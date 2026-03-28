Kokoomuksen Vestman: Tuomareiden motiivien kyseenalaistaminen ei kuulu oikeusvaltioon - kritiikki on suunnattava lainsäätäjään
30.3.2026 11:35:34 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Korkein oikeus tuomitsi kansanedustaja Päivi Räsäsen sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman pitää perusteettomina ja haitallisina julkisuudessa esitettyjä puheenvuoroja, joissa on kyseenalaistettu asian ratkaisseiden tuomareiden motiivit ja joissa ratkaisu on leimattu ideologiseksi. Vestmanin mukaan sen sijaan lainsäätäjän tulisi katsoa peiliin ja arvioida, voidaanko sanan- ja uskonnonvapautta rajoittaa jatkossa näin tulkinnanvaraisella pykälällä.
”Pidän vastuuttomina julkisia puheenvuoroja, joissa on kyseenalaistettu tuomareiden motiivit ja leimattu korkeimman oikeuden ratkaisu ideologiseksi. Tällainen tuomioistuimiin kohdistettu perusteeton poliittinen kritiikki ei kerta kaikkiaan kuulu suomalaiseen oikeusvaltioon. Puhetapa on lainattu Yhdysvaltojen kiivaasta oikeuspoliittisesta keskustelusta, joka on levitessään oikeusvaltiota vahingoittavaa eikä sillä pidä antaa sijaan Suomessa”, Vestman toteaa.
Tuomioistuintenkin päätöksiä tulee kansalaisten sinänsä voida Vestmanin mukaan arvioida kriittisesti.
”Kaikkia, jotka käyttävät julkista valtaa, tulee kansalaisten tietenkin saada asiaperustein kritisoida – siis myös tuomioistuimia ja niiden päätöksiä. Perusteiden tulisi kuitenkin olla oikeudellisia. Suomessa riippumattomat tuomarit soveltavat parhaansa mukaan niitä, toisinaan valitettavan tulkinnanvaraisia lakeja, jotka eduskunta on säätänyt. Se, että korkeimman oikeuden tuomio tuli tiukimmalla mahdollisella äänestysratkaisulla 3–2, osoittaa itsessään tulkintatilanteen kiperyyden”, Vestman huomauttaa.
Vestman hämmästelee, miten heikoin tiedoin monet poliitikot ovat keskustelua käyneet.
”Jotkut ratkaisua kritisoineet eivät näytä edes perehtyneen tuomioon, vaikka oikeudellisen ratkaisun hyväksyttävyyttä mitataan nimenomaan perustelujen kestävyyden mukaan. Valtakunnansyyttäjä vaati vuosia Räsäselle rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan tviitistä, jossa lainattiin Raamattua, kristittyjen pyhää kirjaa. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden tavoin korkein oikeus totesi kuitenkin Räsäsen syyttömäksi tältä osin sanan- ja uskonnonvapauden suojaan kytkeytyvin perustein. Kannustan lukemaan koko tuomion”, Vestman sanoo.
Vestmanin mukaan oikea osoite kritiikille Räsäsen tuomiosta on lainsäätäjä. Keskustelua pitäisi käydä siitä, onko nykyinen kiihottamisrikospykälä riittävän ennakoitava sanan- ja uskonnonvapauden kannalta.
”Lainsäätäjän on syytä katsoa syvälle peiliin. Laillisuusperiaate vaatii, että rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa täsmällisesti. Pykälän sanamuodon perusteella olisi jokaisen kyettävä ennakoimaan, onko jokin toiminta rangaistavaa. Eduskunta sääti aikoinaan tulkinnanvaraisia ilmaisuja sisältävän kiihottamisrikospykälän kuitenkin ilman, että perustuslakivaliokunta arvioi pykälän perustuslainmukaisuuden. Miten tavan suomalainen osaa ennakoida kiihottamisrikospykälän perusteella, mikä ilmaisu on rangaistava ja mikä ei, kun ylin tuomioistuinkin joutui tulkinnasta äänestämään?”, Vestman kysyy.
Vestman painottaa, että sananvapaus sisältää Euroopan ihmisoikeussopimusta tulkitsevan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan nimenomaan myös loukkaavien ilmaisujen suojan.
”En ole Päivi Räsäsen kanssa samaa mieltä seksuaalietiikasta. Mutten halua yhteiskuntaa, jossa esimerkiksi klassisen kristillisen seksuaalietiikan ilmaisu - jota muun muassa katolisen kirkon katekismus sisältää - olisi rikoksena rangaistavaa. Käsitykseni mukaan myös EU-oikeus, eli EU:n rasismipuitepäätös, jonka toimeenpanoa hallitus arvioi, mahdollistaa nykyisen kiihottamispykälän täsmentämisen ja rajaamisen”, Vestman päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Sarkomaa: Rintasyöpäseulonnat on laajennettava 45–74-vuotiaisiin EU:n suosituksen mukaisesti28.3.2026 09:45:53 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää tärkeänä, että Suomessa tehdään päätös rintasyöpäseulontojen laajentamisesta koskemaan 45–74-vuotiaita naisia Euroopan neuvoston tutkimukseen perustuvan ja vuonna 2022 annetun suosituksen mukaisesti. Useat Pohjoismaat ja maat Euroopassa ovat jo aiemmin tai viimeistään suosituksen myötä päivittäneet seulontaikärajansa. Suomen seulontaohjelma koskee nykyisin vain 50–69-vuotiaita.
Kokoomuksen Jukkola: SDP:n arvaamaton talouslinja kurittaisi suomalaisia epävarmassa maailmantilanteessa27.3.2026 09:27:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola arvostelee SDP:n arvaamatonta talouslinjaa, joka tarkoittaisi entistä kalliimpaa liikkumista, suurempia kustannuksia ja lisää painetta tavallisten suomalaisten arkeen. SDP esitti vaihtoehtobudjetissaan energiaverojen kiristämistä noin 150 miljoonalla eurolla ja jakeluvelvoitteen kevennyksien perumista.
Kokoomuksen Paasi: Tekoäly voi mullistaa suomalaisen työn jo kahdessa vuodessa – politiikan pysyttävä mukana27.3.2026 08:50:31 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on nimennyt kansanedustaja Martin Paasin johtamaan tekoälytyöryhmää, jonka tehtävänä on arvioida tekoälyn vaikutuksia suomalaisiin työmarkkinoihin ja valmistella ehdotuksia konkreettisiksi politiikkatoimiksi muutokseen varautumiseksi.
Akseli Lehtonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi26.3.2026 14:48:59 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi sosiaaliturvan ja työelämän asiantuntijaksi Akseli Lehtosen. Eduskuntaryhmä päätti valinnasta torstaina 26.3.2026.
Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan edustajat: Viimein alkutuottajan asemaa parantava elintarvikemarkkinalaki etenee26.3.2026 14:04:55 EET | Tiedote
Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Teemu Kinnari, Markku Eestilä, Milla Lahdenperä ja Janne Jukkola ovat tyytyväisiä elintarvikemarkkinalain uudistukseen, jonka hallitus antoi eduskunnalle tänään. Esitys parantaa elintarvikeketjun toimintaa sekä parantaa heikommassa asemassa olevien toimijoiden, kuten alkutuottajien, neuvotteluasemaa elintarvikeketjussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme