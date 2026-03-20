KUTSU: American Car Show'n mediatilaisuus perjantaina Helsingin Messukeskuksessa

KUTSUVIERAS- JA MEDIATILAISUUS

Aika: Perjantai 3.4.2026 kello 9:00

Paikka: Helsingin Messukeskus

Saapuminen: Ovi 6.12., maksullinen pysäköinti

Kutsuvierailla on tilaisuuteen ennakkoilmoittautuminen.

Kutsuvieras- ja mediatilaisuuden yhteydessä näyttelyyn pääsevät maksutta tutustumaan Lastenklinikoiden Kummien kautta kutsutut lapsipotilasperheet, joita on yhteensä noin 500 henkilöä.

Näyttely avataan perjantaina yleisölle kello 10:00, joten kutsuvierailla ja median edustajilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennen tätä. Kaikki vieraamme voivat luonnollisesti jäädä näyttelyyn tilaisuuden jälkeen.

Median sisäänpääsy tilaisuuteen tapahtuu lehdistö- ja pressikortilla ovesta 6.12., joka sijaitsee Messukeskuksen itäisessä päädyssä Holiday Inn –hotellin (Messuaukio 1) alapuolella olevan huoltoporttikäytävän perällä.

Original American Car Show ACS26 juhlitaan 3.-5.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.

ACS26-tähtihetket:

Sledgehammer maailman ensi-illassa ✨ Romuttamolta löytynyt arvoitusauto hämmästyttää: vain yksi kappale maailmassa, ja se on Suomessa. Lopputulosta ei uskoisi todeksi – Sledgehammer on ACS26:n puhutuin ilmestys. Lentokoneen hintainen Grumman-teemainen auto esitellään hallissa kuusi (6).



Keimola 60V 🤩 Upea juhlanäyttely, jossa on nähtävillä voimallinen määrä suomalaista autourheiluhistoriaa: Timo Mäkisen Mini, Antti Aarnio-Wihurin Porsche, Leo Kinnusen formuloita…ja paljon muuta!



Tesla hurmaa yleisön tuomalla Cybertruckin ja itseajavan auton Messukeskukseen 👌 Teslan osastolla on koettavissa maailman myydyin sähköauto sekä harvinaisuudet kuten Cybertruck ja FSD (Supervised) -kyyditykset. American Car Show on ensimmäinen autoalan tapahtuma Suomessa, jossa kyyditykset ovat tarjolla. Cybertruck on näky, johon tapahtumassa pääsee poikkeuksellisesti tutustumaan myös sisältä.



Stanced World ✨ Isot leveät kiiltävät vanteet ja radikaali madaltaminen ovat ominaista Stanced World’lle. Täysin uuden näyttelyosion toteutuksesta vastaa nuorten J-HAKA Crew -ajoneuvoharrastusyhteisö. Mukana on noin viisikymmentä (50) autoa, ja Stanced World ottaa oman paikkansa hallin kolme (3) länsipäästä.



Ferrari F40 ja muut Superautot 🔴 Täysin uusi Superautot-osio on huima, sillä paikalta löytyy harvinaisuuksia kuten italiangarage.fi:n Ferrari F40, Ferrari 296 GTB ja Ferrari 328 GTS. Näiden lisäksi hallista yksi (1) löytyy tukku erilaisia sykähdyttäviä urheiluautoja.



Electrified Experience X Kokkolan Autohuolto ⚡Hallista 1 löydät EV-korjaamoguru Jesse Haapalan tiimeineen, jolta saat paljon erikoista tietoa sähköautoiluun liittyen. Haapala tuo paikalle Skoda Enyaqin sähköauton alustan joka varmasti herättää ajatuksia, mihin koriin tekniikkaa voisi laittaa. Entä miltä kuulostaa täyssähköinen 70-luvun BMW? Sekin sähköautokonversio on nähtävillä Messukeskuksessa pääsiäisenä.



Uusia lavaohjelmanumeroita👌 Päälavan katsomosta kannattaa varata oma paikka sillä Markus Marteliuksen Drifting-kausiennakko LIVE, Grumblon Motorsport YouTube Awards ja Jorma J tarjoavat yleisölle täysin uusia kokemuksia. Näiden lisäksi perjantaina lavalla nähdään Keimola 60V -aiheinen keskustelutilaisuus.



Drift World 🥳 Jos haluat nähdä kotimaiset drifting-tähdet ennen DMGP–sarjan avausosakilpailua, niin ACS26’ssä löydät heidät. Lauri Heinonen tuo täysin uuden kilpurinsa esille, Ville Kaukonen julkaisee uuden liveryn perjantaina, sekä mm. Juha Pöytälaakso, Mika Keski-Korpi ja Jarkko Jylhä esittelevät viimeisimmät uudistuksensa!



