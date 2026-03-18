Tekoäly vyöryi yritysten työkaluihin ja ohitti tietoturvakontrollit: ”Kiellot eivät pysäytä varjotekoälyä”

Tekoälyratkaisut tulivat osaksi työelämää niin nopeasti, että ne edellyttävät yrityksiltä ripeitä päätöksiä tietoturvaohjeistuksiin. Yhä useampaan sovellukseen ja laitteeseen on tuotu sisäänrakennettuja älyominaisuuksia.

”Tekoäly ilmestyy yrityksen työkaluihin ja samaan aikaan työntekijät ottavat käyttöön omia ratkaisujaan, koska ihmiset kokevat ne työssään hyödyllisiksi. Kiellot eivät pysäytä varjotekoälyä, vaan tekevät siitä näkymätöntä”, Telian tietoturvaliiketoiminnan johtaja Pirkko Filtness sanoo.

Varjotekoälyssä on kyse siitä, että työntekijät ja yhteistyökumppanit ottavat käyttöön tekoälytyökaluja ilman yrityksen hyväksyntää. Varjotekoäly ei näy yritykselle, mutta se näkee mahdollisesti yrityksen dataa ja siirtää sitä yrityksen ulkopuolisille palvelimille, mikä itsessään on tietoturvariski.

”Ihmiset toimivat näin uteliaisuuden ja tehokkuuden nimissä. Moni haluaa pysyä tekoälyssä aallonharjalla. Sama ilmiö nähtiin aikoinaan pilvipalveluiden kanssa, kun niitä otettiin käyttöön hallitsemattomasti”, Filtness sanoo.

Tekoälyyn voi törmätä myös esimerkiksi yhteistyökumppanin koolle kutsumassa kokouksessa. Etäkokouksessa on paikalla tekoälyassistentti, joka ei välttämättä ole yrityksen hyväksymä eikä sovellu sen tietoturvalinjauksiin.

”Tällaisia tilanteita tulee vastaan, jos ei päivittäin, niin viikoittain. Tiedämme tapauksia, joissa tekoälyassistentti on vaatinut hyvin laajat käyttöoikeudet ja sovellus on pitänyt poistaa. Näkisin ihan aiheelliseksi tietyissä tilanteissa kysyä, mihin tekoälyä käytetään ja miten varmistetaan tietojen luottamuksellinen käsittely”, Filtness arvioi.

Tekoäly on Filtnessin mukaan turvallinen apuväline, kun sen käyttöön on selkeät säännöt.

”Tekoäly ei itsessään ole suuri tietoturvariski. Se, että sitä käytetään ilman näkyvyyttä ja pelisääntöjä, on”, Filtness summaa.

Telian vinkit yrityksille turvalliseen tekoälyn käyttöön