Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut pääsiäisenä
30.3.2026 13:01:40 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös pääsiäisenä.
Terveysasemat
Terveysasemat ovat kiinni pääsiäisenä pe 3.4.–ma 6.4. Terveysasemat ovat auki kiirastorstaina 2.4. klo 8–16. Tee tarvittaessa oirearvio osoitteessa omaolo.fi.
Kiireellinen hoito ja päivystys
Jos tarvitset pääsiäisenä kiireellistä hoitoa, tee ensin oirearvio Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi. Saat toimintaohjeet ympäri vuorokauden ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen
tai
ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117 (24/7). Soita ennen kuin hakeudut päivystykseen.
Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)
Meilahden yhteispäivystys, Paciuksenkatu 3
Malmin yhteispäivystys, Talvelantie 6 J
Kiireellisissä sairaustapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.
Lapset ja nuoret
Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9
Hammashoidon päivystys
Hammashoidon päivystys on auki pääsiäisenä 3.4.–6.4. klo 9–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11. Ajanvaraus on avoinna klo 8–21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Meilahden yhteispäivystyksessä, Paciuksenkatu 3, p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.
Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h
Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat pääsiäisenä ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.
Vakavat ja henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
