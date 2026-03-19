Olympiapurjehdus: Grand Slam -kiertue starttaa tänään Palmalla
30.3.2026 12:34:41 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Olympiapurjehduksen kansainvälinen kilpailukausi käynnistyy maanantaina Palman Sailing Grand Slam ‑regatalla.
Mallorcalla purjehdittava regatta kokoaa jälleen lähes kaikki olympialuokkien maailman kärkipurjehtijat ja toimii perinteisesti kevään ensimmäisenä merkittävänä tasonmittauksena kohti kesän arvokilpailuja.
Valtaosassa luokista ensimmäiset lähdöt purjehditaan maanantaina, kun taas iQFoil-luokissa kilpailut käynnistyvät tiistaina. Keväinen Palma antaa tärkeää osviittaa talvikauden harjoittelun onnistumisesta ja vauhdista kansainvälisessä seurassa.
– Luvassa on vuoden ensimmäinen kilpailu, jossa mahdollisuus mitata miten olemme kehittyneet talven aikana. Eniten odotan itseäni vastaan kilpailemista ja katsomaan kuinka äärimmelleni saan kehoni ja mieleni vietyä, Valtteri Uusitalo toteaa.
Sääennuste lupaa Palmaan monipuolisia ja vaativia olosuhteita koko kilpailuviikolle. Lämpötilojen ennustetaan vaihtelevan noin 11–20 asteen välillä, ja kilpailijoita haastavat niin aurinkoiset kuin sateisetkin päivät sekä mahdolliset kovemmat tuulet. Vaihtelevuus korostaa kokonaisosaamista ja tekee Palman regatasta arvokkaan mittarin kauden alkuun.
– Lauantaina teimme viimeisen kisaan valmistavan harjoituksen. Ajoimme vauhtia itsekseen ja sen jälkeen starttiharjoituksia muiden kanssa. Vene kulki todella hyvin, joten fiilis on valmis kisaan. Itse odotan jo innolla maanantain kisaa, Katariina Roihu sanoo.
– Fiilikset ovat jännittyneet mutta odottavaiset. Emme ole päässeet kilpailemaan puoleen vuoteen, mutta takana on hyvä talvikausi, joten odotukset ovat myös korkealla, Akseli Keskinen jatkaa.
Suomen joukkue on Palmalla edustettuna useassa luokassa. Mukana on sekä kokeneita olympiaryhmien purjehtijoita että nuoria U21-ryhmän urheilijoita.
SUOMEN EDUSTUS LUOKITTAIN
49ER
Juuso Roihu / Lasse Lindell lähtevät kauteen tavoitteenaan tasainen suorittaminen kovatasoisessa ja laajassa laivueessa. Palma tarjoaa hyvän mittarin vauhdille erityisesti keväisissä, vaihtelevissa tuuliolosuhteissa.
Nuori venekunta Aatos Kylävainio / Onni Kylävainio avaa kansainvälisen kautensa niin ikään Mallorcalla. He hakevat kokemusta kovasta kilpailusta ja pyrkivät nousemaan mukaan keskiryhmän taisteluun.
ILCA 7
ILCA 7 ‑luokassa Suomen värejä purjehtivat Valtteri Uusitalo ja Nooa Laukkanen. Molemmille Palma on tärkeä alkukauden kilpailu, jossa haetaan tuntumaa kansainväliseen kärkeen ja rakennetaan vauhtia pitkälle kilpailukaudelle. Luokka on yksi Palman suurimmista, ja jokainen lähtö on äärimmäisen tiukka.
IQFOIL
Naisten iQFoil-luokassa Suomea edustaa Sofia Hämäläinen, jonka kilpailut alkavat tiistaina. Foilaavien purjelautojen kilpailupäivät ovat intensiivisiä ja lähtöjä purjehditaan runsaasti. Ennustetut kovemmat tuulet voivat tehdä Palman kisasta fyysisesti vaativan alun kaudelle. Hämäläiselle kilpailu tarjoaa hyvän mahdollisuuden mitata vauhtia maailman huippuja vastaan.
NACRA 17
Sekapareina purjehdittavassa Nacra 17 ‑luokassa Suomea edustavat Akseli Keskinen / Katariina Roihu. Pari jatkaa määrätietoista kehitystyötä kohti kesän arvokilpailuja. Palma toimii tärkeänä testinä erityisesti startti- ja vauhtisuorittamiseen kovassa kansainvälisessä kilpailussa.
Kilpailut jatkuvat koko viikon ajan finaalilähtöihin saakka. Palma toimii perinteisesti kauden ensimmäisenä suurena tasonmittauksena ja antaa selkeitä suuntaviivoja kevään ja kesän kilpailuja varten.
Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa purjehduksen Grand Slam kiertuetta ja arvokisoja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Kohti Los Angelesia: Sailing Team Finland ja kisakausi 202619.3.2026 12:05:48 EET | Uutinen
Alkava kausi on tärkeä askel Suomen purjehdusmaajoukkueen matkalla kohti Los Angelesin olympialaisia 2028 ja toimii samalla keskeisenä valmistautumisvuotena vuoden 2027 MM-kilpailuja silmällä pitäen.
Veneilyn kulttuuriperinnön komitea aloitti työnsä18.3.2026 09:50:41 EET | Tiedote
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Matkaveneilytoimikunnan alaisuuteen perustettiin Veneilyn kulttuuriperinnön komitea. Perustavat kokoukset järjestettiin Olympiastadionilla 29.1. ja 4.3.2026.
Kauppi ja Kylävainio kuudensiksi nuorten MM-kisoissa19.12.2025 21:58:13 EET | Tiedote
Nuorten purjehduksen MM-kilpailut (Youth Sailing World Championships) päättyivät tänään Portugalin Vilamourassa. U19-ikäluokan MM-regatta kokosi yhteen kunkin maan parhaat nuoret purjehtijat. Suomen joukkueen parhaan sijoituksen saavutti 29er-luokassa kilpaillut Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio, jotka sijoittuivat kovatasoisessa regatassa kuudenneksi. ILCA 6 -luokassa Iiris Sepponen oli kisan 21:s ja Aaro Rantanen 35:s. Kilpailuviikko tarjosi purjehtijoille monipuoliset ja haastavat olosuhteet. Päätöspäivänä kilpailtiin vain muutama lähtö kevyen tuulen vuoksi. Aaro Rantanen joutui jättämään yhden kisapäivän väliin sairastumisen takia, mutta palasi radalle vielä päätöspäivänä. Kauppi ja Kylävainio purjehtivat koko kilpailun ajan kärkiryhmän tuntumassa yhtä kisapäivää lukuun ottamatta ja ovat kokonaisuuteen tyytyväisiä. – Meillä oli kolme ihan hyvää päivää ja yksi vähän vaikeampi päivä, mutta olemme silti ihan tyytyväisiä kisaan, Kylävainio kertoo. – Kisassa oli paljon hyviä onnistumisia
SPV:n Vuoden parhaat palkittiin23.11.2025 12:01:42 EET | Tiedote
Perinteiset Vuoden valinnat julkistettiin lauantaina 22. marraskuuta Suomen Purjehdus ja Veneilyn kaudenpäätösjuhlassa.
Veneilijät pelastusliivipakon ja promillerajan laskun kannalla – järjestöt tarvitsevat valistukseen rahoitusta31.10.2025 10:56:43 EET | Tiedote
Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Vapaa-ajankalastajat ry ovat yhtä mieltä siitä, että vesillä liikkumisen turvallisuutta tulee parantaa koulutuksellisin ja viestinnällisin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin.
