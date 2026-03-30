Sillan korjaaminen aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja viivytystä valtatiellä 3 kesän aikana
30.3.2026 13:17:31 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä oleva Rudon silta korjataan tulevan kesän aikana. Viisi kuukautta kestävässä kunnostuksessa sillan pintarakenteet korjataan. 7.4. alkava remontti aiheuttaa liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä ja hidastusta. Nopeusrajoitus työmaan aikana lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Työn aikana liikenne voi sillalla käyttää yhtä kaistaa kerrallaan ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla.
Rudon sillan yli kulkee kesällä päivittäin yli 10 000 autoa, joista 500 on raskasta liikennettä. Siltatyömaan liikennemäärien perusteella on arvioitu, että iltapäivän työmatkaliikenteen aikana liikenteelle aiheutuu merkittävää viivytystä. Sen vuoksi tienkäyttäjiltä toivotaan malttia. Jos työmaa-aikana liikennemäärät vastaavat normaalia tasoa, jonotusaika siltatyömaan kohdalla voi nousta jopa kymmeneen minuuttiin, jolloin jonon pituus voi olla kilometrin pituinen.
Elinvoimakeskus toivoo tienkäyttäjiä malttia ja mahdollisuuksien mukaan välttämään työmaan kautta liikkumista arkipäivisin kello 15–17 välillä, jolloin jonoutuminen on todennäköisintä. Kummankin ajosuunnan liikenteen väheneminen lyhentää jonotusaikaa.
Tällä alueella ei juurikaan ole vaihtoehtoisia ajoreittejä. Työmaan voi kuitenkin kiertää Tervajoen ja Vaasan välillä käyttämällä tietä 717, joka kulkee Vähänkyrön ja Kyrönjokivarren kautta.
Elinvoimakeskus
Sami Palo, projektipäällikkö
sami.palo@elinvoimakeskus.fi
puh. +358 050 350 9023
Herman Kenkkilä
Työmaavastaava
MPV Infrarakenne Oy, Länsi Suomi
puh. +358 50 345 3286
sähköposti: herman.kenkkila@infrarakenne.fi
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymän parantamista selvitetään Kurikassa30.3.2026 10:13:36 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskus on aloittanut yhdessä Kurikan kaupungin kanssa rakentamissuunnitelman laatimisen valtatien 3 ja kantatien 67 liittymässä Kurikassa. Suunnittelun tarkoituksena on tarkastella, onko liittymän toimivuudessa parannettavaa.
Etelä-Pohjanmaalla helmikuun lopussa 8488 työtöntä työnhakijaa24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Työttömyyden kasvu Etelä-Pohjanmaalla on hieman maan keskiarvoa voimakkaampaa. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 663 henkilöllä eli 8,5 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 6,6 prosentilla. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 156 henkilöllä.
Pohjalaismaakunnissa kevättulvat ovat jäämässä keskimääräistä pienemmiksi13.3.2026 15:47:29 EET | Tiedote
Sään lämpeneminen sekä lähipäiville ennustetut sateet saavat pohjalaisjokien virtaamat nousuun viikonlopun aikana. Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on ollut tavanomaista vähäisempi. Runsaammat sateet saattavat nostaa jokien virtaamia nopeastikin ja aiheuttaa vielä haurastumattomien jäiden liikkeellelähdön.
Tjällossningsperioden börjar på grusvägarna i de österbottniska landskapen13.3.2026 13:10:33 EET | Pressmeddelande
Den milda början av mars har smält snö och landsvägsytor i de österbottniska landskapen. På grusvägarna kan man observera begynnande ytlig tjällossning särskilt vid öppna åkerområden. Vid ytlig tjällossning förlorar grusvägens ytskikt sin bärighet och kan i värsta fall bli gyttjigt, vilket försvårar trafiken. Skadligare djupgående tjällossning kan förekomma senare när våren framskrider.
Kelirikkokausi on alkamassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan soratiestöllä13.3.2026 13:10:33 EET | Tiedote
Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla. Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.
