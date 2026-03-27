Soittimet etsivät soittajia! Tervetuloa löytämään oma musiikkipolkusi

Lohjalla Soitinpolku järjestetään la 11.4. klo 11.00–12.30. Päivä alkaa Laurentius-salin soitinesittelykonsertilla klo 11.00–11.20, jonka jälkeen pääsee tutustumaan soittimiin ja musiikkiopiston toimintaan musiikkiopiston luokissa klo 11.30–12.30. Nummelassa Kuoppanummen koulukeskuksessa ohjelma alkaa la 11.4. klo 14.00 soitinesittelykonsertilla ja jatkuu klo 14.30–15.30 soitinpolkuna koulun luokissa. Tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, riittää, että saapuu paikalle uteliaalla mielellä.

Musiikkiopiston ilmoittautuminen alkaa samana päivänä klo 16.00 osoitteessa lumo.eepos.fi. Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille, joten hakemus kannattaa lähettää heti ilmoittautumisen auettua. Paikat täyttyvät nopeasti.

Soitinpolussa pääsee kokeilemaan erilaisia soittimia

Soitinpolun idea on yksinkertainen ja innostava. Lapset ja nuoret saavat kokeilla eri soittimia matalalla kynnyksellä. Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston rehtorin, Heidi Ketolan sanoin päivä on vähän kuin musiikilliset treffit.

-Soittimet etsivät soittajia ja soittajat soittimia. Moni ajattelee ensimmäisenä pianoa mutta usein juuri kokeilemalla löytyy vasta se oma juttu. Kokeillessa saattaa huomata, että joku itselle ihan uusi soitin tuntuukin kaikkein mielenkiintoisimmalta.

Kaikkia soittimia ei osata usein edes ajatella vaihtoehtoina. – Esimerkiksi kontrabasso on orkesterin kuningassoitin, joka luo pohjan koko yhteissoitolle, Ketola kertoo. – Puhallinsoittimista klarinetti, fagotti ja pasuuna ovat monelle vieraita, mutta äärimmäisen viehättäviä soittimia, joissa on usein myös vapaita oppilaspaikkoja sen vuoksi, että ihmiset eivät tunne näitä soittimia, eikä hakijoita siksi ole niin paljon, kuin esimerkiksi pianoon.

Musiikin opiskelun voima

Musiikin opiskelu on paljon enemmän kuin soittotunti kerran viikossa. Se on pitkäjänteistä tekemistä, keskittymistä ja yhdessä oppimista. Ketola kertoo, että tutkimustieto musiikin vaikutuksista aivoihin ja oppimiseen on laajaa. – Musiikki kehittää muistia, hahmottamista ja luovaa ajattelua. Yhteissoitto opettaa kuuntelemista, toisten huomioimista ja vastuunkantoa. Taitoja, joita tarvitaan myös tulevaisuuden maailmassa, ehkä enemmän kuin koskaan.

-Elämme aikaa, jossa aivot saavat jatkuvasti nopeita ärsykkeitä. Musiikki on vastavoima sille, uskoo Ketola. – Näemme täällä musiikkiopistolla joka päivä, miten pitkäjänteinen harrastus vahvistaa lasta ja nuorta. Se rakentaa keskittymiskykyä, rohkeutta ja uskoa omaan tekemiseen, myös musiikin ulkopuolella.

Opinnot Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa

Musiikkiopistossa opiskelu on tavoitteellista, mutta oppilaslähtöistä. Opetussuunnitelma on uudistettu muutama vuosi sitten, eikä toiminta perustu tutkintopaineisiin tai suorittamiseen. Jokaisen oppilaan kanssa rakennetaan oma polku, jossa edetään yksilöllisesti, kuitenkin selkeää kehitystä kohti. Soittotunnit sijoittuvat yleensä koulupäivän jälkeen, noin klo 14–15 eteenpäin. Aluksi käydään omalla tunnilla kerran viikossa, ja pian mukaan tulee yhteissoittoa orkestereissa, pienryhmissä tai bändeissä. Musiikinhahmotusopinnot eli teoriatunnit alkavat vasta myöhemmin, oppilaan iästä ja etenemisestä riippuen.

Opistossa opiskelee noin 500 oppilasta perus- ja syventävissä opinnoissa sekä noin 400 musiikkileikkikoulussa. Yhteisö on vahva ja lämminhenkinen. Orkestereista löytyy muun muassa upea sinfoniaorkesteri Lumo Sinfis, ja pienempiä kokoonpanoja ja bändejä harjoittelee säännöllisesti. – Parhaimmillaan musiikkiharrastus on koko perheen yhteinen matka, sanoo Ketola. – Kotona harjoitteluun riittää alkuun pieni hetki päivittäin, jo 15 minuuttia voi tuoda suurta kehitystä.

Musiikkiopistossa voi suorittaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän, joka kestää keskimäärin peruskoulun ajan ja päättyy todistukseen. Halutessaan opintoja voi jatkaa syventäviin opintoihin. Päättötodistuksesta voi olla hyötyä myöhemmissä opinnoissa, ja monelle musiikkipolku on vaikuttanut myös ammatinvalintaan.

Soittimen valinta

Soittimen valintaa kannattaa pohtia rauhassa. Hakemuksessa voi ilmoittaa useamman vaihtoehdon, mikä on suositeltavaa. Monia soittimia voi vuokrata opistolta, eikä omaa soitinta tarvitse hankkia heti. Opettajat auttavat sopivan soittimen valinnassa ja hankinnassa. Rehtorin toive on selkeä -Rohkaisen jokaista tulemaan tutustumaan ja kokeilemaan avoimin mielin. Ehkä siellä odottaa se oma soitin ja samalla se oma musiikkisuhde, joka kantaa läpi elämän.