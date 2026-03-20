Orava-kirjat

Kun kauhu kohtaa huumorin: Yötärinöitä värisyttää selkäpiitä ja nauruhermoja

31.3.2026 09:16:41 EEST | Orava-kirjat | Tiedote

Jaa

Jari Mäkipään kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Yötärinöitä vie lukijat naurun ja kauhun rajamaille. Näissä kertomuksissa mikään ei mene aivan niin kuin odottaisi! Kirja on arvosteluvapaa keskiviikkona 1.4.

Yötärinöitä-kirjan on kirjoittanut Jari Mäkipää (vas.) ja kuvittanut Teemu Juhani. Mäkipään kuva: Riitta Supperi, Juhanin kuva: Teemu Juhani

Löytääkö tubettaja kummituksia kirjastosta? Kuka elävä kuollut kokki voittaa MasterChef Zombi -finaalin? Kuinka käy Eerolle, joka tilaa pikkuveljen verkkokaupasta?

Jari Mäkipään kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Yötärinöitä tarjoilee kokoelman hulvattoman kammottavia kertomuksia, joissa mikään ei mene aivan niin kuin odottaisi.

Tarinoiden kertojana häärii arvaamaton Kukkumatti, joka ei todellakaan tyydy viskomaan unihiekkaa, vaan saa jutuillaan lukijan selkäpiin ja nauruhermot värisemään! Hauskasti nyrjähtäneissä kertomuksissa kohdataan myös törkeän juonikas hoitokoira, nykyaikainen hammaskeiju, kostonhimoinen skuuttilauma, ruokavaliotaan viilaava vampyyriperhe sekä muita yllättäviä tapauksia.

Kirjan tarinat saivat alkunsa kirjailijan omista yöllisistä oivalluksista.

"Unen katkettua päässäni pyöri tarina lapsesta, jonka tekemisiä vahtii epätavallinen tarkkailija. Siitä alkoi kehittyä tarina goottitontusta, joka löytyy valmiista kirjasta nimellä Mustasilmäinen kyttääjä. Innostuin tarinan nyrjähtäneestä asetelmasta ja aloin kaivella mielikuvitustani: mitä muita karmivia kertomuksia ja hurjia hahmoja voisin keikauttaa huumorin kautta uuteen asentoon?" Mäkipää kertoo.

Kirja on suunnattu koululaisille, mutta tarinoiden nyrjähtänyt huumori kolahtaa aikuisiinkin: Miten nykypäivän ruokailutottumukset kohdataan vampyyriperheessä? Entä kuinka luotettava on verkosta buukattu lapsenvahti Tarja-Tuula Hämä-Hämäläinen?

Jännät ja pelottavat jutut kiehtovatkin Mäkipään mukaan kaiken ikäisiä.

"Kaikilla meillä on omat pelkomme, joita voi kohdata ja käsitellä tarinoiden kautta turvallisesti. Yötärinöitä on kirja, jossa tavallisesti jänniksi koetut tilanteet käännetään hurtin huumorin myötä ylösalaisin ja jännitys purkautuu reheväksi nauruksi!"

"Kirjan voi antaa suoraan lapsen käsiin, mutta se käy mainiosti myös perheen yhteisiin lukuhetkiin."

Teemu Juhanin ilmeikkäät kuvitukset tuovat tarinoihin vauhtia ja visuaalista huumoria. Tältä näyttää MasterChef Zombi -kisan finaali.

Tekijöistä

Jari Mäkipää on kirjailija ja käsikirjoittaja, joka viihtyy hirviöiden, supersankareiden ja salaisten agenttien joukossa. Hänen kynästään ovat syntyneet suositut kirjasarjat Etsiväkerho Hurrikaani ja Masi Tulppa sekä lukuisat television lastenohjelmat.

Teemu Juhani on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka kuvituksia on julkaistu yli 30 maassa.

Yötärinöitä ilmestyy ja on arvosteluvapaa keskiviikkona 1.4.2026.

Kirja ilmestyy 1.4. myös äänikirjana näyttelijä Anssi Niemen lukemana.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: Silja Massa, +358 40 708 1323, silja.massa@teos.fi

Avainsanat

kauhuhuumorijännityslastenkirjalastenkirjallisuusnuortenkirjanuortenkirjallisuusorava-kirjatyötärinöitäjari mäkipääteemu juhani

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Yötärinöitä
Yötärinöitä
Kirjan ulkoasu: Teemu Juhani
Lataa
Jari Mäkipää
Jari Mäkipää
Riitta Supperi
Lataa
Jari Mäkipää
Jari Mäkipää
Riitta Supperi
Lataa
Teemu Juhani
Teemu Juhani
Teemu Juhani
Lataa

Linkit

Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lasten­kir­ja­kus­tan­tamo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Orava-kirjat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
