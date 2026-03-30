Hiekanpoisto kaduilta on alkanut

Työt aloitetaan vilkasliikenteisimmiltä alueilta eli keskustan, Palosaaren ja Kivihaan pääväyliltä. Vilkasliikenteisillä alueilla työskennellään pääasiassa yöaikaan ja tonttikaduilla päivisin.

– Jos hiekanpoistokalusto toimii moitteetta ja sää suosii, yhteensä 600 kilometriä on neljässä viikossa valmiina, Vaasan kaupungin kunnossapitomestari Isak Norrgård kertoo.

Tiellä liikkujilta toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta. Samalla katuosuudella voi olla useita työkoneita yhtä aikaa, joten vaihtoehtoisen reitin tai pysäköintipaikan valitseminen helpottaa puhdistustöitä. Sähköpotkulautojen pysäköinti on suljettu väliaikaisesti alueilla, joilla hiekkaa poistetaan.

Hiekanpoiston takia vesijohtovedessä saattaa esiintyä värihaittoja, jotka poistuvat juoksuttamalla vettä. Hiekanpoistoon tarvittava vesi otetaan lähialueen palovesiasemista, jonka vuoksi putkistojen suuret virtaamamuutokset irrottavat sakkaa putkien seinämistä ja värjäävät veden.

Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit puhdistaa urakoitsija

Superluokkaan kuuluvien kävely- ja pyöräteiden puhdistuksesta huolehtii tehostetun talvihoidon urakoitsija 06 Infra. Keskustan alue on jo valmistunut, ja tällä viikolla työt jatkuvat muualla kaupungissa.

– Hiekanpoistoa tehdään sään ehdoilla. Eli jos hiekka on jo poistettu yhdeltä alueelta mutta toiselta ei, aluetta ei ole unohdettu. Yöpakkaset voivat keskeyttää työt aina välillä, 06 Infran toimitusjohtaja Markus Berg kertoo.

Hiekanpoistossa on tärkeää pyrkiä pölyttömyyteen, ja pölyn sidonnassa käytetään apuna vettä. Yöpakkanen keskeyttää hiekanpoiston, koska kastellusta kadusta tulee jäätyessään liukas. Pakkanen voi myös rikkoa kastelussa hyödynnettäviä vesisuuttimia. Vesisadetta puolestaan saatetaan jopa toivoa hiekanpoiston avuksi.

Kiinteistöjen omistajat huolehtivat jalkakäytävistä

Kiinteistöjen omistajien pitää muistaa poistaa hiekat oman kiinteistön kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Pölyämisen välttämiseksi pinta on aina kasteltava ennen hiekan poistamista, ja lehtipuhaltimien käyttö on kielletty.

Hiekkaa ei myöskään tule siirtää ajoradalle, vaan kiinteistön on kerättävä se pois ja huolehdittava jatkokäsittelystä.