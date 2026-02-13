Hakukonenäkyvyys on yrityksen arvokkain myyntikanava – jos sen osaa hyödyntää

30.3.2026 13:15:16 EEST | Wuohi Digital Oy | Tiedote

Hakukonenäkyvyys on yksi tehokkaimmista tavoista hankkia uusia asiakkaita, mutta harva yritys ymmärtää miten se oikeasti toimii.

Orgaaninen näkyvyys Googlessa ei synny sattumalta eikä se ole pelkästään tekninen kysymys. Se rakentuu systemaattisen työn tuloksena: oikeanlaisen sisällön, teknisen perustan ja verkkosivuston auktoriteetin kasvattamisen kautta. Hakukonenäkyvyys kasvattaa sekä myyntiä että brändiä tavalla, johon maksettu mainonta ei yksin pysty. Se tuottaa tuloksia myös silloin, kun maksetut kampanjat ei ole käynnissä.

Yrityksillä on usein väärä käsitys siitä, mitä hakukoneoptimointi käytännössä tarkoittaa ja miten tulokset syntyvät. Yksi yleisimmistä harhaluuloista on se, että hakutulokset olisivat kaikille samat. Käytännössä  Google näyttää eri käyttäjille eri hakutuloksia sijainnin, hakuhistorian ja käyttäytymisen perusteella – mikä tekee näkyvyyden rakentamisesta entistä moniulotteisempaa.

Yritykset, jotka ymmärtävät hakukoneiden toimintalogiikan ja rakentavat näkyvyytensä sen mukaisesti, saavat kilpailuetua, jota on kallista ja vaikeaa ostaa rahalla.

Tietoa Wuohi Digitalista


Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Wuohi Digitalilta löytyy kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista, sekä Suomen että pohjoismaiden suurimmista digitoimistoista. Olemme työskennelleet maan tunnetuimpien yrityksien ja brändien kanssa, usealla eri alalla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.