RC-autoilua Keimolan rataprofiililla👌 Hobbyfactory Oy ja Fullspeed RC rakentavat ACS26-tapahtumaan Keimolan radan, jossa kävijät pääsevät pitämään hauskaa RC-autoilla. Näyttelyvieraat pääsevät maksutta ajamaan Hobbyfactoryn tuotteilla halliin seitsemän (7) rakennettavalla RC-radalla.



Ajosimulaattorielämyksiä ⚡Messukeskuksen eri halleista löydät ajosimulaattorin juuri sinun makuusi. Eri osastot tarjoavat ennenkokemattomia simulaattorielämyksiä! Bongaa maksuton vuorosi vaikkapa Stanced Worldista, jossa pääset testaamaan yli 10000€ arvoista Formula Driftin -kumppanisimulaattoria!



Jorma J Motorsport 🔴 Rallin kaksinkertainen maailmanmestari, TV-kommentaattori ja Toyotan rallitallin projektipäällikkö Jonne Halttunen rakentaa Motorsport-näyttelyosioon oman rallivarikon: esittelyssä TV-sarja ja paikalla on tuotantotiimin edustajia kertomassa sarjasta ja vastaamassa kysymyksiin. Rallivarikolta löyty koko merch‑valikoima: vaatteita, lippiksiä, pipoja, sekä jaettavia fanituotteita.



Lasten oma alue 🥳 Hallissa seitsemän (7) sijaitsee alue, josta löytyy lapsille pomppulinna sekä muuta mukavaa maksutonta puuhaa. Tämän lisäksi alueen läheisyydestä pääsee ihastelemaan näyttelyä erilaisesta näkökulmasta, kun JANNENISKA RENT järjestää valvotut henkilönostot lapsille.



Viihdyttäviä musiikkiartisteja 🌟 Pääsiäisen ykköstapahtuma tuo nuorekkaan kattauksen nousevaa suomalaista musiikkia Messukeskukseen. NeniTony, Joe L ja Sonia tarjoavat varmasti viihdyttävät keikat.



SLAM! Wrestling -ammattilaispainia 🤼‍♀️ ACS26’ssa on mahdollisuus päivittäin päästä katsomaan, kuinka ammattilaispainijat monesta eri maasta ottavat mittaa toisistaan. Americana SLAM! Wrestling Showcase hallissa seitsemän (7) kello 11, 13 ja 15. Alueelta löytyy kaksi isoa katsomolohkoa!



Perhesunnuntai X Team Be Unicorn 🦄 Yksisarvisten ajoneuvoyhteisö panostaa omalla osastollaan hallissa yksi (1) kävijäkokemukseen tänäkin vuonna: vierailevia hahmoja, aktivointia ja perhesunnuntain palkintopussit, jolloin rajattu joukko ensimmäisiä saa osastolla Bumblebeen vierailun aikana (kello 12:30) palkintopussin.



Taiteellisen luovuuden alue ✒️ Maalariyhteisö Arctic Pinheadsin osasolla on maalausprojekti, jonka suunnittelussa on mukana huippuammattilainen Steve Chaszeyka Yhdysvalloista. Yhteisö järjestää myös tapahtuman yhteydessä Pinstriping-kurssin jäsenilleen Hot Rod Art –osastolla (halli 6).



3000 neliömetriä autohifiä soundeineen ja valoineen 🔊 Car Audio Worldin sisäänkäynneillä onsaatavilla korvatulppia. Meluajat ovat tasatunnein ja kovaääninen aika kestää 15 minuuttia. Autopopitusta esitellään kovalla voluumilla hallissa kaksi (2).



Vaikuta People’s choice -äänestyksessä 🎨 Näyttelyosiota ja erilaisia ajoneuvoja löytyy moneen lähtöön. Mikä on sinun suosikkisi? Muista äänestää sitä People’s Choice -äänestykessä!



Pin-ups United X ACS 👌 Perjantaina American Car Show’ssa heittäydytään pin-up -tyylin vietäväksi! Näyttelyvierailla on mahdollisuus päästä Pin-ups Unitedin kanssa yhteiskuviin. Yhteisö koostuu freelance malleista ja pin-upin harrastajista.



Missä Vika -podcast ACS26-live 🔊 Päälavalla hallissa seitsemän (7) nähdään Missä Vika! -podcastin ACS26-livehaastattelut perjantaina ja launtaina kello 16:00-17:30. Pauli Laakson haastattelussa nähdään mielenkiintoisia vieraita moottoriurheilun saralta!



More is more! 👋 Näytteilleasettajien osastoilta löytyy taatusti myös paljon erilaista osallistavaa ohjelmaa mm. pienoisdriftausta, onnenpyörää…ACS26’ssa on kymmenittäin näytteilleasettajia, katso osastonumerot tästä.

