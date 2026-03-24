ABC Forssa uudistui – asiointi on entistä viihtyisämpää ja sujuvampaa
31.3.2026 09:04:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
ABC Forssan ilme ja palvelut ovat päivittyneet alkuvuoden aikana. Asiointia sujuvoittavat uudet ABC:n pikakassat, joilla voi maksaa sekä ravintolan että marketin tuotteita.
Forssan ABC-ravintolan sisustus sai uudistuksessa vaaleamman ja raikkaamman ilmeen. Perinteiset pitkät linjastot vaihdettiin modernimpaan saarekeratkaisuun, mikä tuo sujuvuutta asiointiin varsinkin ruuhka-aikoina. Salaattipöydän valikoima laajeni, ja se tarjoaa aiempaa monipuolisempia makuja.
”Uudistetussa ABC Forssassa on myös entistä laajempi kahvivalikoima. Perinteisten latten ja cappuccinon lisäksi tarjolla on viisi erilaista kahvia jokaiseen makuun”, suosittelee ABC-aluepäällikkö Tommi Uotinen Osuuskauppa Hämeenmaalta.
ABC Forssa otti maaliskuun lopulla uudet ABC:n pikakassat käyttöön. Nyt liikennemyymälässä on kolme ABC:n pikakassaa, kolme Hesburgerin itsepalvelukassaa ja kaksi ABC-marketin itsepalvelukassaa.
Uudistusten tavoitteena on tuoda joustavuutta asiointiin, kun asiakas voi valita juuri itselleen sopivan tavan asioida.
”ABC Forssa on uudistuksen jälkeen todella viihtyisä ja valmiina palvelemaan asiakkaita. Meillä on myös ihan huippu porukka tekemässä hommia täällä”, Uotinen summaa.
Uudet pikakassat kolmeen Hämeenmaan ABC-liikennemyymälään
ABC Forssan lisäksi pikakassat tulevat ABC Heinolaan huhtikuussa ja ABC Riihimäelle toukokuun aikana.
ABC:n pikakassat eroavat tavallisista kauppojen pikakassoista, sillä niillä voi ostaa samalla kertaa sekä ravintolan että marketin tuotteita. Suomen ensimmäinen yhdistetty pikakassaratkaisu paljastaa, että asiakkaat tekevät niillä erilaisia valintoja kuin perinteisillä kassoilla.
ABC:n datan mukaan kasvisruokien osuus on pikakassoilla kappalemäärissä 74 prosenttia suurempi kuin perinteisillä kassoilla. Pikakassat eivät vain nopeuta asiointia, vaan ne mahdollistavat myös rauhallisen selailun, mikä kannustaa asiakkaita kokeilemaan uusia vaihtoehtoja ja personoimaan annoksiaan.
“ABC Tiiriö oli mukana vuoden mittaisessa testijaksossa. Kokeilu osoitti, että pikakassat ovat erityisen suosittuja aamuviiden ja -yhdeksän välillä sekä lounasaikaan, jolloin asiakasvirta on voimakkaimmillaan. Myös viikonloppujen ruuhkat tasoittuvat, kun pikakassat tarjoavat vaihtoehtoisen asiointitavan”, Uotinen kertoo.
Pikakassat ovat osoittautuneet asiointia sujuvoittavaksi ja asiakkaiden toivomaksi palveluksi. ABC Tiiriön testijakson perusteella palvelua hyödyntävät niin nuoret kuin varttuneemmat asiakkaat.
Tero HänninenABC-ryhmäpäällikköPuh:040 673 4393tero.1.hanninen@sok.fi
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
