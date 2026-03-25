Komissio selventää uusia pakkaussääntöjä – tavoitteena jätekertymän vähentäminen ja kiertotalouden vahvistaminen
30.3.2026 13:34:54 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio julkaisi tänään pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun asetuksen täytäntöönpanoa koskevat ohjeet. Pakkauksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen sujuvoittaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa. Ohjeilla varmistetaan, että uusia pakkaussääntöjä sovelletaan samalla tavalla kaikkialla EU:ssa. Lisäksi ohjeilla tehdään säännösten noudattamisesta helpompaa talouden toimijoille ja jäsenmaille.
Vuonna 2023 jokainen eurooppalainen tuotti keskimäärin 178 kg pakkausjätettä. Jos pakkausjätteen määrää ei suitsita, jätteen kokonaismäärä voi kasvaa vielä 19 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasoon verrattuna. Muovijätteen määrä voi puolestaan kasvaa jopa 46 prosenttia. Jäsenmaiden erilaiset pakkaussäännöt aiheuttavat pakkausalalle myös huomattavia hallinnollisia rasitteita.
Ohjeissa selvennetään viime vuonna annetun asetuksen sääntöjä ja vastataan sidosryhmien esittämiin kysymyksiin. Ohjeissa muun muassa selitetään, milloin yritystä pidetään valmistajana tai tuottajana ja mitkä tuotteet luokitellaan asetuksen mukaisiksi pakkauksiksi. Pullojen uudelleenkäyttöä koskeviin tavoitteisiin on säädetty useita poikkeuksia, joita voidaan soveltaa Suomessa. Näitä ovat muun muassa seuraavat:
- Jos lopullinen jakelija on mikroyritys, joka asettaa saataville jonkin jäsenmaan alueella enintään 1 000 kilogrammaa pakkauksia vuodessa, sen ei tarvitse noudattaa pullojen uudelleenkäyttöä koskevia velvoitteita.
- Sama koskee lopullisia jakelijoita, joiden myyntialue on enintään 100 m².
- Lisäksi jäsenmaat voivat vapauttaa lopulliset jakelijan näistä uudelleenkäyttövelvoitteista, jos sen myyntialue sijaitsee kunnassa, jonka asukastiheys on alle 54 henkeä neliökilometriä kohden. Jos lopullisen jakelijan myyntialue on yli 5 000 asukkaan asutuskeskuksessa, tavoitteita kuitenkin sovelletaan.
Lisäksi komissio on koostanut usein kysytyt kysymykset, jotka vastaavat käytännön tasolla sidosryhmien esittämiin kysymyksiin. Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset selventävät uusien pakkaussääntöjen keskeisiä säännöksiä – niillä ei korvata tai muuteta asetuksen säännöksiä eikä tehdä niihin lisäyksiä. Ohjeet käännetään kaikille EU:n virallisille kielille, ennen kuin ne hyväksytään virallisesti.
Tausta
Pakkauksista ja pakkausjätteestä annetulla asetuksella on kolme päätavoitetta: Ensinnäkin ehkäistään pakkausjätteen syntyä vähentämällä sen määrää, rajoittamalla tarpeetonta pakkaamista ja edistämällä uudelleenkäytettäviä ja uudelleentäytettäviä pakkausratkaisuja. Toiseksi lisätään korkealaatuista (nk. suljetun kierron) kierrätystä tekemällä kaikista pakkauksista EU:n markkinoilla kierrätettäviä taloudellisesti elinkelpoisella tavalla vuoteen 2030 mennessä Kolmanneksi vähennetään tarvetta käyttää luonnonvaroja ja luodaan toimivat uusioraaka-aineiden markkinat lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa pakollisin tavoittein.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_664
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
