Hartela nimittää Jaakko Marjosolan talousjohtajaksi

Marjosolalla on laaja ja monipuolinen kokemus vaativista talousjohdon tehtävistä kansainvälisissä ja kotimaisissa yhtiöissä. Hän siirtyy Hartelaan YIT:ltä, jossa hän on vastannut konsernin Business Controlling -toiminnosta ja konsernistrategian kehitystyöstä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Bonava Suomi Oy:n talousjohtajana sekä useissa talouden- ja liiketoiminnan ohjauksen tehtävissä NCC:llä, Microsoftilla ja Nokialla.

”Jaakolla on vahva ja monipuolinen kokemus rakennusalasta, projektipohjaisesta liiketoiminnasta sekä konsernitason talousosaamisesta. Hän tuo Hartelaan laajaa osaamista taloustoimintojen sekä raportoinnin ja ennustamisen kehittämisestä, rahoituksen ja kassavirran johtamisesta ja on tottunut toimimaan liiketoiminnan ylimmän johdon strategisena kumppanina. Saamme Jaakosta liiketoimintalähtöisen talousjohtajan rakentamaan kanssamme Hartelan uudistumista sekä strategian toimeenpanoa, ja olen iloinen saadessamme hänet vahvistamaan johtoryhmäämme”, sanoo Hartelan toimitusjohtaja Jani Nieminen.

Uudessa roolissaan Marjosola vastaa Hartela-konsernin talouteen, rahoitukseen, hallintoon, juridiikkaan ja henkilöstöhallintoon liittyvistä toiminnoista sekä tukee yhtiön strategista kehitystä ja liiketoiminnan kasvua.

”On hienoa päästä mukaan Hartelan kaltaiseen menestyvään perheyhtiöön. Yhtiö on tehnyt oikeita strategisia valintoja ja pärjännyt vahvasti rakentamisen haastavassa markkinatilanteessa. Hartelalla on erinomaiset lähtökohdat Janin johdolla alkaneeseen uuteen vaiheeseen, joka tuo mukanaan mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Uudessa roolissani keskityn erityisesti liiketoiminnan tukemiseen sekä hallitun ja kannattavan kasvun varmistamiseen”, toteaa Jaakko Marjosola.

Nykyinen talousjohtaja Timo Suonsyrjä jatkaa tehtävässään sovitusti kesäkuun loppuun saakka, mikä varmistaa hallitun siirtymän. Toimitusjohtaja Jani Nieminen kiittää Suonsyrjää hänen panoksestaan Hartelassa.