”Me hoidamme” - aluehallitus hyväksyi strategian toimeenpanosuunnitelman ja käsitteli tilinpäätöstä

Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella Pirkanmaalla on onnistuttu hyvin hyvinvointialueuudistuksen toteuttamisessa sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamisessa. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta vain 2,7 prosenttia. Ylijäämää kertyi 125 miljoonaa euroa. Ylijäämän avulla taseessa oleva alijäämä saataneen katettua kuluvan vuoden lopussa.

Hyvinvointialueen henkilöstömäärä kasvoi viime vuoden aikana. Oman työpanoksen kasvu johtuu muun muassa ostopalvelujen siirtymisestä omaksi toiminnaksi. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät vain hiukan.

Aluehallitus merkitsi maanantaina tiedoksi myös vuoden 2025 raportin palkkaharmonisoinnin toteutuksesta. Palkkojen harmonisointiin on käytetty tehtäväkohtaisiin palkkoihin kohdennettuja järjestelyeriä. Hyvinvointialueella edetään kohti uutta palkkausjärjestelmää, jonka jälkeen lasketaan harmonisointitarve.

”Me hoidamme” kiteyttää strategian toimeenpanon

Aluehallitus hyväksyi strategian toimeenpanosuunnitelman vuosille 2026–2029. Sen avulla hyvinvointialuestrategia viedään käytäntöön sekä varmistetaan, että strategian tavoitteet saavutetaan. Strategian toimeenpanosuunnitelmalla tähdätään siihen, että hyvinvointialueen visio toteutuu strategiakauden aikana ja pirkanmaalaiset saavat oikeat palvelut oikeaan aikaan.

Toimeenpanosuunnitelman teema ja palvelulupaus on kiteytetty muotoon "Me hoidamme". Sen tehtävänä on paitsi lisätä luottamusta hyvinvointialueeseen myös innostaa ja tukea hyvinvointialueen henkilöstöä toteuttamaan strategian visiota.

Rahoituslain lausuntoprosessista kannellaan

Aluehallitus käsitteli lausuntoaan rahoituslakiesityksen päivitetyistä vaikutusarvioista. Hyvinvointialueille on annettu vain yksi arkipäivä aikaa esittää näkemyksiään uusista vaikutusarvioista, mitä Pirkanmaan hyvinvointialue pitää kohtuuttomana, kun kyse on eri alueilla kymmenistä miljoonista euroista. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että lausuntoprosessista kannellaan oikeuskanslerille, koska se ei noudata hyvän hallinnon vaatimuksia.

Päivitetyllä esityksellä on haluttu kaventaa hyvinvointialueiden keskinäisiä eroja, mutta eroja tulisi aluehallituksen mukaan kaventaa muilla toimilla kuin esitetyllä rahoitusmallin uudistuksella. Eroja voidaan kaventaa hyvinvointialueiden omalla päätöksentekokyvyllä, riittävän laaja-alaisilla uudistuksilla ja niiden toimeenpanolla tai arviointimenettelyillä. Nyt esitetyt muutokset eivät kannusta hyvinvointialueita rakenteellisiin muutoksiin eivätkä palkitse jo tehdyistä muutoksista.

Hyvililtä pyydetään selvitystä

Pirha on aiemmin esittänyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n rahoitusmalliin kehittämistoimia. Yhtiön kuluvan vuoden talousarvio on alijäämäinen. Aluehallitus päätti pyytää yhtiöltä 15.4.2026 mennessä selvitystä yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisesta, hankintalain mahdollisen muutoksen vaikutuksista, palvelujen tuotteistamisesta ja rahoitusmallin painopisteen siirtämisestä asukaslukupohjaisesta tilausperusteiseksi.

Aluehallitus jätti yksimielisesti pöydälle oikaisuvaatimuksen osavuorokautisen kiertävän perhehoidon palkkioita koskevasta päätöksestä. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityksen mukaisesti.