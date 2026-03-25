OAJ: Lakkovaroitus myös Turun ammattikorkeakoululle

Tänään 30.3. annettu lakkovaroitus tarkoittaa mahdollista lakkoa Turun ammattikorkeakoulussa 14.4.2026. OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle ja Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK).

Kaikki työnseisaukset ovat toteutuessaan vuorokauden mittaisia. Metropoliassa lakko järjestetään 8.4. ja TAMK:ssa 9.4.2026.

Työantajalta merkittäviä heikennyksiä työehtoihin

Työnantajapuoli Sivista on ammattikorkeakouluja koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa pyrkinyt merkittävästi heikentämään koko henkilöstön työsuhteen ehtoja työehtosopimuksessa. Työehtojen sekä oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen ovat OAJ:lle ensisijaisia kysymyksiä neuvotteluissa.

– Olemme valitettavasti tilanteessa, jossa joudumme antamaan uuden lakkovaroituksen. Työnantajapuolen esittämät heikennykset ovat kokonaisuutena poikkeuksellisen raskaita, eikä niitä voida hyväksyä. Meille on tärkeää turvata henkilöstölle oikeudenmukaiset työehdot ja kehittää palkkausjärjestelmää kestävällä tavalla – ei palkkoja alentamalla, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

– Meille on tärkeää, että saamme kehitettyä työehtosopimusta vastaamaan ammattikorkeakouluissa tänä päivänä tehtävää työtä ja lisäksi parannettua luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. En voi kuin ihmetellä Sivistan tähänkin esittämää heikennystä, OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo kommentoi.

Sivistan esitys sisältää myös suuria palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä. OAJ ei hyväksy jäsenistöönsä kohdistuvia palkanalennuksia, mikä oli yksi syy neuvottelujen päättämiselle.

– Emme halua missään nimessä mahdollistaa opetushenkilöstön palkkojen polkemista. Jos työnantaja saisi nyt läpi palkanalennukset, miksipä se ei esittäisi niitä jatkossakin, toteaa Repo vaikutuksista opettajien palkkoihin myös laajemmin.

Lakot laillisia ja työehtosopimuksen mukaisia

Sivista on esittänyt julkisuudessa väitteen, että OAJ:n ammattikorkeakouluihin suunnittelemat lakot olisivat laittomia.

OAJ painottaa, että lakot ovat toteutuessaan lain mukaisia: lakot alkaisivat työrauhavelvoitteen päättymisen jälkeen huhtikuussa, ja lakkovaroitukset on annettu lain edellyttämällä tavalla vähintään 14 vuorokautta ennen lakkoa. OAJ on päättänyt työehtosopimusneuvottelut Sivistan kanssa 23.3.2026. Lisäksi sopijaosapuolet ovat irtisanoneet nykyisen sopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.

– Kaikki työtaisteluun liittyvät ilmoitukset ja toimenpiteet on tehty työehtosopimusta noudattaen ja lain edellyttämällä tavalla. Olemme toimineet lain ja säädösten mukaisesti. Kyseessä ei siis ole laiton työtaistelutoimi, Pasi Repo perustelee.