Nuoren ammatillisen kuntoutuksen saajamäärä puolittui edellisvuodesta

31.3.2026 06:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Kelan järjestämää Nuotti-valmennusta sai vuonna 2025 enää 1 100 nuorta, sillä kuntoutuksen kriteerejä on viime vuosina tarkennettu. Myös kuntoutusrahaa nuoren ammatillisen kuntoutuksen perusteella saavien määrä on vähentynyt huomattavasti.

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen saajamäärä on vähentynyt huomattavasti. Kuvio näyttää nuorten ammatillisin kuntoutuksen saajamäärän, Nuotti-valmennuksen saajamäärän ja nuoren ammatillisen kuntoutuksen palvelukustannukset 2019-2025 vuoden 2025 rahana.

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen saajamäärä väheni huomattavasti edellisvuodesta vuonna 2025. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluja sai viime vuonna 1 890 nuorta, kun edellisenä vuonna vastaava määrä oli 4 231 nuorta.

Kelan järjestämää Nuotti-valmennusta sai yhteensä vajaa 1 100 nuorta vuonna 2025.  Saajia oli enää kolmannes siitä mitä edellisenä vuonna. Vielä vuosina 2022 ja 2023 saajia oli vuositasolla noin 8 000–9 000.

– Nuotti-valmennukseen on Petteri Orpon hallituskaudella kohdistettu muutoksia, jotka selittävät laskua saajamäärissä. Muutosten tavoitteena on ollut kohdentaa kuntoutusta entistä tarkemmin nuorille, joilla on erityinen riski syrjäytyä, sanoo Kelan tutkimusprofessori Karoliina Koskenvuo.

Myös kuntoutusrahaa nuoren ammatillisen kuntoutuksen perusteella saaneiden määrä on laskenut huomattavasti. Vuonna 2025 kuntoutusrahaa sai noin 1 000 nuoren ammatillista kuntoutusta saanutta nuorta, kun vuonna 2024 saajia oli vielä 3 200.

– Kuntoutusrahan ehtoja on tiukennettu. Vuoden 2025 alusta alkaen Nuotti-valmennukseen osallistuminen ei enää ole oikeuttanut kuntoutusrahaan. Muutoksia tuli myös ajalle, jolloin asiakas odottaa kuntoutuksen alkamista tai joka jää kahden kuntoutusjakson välille, Koskenvuo kertoo.

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen palvelukustannukset laskivat 11 miljoonasta eurosta vajaaseen 6 miljoonaan euroon. Saajien kuntoutusrahan kustannukset puolestaan laskivat 12 miljoonasta eurosta 2,8 miljoonaan euroon. 

Lakimuutokset selittävät viimeaikaista kehitystä saajamäärissä

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluita saavien nuorten määrä lähes nelinkertaistui vuodesta 2019, jolloin heitä oli reilu 2 600, vuoteen 2022, jolloin heitä oli lähes 10 000. Vuonna 2023 palveluja saaneiden määrä kääntyi laskuun.

Saajamäärän merkittävään laskuun ovat vaikuttaneet Orpon hallitusohjelman kirjaukset, Kelan tekemät täsmennykset Nuotti-valmennuksen kohderyhmään syksyllä 2023, muutokset valmennuksen toteutusta ohjaavaan palvelukuvaukseen vuoden 2024 alussa ja vuoden 2025 alusta voimaan tulleet lakimuutokset.

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintä

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

