Kevät tulee - Juomapostin sesonkioluet tarjoavat raikkautta ja kirpeyttä!
31.3.2026 05:00:00 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Uutinen
Juomapostin sesonkioluet enteilevät kesää. Pidät sitten perinteisestä, raikkaan vaaleasta pilsistä tai trendikkäästä, kirpeän karkkimaisesta hapanoluesta, nämä Juomaposrin suosikit vievät kielesi! Oluet arvioi Juomapostin päätoimittaja, olutsommelier Anikó Lehtinen.
Panimoyhtiö X, Turkinpippuri Candy Sour 5,5%
Lupaavan niminen hapanolut tuoksuu houkuttelevasti kirpeiltä irtokarkeilta sekä aavistuksen suolaiselta, ja sieltä erottaa myös hieman hedelmäisyyttä. Oluen maku on miellyttävän hapan, hentoisen omenainen, ja siellä on ehdottomasti karkkimaisuutta sekä häivähdys salmiakkia. Jälkimaussa korostuu hedelmäkarkkisuus ja hennon salmiakkinen suolaisuus, jotka kohtaavat tasapainoisesti. Karkkimakujen suosijalle!
Warsteiner Premium Verum 4,7%
Raikkaan humalaisen tuoksuinen, tyypillisen saksalaisen oloinen pils-olut, jossa kohtaavat yrttimäinen humalointi ja hento maltaisuus. Maku on tasapainoinen, juotava ja sopivan rapsakalla humaloinnilla. Oluen jälkimaussa tuntuu juuri sopivasti tyylille uskolliset katkerot ja monilulotteinen humalointi. Erinomainen sekä sellaisenaan että vaikka ruokapöydän yleisolueksi.
Yhteyshenkilöt
Titti MyhrbergJuomaposti MediaPuh:0402184179titti@juomaposti.fi
Kuvat
Juomaposti
Juomaposti on Suomen ainoa juomamedia. Teemme sisältöä kuluttajille, Suomen Olutseuralle ja sekä sidosryhmille, kuten anniskelun, kaupan ja Alkon ammattilaisille.
Lue lisää julkaisijalta Nordic Marketing Consultants Oy
Juomaposti suosittaa tummia ja paahteisia nautiskeluoluita!8.12.2025 05:30:00 EET | Tiedote
Juomaposti on koonnut kolme olutherkkua, jotka sopivat kylmiin talvi-iltoihin, runsaiden pataruokien kanssa ja kaikille paahteisten oluiden ystäville. Tummat ja paahteiset oluet sopivat sekä hitaaseen nautiskeluun että seurusteluun kavereiden kanssa.
Tarja Palomäki tuo ammatikseen hauskuutta kaupunkiin26.11.2025 06:10:00 EET | Artikkeli
Ravintolaperheeseen syntyneestä Tarja Palomäestä piti tulla jotain aivan muuta kuin ravintoloitsija. Tänä päivänä hän kuitenkin johtaa viittä Helsingin yöelämässä tuikkivaa tähteä, ja kuudes avasi ovensa marraskuun alussa Tampereella.
Työläisperheen tytär teki huikean uran unelmien toteuttajana26.11.2025 06:00:00 EET | Artikkeli
Heli Rajamäki istuu Päijänteen rannalla ja nauttii maiseman kauneudesta. Hän on tullut tapojensa mukaisesti viettämään muutaman kuukauden Suomeen. Syys- ja talvikaudet Heli asuu Mauritiuksella.
Henna Ripatti tuo vastuullisuutta rahapelialalle26.11.2025 05:00:00 EET | Artikkeli
Henna Ripatille aukeni uusi ura käytännön sosiaalityössä vietettyjen vuosien jälkeen, kun hän aloitti vastuullisuusasiantuntijana siskonsa Minna Ripatin perustamassa rahapelialaan erikoistuneessa asianajotoimisto Legal Gamingissä.
Minna Ripatti luotsaa rahapelialan yrityksiä muutoksen aallokossa26.11.2025 04:50:00 EET | Artikkeli
Usein miehiseksi koettu rahapeliala on suuren muutoksen partaalla. Veikkaus Oy:n monopoli on osittain murtumassa ja alan ovet avautuvat kansainväliselle kilpailulle nettimarkkinan osalta. Minna Ripatin omistama Asianajotoimisto Legal Gaming Oy on tärkeä muutosagentti tässä kehityksessä.
