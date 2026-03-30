Wuohi Digital Oy

Verkkokauppa-alustan valinta vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen

30.3.2026 14:28:00 EEST | Wuohi Digital Oy | Tiedote

Jaa

Verkkokauppa-alustan valinta on yrityksissä pitkäaikainen tekninen valinta – ja se kannattaa tehdä huolella jo ensimmäisellä kerralla.

Moni verkkokauppias valitsee alustan nopeasti, halvimman tai tutun vaihtoehdon perusteella. Ongelmat alkavat näkyä vasta myöhemmin: alusta ei skaalaudu myynnin kasvaessa, integraatiot puuttuvat tai ylläpito vaatii jatkuvaa teknistä osaamista. Alustan vaihtaminen jälkikäteen on harvoin yksinkertaista – se tarkoittaa käytännössä tuotekatalogien, asiakastietojen, maksu- ja logistiikkaintegraatioiden sekä koko sivuston siirtämistä uuteen ympäristöön, usein samalla kun kauppa pitäisi pyörittää normaalisti.

PK-yrityksen verkkokaupalle kannattaa valita alusta oikein heti alusta, koska muutostyö myöhemmin voi maksaa moninkertaisesti alkuperäiseen investointiin verrattuna.

Alustapäätökseen liittyy kiinteästi myös kumppanin valinta. Teknisesti toimiva verkkokauppa ei synny pelkällä ohjelmistolla, vaan siihen tarvitaan osaava toteuttaja, joka tuntee alustan mahdollisuudet ja osaa rakentaa kaupan kasvua tukevaksi.

Toimiva verkkokauppa syntyy oikean kumppanin kanssa – kumppani, jolla on sertifioitu osaaminen ja näyttöjä vastaavista toteutuksista, on investointi joka maksaa itsensä takaisin nopeammin kuin edullisempi ja kokemattomampi vaihtoehto.

Alusta ja kumppani yhdessä muodostavat verkkokaupan kasvun perustan. Oikein valittuina ne mahdollistavat nopean reagoinnin markkinamuutoksiin, sujuvan asiakaskokemuksen ja myynnin skaalaamisen ilman jatkuvia teknisiä pullonkauloja.

Yhteyshenkilöt

Tietoa Wuohi Digitalista


Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Wuohi Digitalilta löytyy kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista, sekä Suomen että pohjoismaiden suurimmista digitoimistoista. Olemme työskennelleet maan tunnetuimpien yrityksien ja brändien kanssa, usealla eri alalla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.

wuohi digital logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
