Vuoden omakotivaikuttaja Aarne Jussila haluaa vallanpitäjien heräävän omakotirakentamisen hyötyihin – ”Pientalorakentamisen lisäarvo pitäisi ymmärtää”
30.3.2026 12:09:39 EEST | Suomen Omakotiliitto ry | Tiedote
Omakotiliitto valitsi Vuoden omakotivaikuttajaksi pitkään pientalorakentamisen puolesta uurastaneen Aarne Jussilan. Jussilan perustama Rakennustutkimus RTS Oy on tuottanut yli neljänkymmenen vuoden ajan tietoa pientalorakentamisen markkinoista ja suomalaisten asumistoiveista. Uusin gallup tuhannen tuoreen omakotirakentajan kokemuksista valmistuu tällä viikolla.
Aarne Jussila on ollut myös perustamassa Hirsitaloteollisuutta ja Pientaloteollisuus PTT:tä sekä suomirakentaa.fi -sivustoa ja sen kustannuslaskuria omakotirakentajien tueksi.
Suomessa talojen rakentaminen on laskenut viime vuosina dramaattisesti. Kun uusia taloja valmistui kymmenen vuotta sitten 7 500, on määrä nyt puolet, 3 800. Huippuaikoina eli niin sanotun Nurmijärvi-ilmiön aikaan vuosina 2004–2008 taloja valmistui lähes 18 000.
Se tekee valtavan loven kuntien ja valtion kassaan, sanoo Aarne Jussila. Valtiovallan ja päättäjien on syytä tehdä matematiikan harjoituksia ja tarttua toimeen erilaisilla tukitoimilla, hän kritisoi.
”Jokainen rakennettu talo tuo julkiseen kassaan osapuilleen 200 000 euroa sekä viisi henkilötyövuotta”, hän laskee.
Nuorten työllistymiseen apua omakotiasumisesta
Myös maaseudun autioituvat talot ovat ongelma. Tällä hetkellä arviolta 250 000 taloa on tyhjillään ja menettää pikkuhiljaa arvonsa. Samalla elämä ja työpaikat katoavat alueilta. Aarne Jussila on ollut pitkään vahva korjausrakentamisen puolestapuhuja, kiitetään palkitsemisperusteissa.
Nuorten työllistyminenkin on vuoden omakotivaikuttajan sydäntä lähellä. Tähänkin löytyisi ratkaisua omakotiasumisesta, sillä omakotitalkkareiksi ja pientalojen huolto- ja korjaustöihin tarvitaan tekijöitä.
Tarvetta kohtuulliselle asumiselle
Talorintamalla on Aarne Jussilan mukaan tarvetta ennen kaikkea kohtuullisen kokoisille ja hintaisille taloille, ei isoille ja kalliille. ”Pienen kerrostaloasunnon ja ison omakotitalon välillä ei ole nyt mitään.”
Pientalorakentamisen lisäarvo pitää ymmärtää nykyistä laajemmin, Jussila sanoo. Pientalossa viihdytään ja voidaan tutkimusten mukaan paremmin kuin muissa asumistavoissa, ja rakentaminen tuo taloudellista hyötyä niin valtiolle kuin rakentajallekin.
Ylipäänsäkin omakotitalon rakentaminen ja siinä asuminen on edullista, hän sanoo. Uuden keskivertaisen omakotitalon rakentaminen maksaa tontteineen keskimäärin noin 3 000 euroa/m2 sisältäen kaikki rakennuskustannukset ammattilaisella teetettynä.
”Ja tästä summasta voi helposti säästää 500 euroa/m2, jos tekee viimeistelyn myöhemmin, on omatoiminen ja valitsee edullisia ratkaisuja”, Jussila sanoo.
Omakotiasunnon energiaan, pienkorjaukseen ja hoitokustannuksiin menee Jussilan mukaan keskimäärin kolme euroa/m2 kuukaudessa.
Kovan luokan rakentamisen ammattilainen
Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila kiittää Aarne Jussilaa pitkästä ja ansiokkaasta urasta ja toimeliaisuudesta pientaloasumisen edistämiseksi ja suomalaisten asumistoiveiden selvittämiseksi.
”Aarne Jussilan ura pientaloasumisen, rakentamisen, siihen liittyvän tutkimuksen ja alan yrittäjyyden sektorilla on poikkeuksellisen komea. Aarne kuuluu harvalukuiseen ryhmään alan kovan luokan ammattilaisia. Välillä tuntuu, että tällaisten henkilöiden valmistaminen on nykyisin jo lopetettu”, Malila kiteyttää.
Omakotiliitto juhlistaa Omakotiviikkoa 23.–30.3., jonka kunniaksi Vuoden Omakotivaikuttajan tunnustus jaettiin. Tunnustus luovutettiin nyt kolmatta kertaa. Tunnustuksella Omakotiliitto haluaa nostaa esiin henkilön, joka on tuonut esiintymisellään positiivista näkyvyyttä omakotiasumisen edistämiseksi.
Marju SilanderToiminnanjohtaja
Edunvalvonta, yleisjohto, sidosryhmät, viestintä, median yhteydenotot
Jukka MalilaSuomen Omakotiliiton puheenjohtaja
Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.
