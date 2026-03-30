Sastamalaan valmistuu uusi lyhytaikainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö ikäihmisille 17.4. – luvassa voimavaralähtöistä ja kuntoutumista edistävää asumista

Ikäihmisten toimialueen asumisen palveluihin valmistuu huhtikuun 17. päivä ikäihmisille uusi lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Sastamalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue huhtikuun 17. päivä uuden lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön Sastamalaan. Yksikkö tulee sijaitsemaan Sastamalan sairaalan neljännessä kerroksessa. Yksikköön ohjataan ikäihmisiä, joilla on tarve ympärivuorokautiselle, tavoitteelliselle voimavaralähtöiselle arkikuntoutukselle ja jotka eivät esimerkiksi voi yksilöllisten syiden vuoksi kotiutua suoraan kotiin sairaalahoidon jälkeen.

- Asiakkaita voivat olla myös ikäihmiset, jotka eivät voi jatkaa asumista omassa kodissaan ja joiden jatkoasumistarpeet vaativat selvittelyä. Tai joiden voimavarojen arviointia ja vahvistamista tarvitaan omaan kotiin palaamiseksi, kertoo ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Mari Ollinpoika.

Uusi yksikkö tuottaa sosiaalihuoltolain mukaista lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Toiminnan keskiössä on voimavaralähtöisyys, tavoitteellisuus, kuntoutumisen edistäminen, merkityksellisyys ja moniammatillisesti tuki. Asiakas ohjautuu yksikköön ammattilaisen arvion eli palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Yksikössä tehdään vielä pintaremonttia huhtikuun alussa, jotta tilat saadaan toiminnallisesti sopiviksi ja turvallisiksi. Tilat luovutetaan Pirhalle 17.4., ja ensimmäisiä asiakkaita voidaan ottaa vastaan asumisyksikköön huhtikuun aikana. Yksikössä tulee olemaan 28 asiakaspaikkaa.

Yksikössä työskentelee moniammatillinen henkilöstö, jotka kaikki saavat voimavaralähtöisen valmennuksen.

Uuden yksikön ydin on voimavaralähtöisessä otteessa ja kuntoutumisen edistämisessä

Ikäihmisten palveluissa ikääntyminen nähdään luonnollisena ja arvokkaana elämänvaiheena. Ikääntyessä ihmisen oma toimintakyky ja arjen askareet voivat vaatia tukea, mutta silloin on myös paljon mahdollisuuksia.

- Uskomme, että ikä on vain numero, ja että jokaisella on kyky oppia uutta, vahvistaa osaamistaan ja löytää omat tapansa toimia. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus tukea toimintakykyä ja hyvinvointia, toteaa ikäihmisten asumisen palveluiden palvelujohtaja Minna Nummi.

Ikääntyneen toimintakyky voi alentua syystä tai toisesta, esimerkiksi infektion jälkeen. Toimintakyky on mahdollista palauttaa kuntoutuksella, joka voi vaatia aikaa. Uusi yksikkö tarjoaa tavoitteellista voimavaralähtöistä kuntoutumista.

Voimavaralähtöisyys on ajattelu- ja toimintatapa, joka korostaa asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja.

- Voimavaralähtöisessä toiminnassa asiakkaan kuuntelulla ja kohtaamisella on tärkeä rooli. Arjesta tulee mielekkäämpää, kun asiakkaan voimavarat ja toiveet voidaan huomioida, kertovat Voimavarat arjessa -toimintamallin kouluttajat Milla Lavikainen ja Outi Karlsson.

