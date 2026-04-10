Kustannusosakeyhtiö Otava

Ulrika Lagerlöfin Valkomaa jatkaa lukijat hurmanneen Lakkasuon tarinaa vahvoista naisista ja pohjoisen lumoavasta luonnosta

13.4.2026 09:30:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Valkomaassa tapaamme jälleen savottakokki Sivin ja hänen lapsenlapsensa Evan, joiden tarinat kietoutuvat pohjoisten metsien kohtaloon. Menneisyys määrittää nykyhetken, kun suvun salaisuudet alkavat paljastua.

Valkomaa ilmestyy 21.4.2026.
On vuosi 1949 Pohjois-Ruotsissa. Siv palaa työhönsä metsätyömiesten kokkina. Elämä on kuitenkin yksinäistä, kunnes Siv ystävystyy nuoren Märtan kanssa, jota hän opastaa kokin työssä.

Mutta salaisuudet nousevat pintaan ja uhkaavat muuttaa kaiken – sekä Sivin että hänen perheensä elämän.

Nykyhetkessä Sivin lapsenlapsi Eva on keskellä suuria ratkaisuja. Metsähakkuiden aiheuttamien konfliktien ja uhanalaisen kulttuuriperinnön keskellä hän huomaa, että hänen oma tarinansa on kietoutunut metsän ajattomaan voimaan.

Valkomaa on pysähdyttävä historiallinen romaani upeista metsistä ja myrskyisästä rakkaudesta. Se jatkaa Metsän omat -trilogiaa, jonka ensimmäinen osa Lakkasuo oli jättimenestys niin Ruotsissa kuin meillä Suomessakin. 

Ulrika Lagerlöf on metsäalan viestinnässä työskentelevä ruotsalainen kirjailija. Metsän omat -romaanisarjan innoituksena ovat hänen oman sukunsa vahvat naiset ja Norlannin jylhänkauniit metsät.

Valkomaa ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Kristiina Vaara, äänikirjan lukee Sanna Majuri.

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Lataa
