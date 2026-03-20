Kun kauhu kohtaa huumorin: Yötärinöitä värisyttää selkäpiitä ja nauruhermoja
31.3.2026 09:16:41 EEST | Orava-kirjat | Tiedote
Jari Mäkipään kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Yötärinöitä vie lukijat naurun ja kauhun rajamaille. Näissä kertomuksissa mikään ei mene aivan niin kuin odottaisi! Kirja on arvosteluvapaa keskiviikkona 1.4.
Löytääkö tubettaja kummituksia kirjastosta? Kuka elävä kuollut kokki voittaa MasterChef Zombi -finaalin? Kuinka käy Eerolle, joka tilaa pikkuveljen verkkokaupasta?
Jari Mäkipään kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Yötärinöitä tarjoilee kokoelman hulvattoman kammottavia kertomuksia, joissa mikään ei mene aivan niin kuin odottaisi.
Tarinoiden kertojana häärii arvaamaton Kukkumatti, joka ei todellakaan tyydy viskomaan unihiekkaa, vaan saa jutuillaan lukijan selkäpiin ja nauruhermot värisemään! Hauskasti nyrjähtäneissä kertomuksissa kohdataan myös törkeän juonikas hoitokoira, nykyaikainen hammaskeiju, kostonhimoinen skuuttilauma, ruokavaliotaan viilaava vampyyriperhe sekä muita yllättäviä tapauksia.
Kirjan tarinat saivat alkunsa kirjailijan omista yöllisistä oivalluksista.
"Unen katkettua päässäni pyöri tarina lapsesta, jonka tekemisiä vahtii epätavallinen tarkkailija. Siitä alkoi kehittyä tarina goottitontusta, joka löytyy valmiista kirjasta nimellä Mustasilmäinen kyttääjä. Innostuin tarinan nyrjähtäneestä asetelmasta ja aloin kaivella mielikuvitustani: mitä muita karmivia kertomuksia ja hurjia hahmoja voisin keikauttaa huumorin kautta uuteen asentoon?" Mäkipää kertoo.
Kirja on suunnattu koululaisille, mutta tarinoiden nyrjähtänyt huumori kolahtaa aikuisiinkin: Miten nykypäivän ruokailutottumukset kohdataan vampyyriperheessä? Entä kuinka luotettava on verkosta buukattu lapsenvahti Tarja-Tuula Hämä-Hämäläinen?
Jännät ja pelottavat jutut kiehtovatkin Mäkipään mukaan kaiken ikäisiä.
"Kaikilla meillä on omat pelkomme, joita voi kohdata ja käsitellä tarinoiden kautta turvallisesti. Yötärinöitä on kirja, jossa tavallisesti jänniksi koetut tilanteet käännetään hurtin huumorin myötä ylösalaisin ja jännitys purkautuu reheväksi nauruksi!"
"Kirjan voi antaa suoraan lapsen käsiin, mutta se käy mainiosti myös perheen yhteisiin lukuhetkiin."
Tekijöistä
Jari Mäkipää on kirjailija ja käsikirjoittaja, joka viihtyy hirviöiden, supersankareiden ja salaisten agenttien joukossa. Hänen kynästään ovat syntyneet suositut kirjasarjat Etsiväkerho Hurrikaani ja Masi Tulppa sekä lukuisat television lastenohjelmat.
Teemu Juhani on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka kuvituksia on julkaistu yli 30 maassa.
Yötärinöitä ilmestyy ja on arvosteluvapaa keskiviikkona 1.4.2026.
Kirja ilmestyy 1.4. myös äänikirjana näyttelijä Anssi Niemen lukemana.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: Silja Massa, +358 40 708 1323, silja.massa@teos.fi
Minna CastrénKustantaja, Orava-kirjatPuh:+358 50 528 6718minna.castren@oravakirjat.fi
Silja MassaViestintäpäällikkö, Teos / Orava-kirjatPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fi
Orava-kirjat
Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lastenkirjakustantamo.
