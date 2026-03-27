BOFIT-ennuste: Venäjän talouskasvu edellisvuoden tasolla vuonna 2026
30.3.2026 13:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Venäjän talouden kasvu hidastui vuoden 2025 aikana yhteen prosenttiin. Erityisesti yksityisen kulutuksen ja kiinteiden investointien aiempaa heikompi kehitys vaimensi talouskasvua, kun palkkatulojen kasvu hidastui, verorasitus kasvoi ja korkotaso oli korkea. Vuonna 2025 nettoviennin vaikutus bruttokansantuotteen kasvuun oli negatiivinen. Vientiä painoivat viime vuonna varsinkin uudet öljysektorin pakotteet.
Venäjän talouskasvu pysyy tänä vuonna prosentin tuntumassa, mutta hidastuu 2027–2028
Yksityisen kysynnän hitaampi kasvu ja kiinteiden investointien kasvun tyrehtyminen vaimentavat talouskasvua. Reaalipalkkojen kasvu hidastuu, ja yritysten kykyä investoida rajoittavat pienentyvät tuotot ja kireä rahapolitiikka. Aikaisempina vuosina valtion menolisäyksillä kiihdytetty kasvu ei enää toimi, koska työvoima on edelleen lähes täysimääräisesti käytössä. Raaka-aineiden korkeat hinnat ylläpitävät talouskasvua kuluvana vuonna, mutta vaikutus hiipuu tulevina vuosina. Ennusteessa oletetaan, että pakotepaine säilyy vuoden 2026 alun tasolla eikä merkittäviä ulkoisia tai sisäisiä shokkeja kohdistu Venäjän talouteen ennusteajanjaksolla.
”Venäjän talous jakautuu ennusteajanjaksolla yhä selkeämmin sotataloudesta hyötyvään tuotantoon ja näivettyvään siviilituotantoon. Valtio ylläpitää sotateollisuudelle tärkeitä investointeja, mutta muut investoinnit supistuvat. Yksityiset yritykset, jotka eivät ole sotateollisuuden tuotantoketjuissa tai muiden valtion tukitoimien piirissä, eivät merkittävissä määrin investoi. Myös kiinteiden investointien kasvu tyrehtyy,” toteaa vanhempi ekonomisti Sinikka Parviainen.
Ennusteeseen liittyvä epävarmuus on poikkeuksellisen suurta
Yksityisen kysynnän kehitys, globaalit raaka-ainemarkkinat, julkisen sektorin kasvavat haasteet ja pakotepaineen säilyminen ovat merkittäviä riskejä ennusteessa. Yksityisen kysynnän muutoksilla on suurin vaikutus Venäjän talouteen, ja riskit viittaavat selkeästi heikompaan suuntaan. Jos palkka- ja tulokehitys hidastuu merkittävästi ja kuluttajien luottamus rapautuu, Venäjän talouden kehitys voi olla merkittävästi ennustettua heikompaa. Samalla sodan jatkuessa julkisen talouden alijäämien kattaminen tulee olemaan yhä haasteellisempaa, kun pakotepaineen oletetaan säilyvän ennallaan.
Mahdolliset kasvua kiihdyttävät ja rajoittavat tekijät voivat myös tulla perinteisestä suunnasta – raakaöljyn maailmanmarkkinoista. Vuonna 2026 Venäjän öljyn vientiin kohdistuu yhä merkittäviä pakotteita, öljynjalostus on kärsinyt tuhoisista iskuista, ja vientimäärät ovat pienentyneet. Toisaalta pitkittyessään Iranin sota ja Hormuzinsalmen sulku sekä öljypakotteita koskevat poikkeusluvat voivat nostaa Venäjän saamaa öljyn vientihintaa pitemmäksi ajaksi.
Ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa BOFIT:n verkkosivuilla:
BOFIT-ennuste Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026–2028
Iikka KorhonenTutkimuspäällikköPuh:+358 9 183 2272iikka.korhonen@bof.fi
Sinikka ParviainenVanhempi ekonomistiPuh:+358 9 183 2024sinikka.parviainen@bof.fi
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
