Keski-Suomen elinvoimakeskus

Kesänopeusrajoituksiin siirrytään Keski-Suomessa 1.4. alkaen

30.3.2026 12:56:50 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista luovutaan Keski-Suomen maanteillä keskiviikosta 1.4.2026 alkaen. Kevään vaihtelevat ajokelit on syytä ottaa edelleen huomioon.

Kuva: Nina Mönkkönen, Liikenneturva
Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa lasketut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Alennettu nopeusrajoitus (70 km/h) jää kuitenkin toistaiseksi voimaan valtatiellä 4 Pihtiputaan Niemenharjun kohdalla. Syynä on liikenneturvallisuuden varmistaminen liittymäalueella.

Muutokset astuvat voimaan heti nopeusrajoitusmerkkien vaihdon myötä.

Huomioi vaihtelevat ajo-olosuhteet

Kevään vaihtelevat ajokelit saattavat heikentää ajo-olosuhteita tiekohdittain ja vuorokaudenajoittain. Lumi- ja räntäsateet sekä yöpakkaset ovat vielä hyvin tavanomaisia tähän aikaan vuodesta, joten ajonopeus on sovitettava muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi. Myös talven jäljiltä esiintyviä reikiä päällysteen pinnassa kannattaa tarkkailla.

– Nopeusrajoitusmerkki osoittaa suurimman sallitun ajonopeuden tiellä. Turvallinen ajotapa muuttuvissa keliolosuhteissa saattaa tarkoittaa huomattavasti alhaisempia ajonopeuksia kuin liikennemerkki sallisi, liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Savolainen muistuttaa.

Kesärenkaisiin siirtymisessä ei kannata kiirehtiä ja tärkeää on huomioida oma ajoympäristö. Tieliikennelain mukaan nastarenkaita saa käyttää maaliskuun loppuun saakka, sekä sen jälkeen, jos keli sitä edellyttää.

Väyläviraston valtakunnallinen tiedote, julkaistu 30.3.2026 (vayla.fi)

Yhteyshenkilöt

Liikenneturvallisuusasiantuntija
Johanna Savolainen
p. 0295 024 753

Osastopäällikkö
Minna Jaatinen
p. 0295 024 685

etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

