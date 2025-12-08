Kevät tulee - Juomapostin sesonkioluet tarjoavat raikkautta ja kirpeyttä!

Panimoyhtiö X, Turkinpippuri Candy Sour 5,5%

Lupaavan niminen hapanolut tuoksuu houkuttelevasti kirpeiltä irtokarkeilta sekä aavistuksen suolaiselta, ja sieltä erottaa myös hieman hedelmäisyyttä. Oluen maku on miellyttävän hapan, hentoisen omenainen, ja siellä on ehdottomasti karkkimaisuutta sekä häivähdys salmiakkia. Jälkimaussa korostuu hedelmäkarkkisuus ja hennon salmiakkinen suolaisuus, jotka kohtaavat tasapainoisesti. Karkkimakujen suosijalle!

Warsteiner Premium Verum 4,7%

Raikkaan humalaisen tuoksuinen, tyypillisen saksalaisen oloinen pils-olut, jossa kohtaavat yrttimäinen humalointi ja hento maltaisuus. Maku on tasapainoinen, juotava ja sopivan rapsakalla humaloinnilla. Oluen jälkimaussa tuntuu juuri sopivasti tyylille uskolliset katkerot ja monilulotteinen humalointi. Erinomainen sekä sellaisenaan että vaikka ruokapöydän yleisolueksi.

K-Citymarket Vantaa Jumbo

K-Citymarket Järvenpää

K-Citymarket Jyväskylä Seppälä

K-Citymarket Pori Puuvilla

K-Citymarket Turku Länsikeskus

K‑Citymarket Tampere Turtola

K-Citymarket Riihimäki

K-Citymarket Kuopio Kolmisoppi

K-Supermarket Kuninkaankulma

K-Supermarket Lippulaiva

K-Supermarket Basilika

K-Market Vellamonkatu

K‑Citymarket Turku Kupittaa

K-Supermarket Tripla

K‑Supermarket Redi