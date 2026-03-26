Uusi yhtiö perustettiin uusiutuvan energian hankkeisiin
31.3.2026 12:51:50 EEST | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote
Suur-Savon Sähkö perusti Suomen Voimaverkot vastaamaan kasvavaan tarpeeseen sähköverkkoinvestoinneissa ja energia-alan murroksessa. Uusi yhtiö keskittyy erityisesti tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin sekä näiden edellyttämien sähkönsiirtoyhteyksien rakentamiseen.
Uuden yhtiön toiminta eroaa siirtoyhtiö Järvi-Suomen Energian toiminnasta. Suomen Voimaverkot perustettiin uusiutuvan energian sähkönsiirtoyhteyksiin sekä datakeskuksia ja akkuvarastoja varten, joiden merkitys sähköjärjestelmässä kasvaa nopeasti. Sähköistyminen, uusiutuvan energian lisääntyminen sekä digitaalisen infrastruktuurin laajeneminen lisäävät merkittävästi kapasiteetin ja liityntäverkkojen tarvetta.
Suomen Voimaverkot Oy on perustettu toimimaan ei-reguloidussa markkinassa. Järvi-Suomen Energian tuottotasoja säätelee Energiaviraston valvontamalli, kun taas Suomen Voimaverkot voi tehdä bisnestä ilman tätä sääntelyä, kertoo Suomen Voimaverkot toimitusjohtaja Arto Nieminen.
Yhtiö toimii rakennuttajana sekä konsernin omissa hankkeissa, että tarvittaessa ulkopuolisille toimijoille. Tavoitteena on varmistaa hankkeiden sujuva toteutus, korkea laatu ja kustannustehokkuus nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä.
Suomen Voimaverkot hakee aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti uusiutuvan energian projekteista sekä datakeskus- ja varastointiratkaisuista. Uuden yhtiön perustaminen tukee konsernin strategiaa kasvaa ja vahvistaa asemaansa keskeisenä toimijana energiamurroksessa.
Yhteyshenkilöt
Arto NieminenSuomen Voimaverkot Oyarto.nieminen@sssoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.
Lue lisää julkaisijalta Suur-Savon Sähkö Oy
Konsernin tulos vahvistui vuonna 2025 – strategiset muutokset tukevat omistaja-arvon kasvua26.3.2026 14:38:37 EET | Tiedote
Suur-Savon Sähkö -konsernin vuosi 2025 oli taloudellisesti vahva. Kannattavuus parani selvästi, vaikka liikevaihto laski markkinaympäristön muutosten seurauksena. Konsernin liikevaihto oli 402,6 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa vuonna 2024). Liikevaihdon lasku johtui pääosin sähkön vähittäismyynnin alhaisemmasta hintatasosta sekä poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta, joka vähensi energian kysyntää.
Luontotekojen rahoitusohjelma tukee paikallisia ympäristöhankkeita4.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Suur-Savon Sähkö käynnistää uuden rahoitusohjelman, jonka avulla vahvistetaan Järvi-Suomen luonnon hyvinvointia ja edistetään paikallisia ympäristötekoja. Virta -luontotekojen rahoitusohjelma tarjoaa tukea monipuolisille luonnon kunnostamis- ja ennallistamishankkeille.
Suur-Savon Sähkö mukana Suomen suurimmassa tuulipuistossa –Lestijärven hanke valmistui20.1.2026 09:05:00 EET | Tiedote
Suur-Savon Sähkö on Kymppivoiman omistajayhtiönä mukana nyt valmistuneessa Lestijärven tuulipuistossa, joka on kokonaisteholtaan Suomen suurin. Keski-Pohjanmaalle Lestijärvelle rakennettu tuulipuisto koostuu 69 tuulivoimalasta, ja sen kokonaisteho on 455,4 megawattia.
Omistajastrategiatyö käynnistyy19.12.2025 10:34:48 EET | Tiedote
Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntajohtajat ovat yksimielisesti päättäneet käynnistää yhtiön omistajastrategian valmistelun. Vuoden 2026 alku tehdään omistajastrategian valmistelutyötä ja yhtiön hallintoneuvosto päättää strategian käynnistämisestä 26.3.2026 pidettävässä kokouksessa.
Savonlinnan Ohrasuon aurinkovoimalahanke Suur-Savon Sähkölle8.10.2025 15:34:01 EEST | Tiedote
Suur-Savon Sähkö Oy on ostanut Savonlinnasta aurinkovoimalahanke Skarta Energy Ohrasuo Oy:n. Kauppakirja allekirjoitettiin 8. lokakuuta 2025, ja voimalan rakentaminen käynnistyy välittömästi. Hanke on merkittävä lisäys yhtiön uusiutuvan energian investointeihin ja tukee Itä-Suomen energiasiirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.
