastot paljastavat kaksi eri maailmaa. Kuluttajapuolella kuusi kymmenestä myydyimmästä puhelimesta oli Applen, mutta yritysmyynnissä Samsung vei kärkisijoitukset. Älykelloissa lasten kellopuhelinten suosio jatkuu tasaisena.
Näytönohjaimista tuli yllättäen hittituote Telialla – pelaaminen ja tekoäly kiihdyttäjinä24.2.2026 09:26:03 EET | Tiedote
Telian laitemyynnissä on havaittu viimeisten kuukausien aikana yllättävä ilmiö, kun näytönohjaimet ovat nousseet hittituotteeksi. Tuoteryhmä on erityisesti pelaajien ja tekoälyharrastajien kiinnostuksen kohteena.
Telian muutosneuvottelut päätökseen19.2.2026 15:31:17 EET | Tiedote
Telian tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Muutosneuvotteluiden nettovaikutuksena 168 tehtävää päättyy Telian Suomen toiminnoissa.
