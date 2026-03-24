Kesänopeusrajoituksiin siirrytään Keski-Suomessa 1.4. alkaen

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa lasketut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Alennettu nopeusrajoitus (70 km/h) jää kuitenkin toistaiseksi voimaan valtatiellä 4 Pihtiputaan Niemenharjun kohdalla. Syynä on liikenneturvallisuuden varmistaminen liittymäalueella.

Muutokset astuvat voimaan heti nopeusrajoitusmerkkien vaihdon myötä.

Huomioi vaihtelevat ajo-olosuhteet

Kevään vaihtelevat ajokelit saattavat heikentää ajo-olosuhteita tiekohdittain ja vuorokaudenajoittain. Lumi- ja räntäsateet sekä yöpakkaset ovat vielä hyvin tavanomaisia tähän aikaan vuodesta, joten ajonopeus on sovitettava muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi. Myös talven jäljiltä esiintyviä reikiä päällysteen pinnassa kannattaa tarkkailla.

– Nopeusrajoitusmerkki osoittaa suurimman sallitun ajonopeuden tiellä. Turvallinen ajotapa muuttuvissa keliolosuhteissa saattaa tarkoittaa huomattavasti alhaisempia ajonopeuksia kuin liikennemerkki sallisi, liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Savolainen muistuttaa.

Kesärenkaisiin siirtymisessä ei kannata kiirehtiä ja tärkeää on huomioida oma ajoympäristö. Tieliikennelain mukaan nastarenkaita saa käyttää maaliskuun loppuun saakka, sekä sen jälkeen, jos keli sitä edellyttää.

Väyläviraston valtakunnallinen tiedote, julkaistu 30.3.2026 (vayla.fi)