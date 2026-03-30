Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Sillan korjaaminen aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja viivytystä valtatiellä 3 kesän aikana

30.3.2026 13:17:31 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä oleva Rudon silta korjataan tulevan kesän aikana. Viisi kuukautta kestävässä kunnostuksessa sillan pintarakenteet korjataan. 7.4. alkava remontti aiheuttaa liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä ja hidastusta. Nopeusrajoitus työmaan aikana lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Työn aikana liikenne voi sillalla käyttää yhtä kaistaa kerrallaan ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Rudon sillan korjaus valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä alkaa 7.4. Työmaan aikana liikenne kulkee vuorotellen yhdellä kaistalla, ja arkipäivisin iltapäivällä on odotettavissa viivytyksiä. Kuva: Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Rudon sillan yli kulkee kesällä päivittäin yli 10 000 autoa, joista 500 on raskasta liikennettä. Siltatyömaan liikennemäärien perusteella on arvioitu, että iltapäivän työmatkaliikenteen aikana liikenteelle aiheutuu merkittävää viivytystä. Sen vuoksi tienkäyttäjiltä toivotaan malttia. Jos työmaa-aikana liikennemäärät vastaavat normaalia tasoa, jonotusaika siltatyömaan kohdalla voi nousta jopa kymmeneen minuuttiin, jolloin jonon pituus voi olla kilometrin pituinen.

Elinvoimakeskus toivoo tienkäyttäjiä malttia ja mahdollisuuksien mukaan välttämään työmaan kautta liikkumista arkipäivisin kello 15–17 välillä, jolloin jonoutuminen on todennäköisintä. Kummankin ajosuunnan liikenteen väheneminen lyhentää jonotusaikaa.

Tällä alueella ei juurikaan ole vaihtoehtoisia ajoreittejä. Työmaan voi kuitenkin kiertää Tervajoen ja Vaasan välillä käyttämällä tietä 717, joka kulkee Vähänkyrön ja Kyrönjokivarren kautta.

siltatyömaa, liikennejärjestelyt, viivästykset, nopeusrajoitus, vaihtoehtoiset reitit

Yhteyshenkilöt

Elinvoimakeskus
Sami Palo, projektipäällikkö
sami.palo@elinvoimakeskus.fi
puh. +358 050 350 9023

Herman Kenkkilä
Työmaavastaava
MPV Infrarakenne Oy, Länsi Suomi
puh. +358 50 345 3286
sähköposti: herman.kenkkila@infrarakenne.fi

Tieverkkoa koskeva kyltti: "Rudon sillan korjaus, valmis 11/2026". Pääurakoitsija: Infra Rakenne. Kyltti sijaitsee maantien varrella.
Rudon sillan korjaus valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä alkaa 7.4. ja kestää noin viisi kuukautta. Liikenne kulkee työmaan aikana vuorotellen yhdellä kaistalla liikennevalo-ohjauksella. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Arkipäivisin klo 15–17 on odotettavissa viivytyksiä. Työmaan voi kiertää tietä 717 Tervajoen ja Vaasan välillä. Kuva: Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Silta, joka ylittää kuivuneen joenuoman, taustalla pilvinen taivas.
Rudon sillan korjaus valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä alkaa 7.4. Työmaan aikana liikenne kulkee vuorotellen yhdellä kaistalla, ja arkipäivisin iltapäivällä on odotettavissa viivytyksiä. Kuva: Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Tjällossningsperioden börjar på grusvägarna i de österbottniska landskapen13.3.2026 13:10:33 EET | Pressmeddelande

Den milda början av mars har smält snö och landsvägsytor i de österbottniska landskapen. På grusvägarna kan man observera begynnande ytlig tjällossning särskilt vid öppna åkerområden. Vid ytlig tjällossning förlorar grusvägens ytskikt sin bärighet och kan i värsta fall bli gyttjigt, vilket försvårar trafiken. Skadligare djupgående tjällossning kan förekomma senare när våren framskrider.

​​Kelirikkokausi on alkamassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan soratiestöllä​13.3.2026 13:10:33 EET | Tiedote

Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla. Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.

