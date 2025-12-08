Kevät tulee - Juomapostin sesonkioluet tarjoavat raikkautta ja kirpeyttä!

31.3.2026 05:00:00 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Uutinen

Juomapostin sesonkioluet enteilevät kesää. Pidät sitten perinteisestä, raikkaan vaaleasta pilsistä tai trendikkäästä, kirpeän karkkimaisesta hapanoluesta, nämä Juomaposrin suosikit vievät kielesi! Oluet arvioi Juomapostin päätoimittaja, olutsommelier Anikó Lehtinen. 

Panimoyhtiö X, Turkinpippuri Candy Sour 5,5% 

Lupaavan niminen hapanolut tuoksuu houkuttelevasti kirpeiltä irtokarkeilta sekä aavistuksen suolaiselta, ja sieltä erottaa myös hieman hedelmäisyyttä. Oluen maku on miellyttävän hapan, hentoisen omenainen, ja siellä on ehdottomasti karkkimaisuutta sekä häivähdys salmiakkia. Jälkimaussa korostuu hedelmäkarkkisuus ja hennon salmiakkinen suolaisuus, jotka kohtaavat tasapainoisesti. Karkkimakujen suosijalle! 

Warsteiner Premium Verum 4,7% 

Raikkaan humalaisen tuoksuinen, tyypillisen saksalaisen oloinen pils-olut, jossa kohtaavat yrttimäinen humalointi ja hento maltaisuus. Maku on tasapainoinen, juotava ja sopivan rapsakalla humaloinnilla. Oluen jälkimaussa tuntuu juuri sopivasti tyylille uskolliset katkerot ja monilulotteinen humalointi. Erinomainen sekä sellaisenaan että vaikka ruokapöydän yleisolueksi. 

K-Citymarket Vantaa Jumbo

K-Citymarket Järvenpää

K-Citymarket Jyväskylä Seppälä

K-Citymarket Pori Puuvilla

K-Citymarket Turku Länsikeskus

K‑Citymarket Tampere Turtola

K-Citymarket Riihimäki

K-Citymarket Kuopio Kolmisoppi

K-Supermarket Kuninkaankulma

K-Supermarket Lippulaiva

K-Supermarket Basilika

K-Market Vellamonkatu

K‑Citymarket Turku Kupittaa

K-Supermarket Tripla

K‑Supermarket Redi

Juomaposti

Juomaposti on Suomen ainoa juomamedia.  Teemme sisältöä kuluttajille, Suomen Olutseuralle ja sekä sidosryhmille, kuten anniskelun, kaupan ja Alkon ammattilaisille.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye