Hakukonenäkyvyys on yrityksen arvokkain myyntikanava – jos sen osaa hyödyntää

Orgaaninen näkyvyys Googlessa ei synny sattumalta eikä se ole pelkästään tekninen kysymys. Se rakentuu systemaattisen työn tuloksena: oikeanlaisen sisällön, teknisen perustan ja verkkosivuston auktoriteetin kasvattamisen kautta. Hakukonenäkyvyys kasvattaa sekä myyntiä että brändiä tavalla, johon maksettu mainonta ei yksin pysty. Se tuottaa tuloksia myös silloin, kun maksetut kampanjat ei ole käynnissä.

Yrityksillä on usein väärä käsitys siitä, mitä hakukoneoptimointi käytännössä tarkoittaa ja miten tulokset syntyvät. Yksi yleisimmistä harhaluuloista on se, että hakutulokset olisivat kaikille samat. Käytännössä Google näyttää eri käyttäjille eri hakutuloksia sijainnin, hakuhistorian ja käyttäytymisen perusteella – mikä tekee näkyvyyden rakentamisesta entistä moniulotteisempaa.

Yritykset, jotka ymmärtävät hakukoneiden toimintalogiikan ja rakentavat näkyvyytensä sen mukaisesti, saavat kilpailuetua, jota on kallista ja vaikeaa ostaa rahalla.