OAJ: Lakkovaroitus myös Turun ammattikorkeakoululle
30.3.2026 13:37:31 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään kolmannen lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Turun ammattikorkeakoulua. Lakko alkaa 14.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ on antanut lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin, koska työnantajapuoli esitti päättyneissä työehtosopimusneuvotteluissa lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
Tänään 30.3. annettu lakkovaroitus tarkoittaa mahdollista lakkoa Turun ammattikorkeakoulussa 14.4.2026. OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle ja Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK).
Kaikki työnseisaukset ovat toteutuessaan vuorokauden mittaisia. Metropoliassa lakko järjestetään 8.4. ja TAMK:ssa 9.4.2026.
Työantajalta merkittäviä heikennyksiä työehtoihin
Työnantajapuoli Sivista on ammattikorkeakouluja koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa pyrkinyt merkittävästi heikentämään koko henkilöstön työsuhteen ehtoja työehtosopimuksessa. Työehtojen sekä oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen ovat OAJ:lle ensisijaisia kysymyksiä neuvotteluissa.
– Olemme valitettavasti tilanteessa, jossa joudumme antamaan uuden lakkovaroituksen. Työnantajapuolen esittämät heikennykset ovat kokonaisuutena poikkeuksellisen raskaita, eikä niitä voida hyväksyä. Meille on tärkeää turvata henkilöstölle oikeudenmukaiset työehdot ja kehittää palkkausjärjestelmää kestävällä tavalla – ei palkkoja alentamalla, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
– Meille on tärkeää, että saamme kehitettyä työehtosopimusta vastaamaan ammattikorkeakouluissa tänä päivänä tehtävää työtä ja lisäksi parannettua luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. En voi kuin ihmetellä Sivistan tähänkin esittämää heikennystä, OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo kommentoi.
Sivistan esitys sisältää myös suuria palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä. OAJ ei hyväksy jäsenistöönsä kohdistuvia palkanalennuksia, mikä oli yksi syy neuvottelujen päättämiselle.
– Emme halua missään nimessä mahdollistaa opetushenkilöstön palkkojen polkemista. Jos työnantaja saisi nyt läpi palkanalennukset, miksipä se ei esittäisi niitä jatkossakin, toteaa Repo vaikutuksista opettajien palkkoihin myös laajemmin.
Lakot laillisia ja työehtosopimuksen mukaisia
Sivista on esittänyt julkisuudessa väitteen, että OAJ:n ammattikorkeakouluihin suunnittelemat lakot olisivat laittomia.
OAJ painottaa, että lakot ovat toteutuessaan lain mukaisia: lakot alkaisivat työrauhavelvoitteen päättymisen jälkeen huhtikuussa, ja lakkovaroitukset on annettu lain edellyttämällä tavalla vähintään 14 vuorokautta ennen lakkoa. OAJ on päättänyt työehtosopimusneuvottelut Sivistan kanssa 23.3.2026. Lisäksi sopijaosapuolet ovat irtisanoneet nykyisen sopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.
– Kaikki työtaisteluun liittyvät ilmoitukset ja toimenpiteet on tehty työehtosopimusta noudattaen ja lain edellyttämällä tavalla. Olemme toimineet lain ja säädösten mukaisesti. Kyseessä ei siis ole laiton työtaistelutoimi, Pasi Repo perustelee.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Pasi RepoNeuvottelupäällikköOAJPuh:050 404 3492pasi.repo@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ:ltä lakkovaroitus Tampereen ammattikorkeakoululle25.3.2026 13:42:27 EET | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua (TAMK). Lakko alkaa 9.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
Lakko uhkaa ammattikorkeakouluja24.3.2026 13:35:50 EET | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Metropolia Ammattikorkeakoulua. Lakko alkaa 8.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
OAJ päätti neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta23.3.2026 11:50:38 EET | Tiedote
OAJ päätti ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevat neuvottelut Sivistan kanssa. Työnantajia edustava Sivista ei ollut halukas hakemaan ratkaisua siten, että työehtoja ei heikennetä eikä palkkoja alenneta.
OAJ lämnade förhandlingsbordet om yrkeshögskolornas kollektivavtal – ”Vi förhandlar inte om lönesänkningar”20.3.2026 13:20:03 EET | Pressmeddelande
OAJ:s representanter gick idag ut från förhandlingarna om yrkeshögskolornas kollektivavtal. Bildningsbranschens förslag är ohemult och vi förhandlar inte om sänkning av lönerna, konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.
OAJ käveli ulos Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluista – ”Emme neuvottele palkkojen alentamisesta”20.3.2026 13:19:40 EET | Tiedote
OAJ: edustajat kävelivät tänään ulos ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluista. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa, ettei OAJ neuvottele palkkojen alentamisesta, ja pitää Sivistysala ry:n (Sivista) esitystä täysin poskettomana ja perusteettomana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme