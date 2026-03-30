Wuohi Digital Oy

Googlen AI Mode muuttaa hakukoneiden toimintalogiikan

30.3.2026 14:14:00 EEST | Wuohi Digital Oy | Tiedote

Google ei enää pelkästään listaa linkkejä – se vastaa kysymyksiin suoraan, ja tämä muuttaa sen, miten yritykset löydetään verkosta.

Googlen AI Mode on hakukoneen merkittävin muutos vuosikymmeniin. Toisin kuin perinteinen hakutulos, AI Mode ei tarjoa käyttäjälle listaa linkeistä vaan tuottaa suoraan koostetun vastauksen hakijan kysymykseen, usein ilman, että käyttäjän tarvitsee klikata yhdellekään verkkosivulle. Tämä tarkoittaa, että yritys voi sijoittua hakutuloksissa teknisesti hyvin mutta silti menettää suuren osan aiemmasta kävijäliikenteestään. 

Muutos on osa laajempaa kehitystä, jossa tekoäly ottaa hakukoneissa yhä keskeisemmän roolin. Hakujen luonne muuttuu: ihmiset esittävät hakukoneelle entistä monimutkaisempia, keskustelunomaisia kysymyksiä ja odottavat välittömiä, jäsenneltyjä vastauksia lyhyiden linkkilistauksien sijaan.  Tekoäly mullistaa hakukoneet tavalla, joka pakottaa yritykset miettimään paitsi sitä, mitä sisältöä tuotetaan, myös sitä, miten se rakentuu, kuinka syvällistä se on ja kenelle se on suunnattu. AI Mode poimii vastauksensa sivustoilta, jotka se arvioi luotettaviksi ja asiantunteviksi. Pelkkä hakukoneoptimointi vanhan kaavan mukaan ei enää riitä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että verkkosivuston sisältöstrategia, sivurakenne ja tekninen toteutus on arvioitava uudelleen AI-aikakauden näkökulmasta. Tavoitteena ei enää ole pelkästään sijoittua hakutulosten kärkeen, vaan tulla valituksi lähteeksi, josta AI Mode koostaa vastauksensa.

Yritykset, jotka tekevät tämän arvioinnin nyt ennakoivasti, säilyttävät näkyvyytensä muutoksen keskellä. Yritykset, jotka odottavat, huomaavat muutoksen vasta sitten, kun liikenne on jo laskenut.

Tietoa Wuohi Digitalista


Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Wuohi Digitalilta löytyy kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista, sekä Suomen että pohjoismaiden suurimmista digitoimistoista. Olemme työskennelleet maan tunnetuimpien yrityksien ja brändien kanssa, usealla eri alalla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.

