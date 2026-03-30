Luottamus ratkaisee verkkokaupassa – ja se on suomalaisen kaupan tärkein kilpailuetu
30.3.2026 14:45:00 EEST | Wuohi Digital Oy | Tiedote
Temu ja muut kansainväliset halpatuontialustat ovat haastaneet suomalaiset verkkokaupat hinnalla. Hinnalla kilpaileminen on kuitenkin häviävä strategia – luottamus ei ole.
Halpatuontialustojen kasvu on saanut monet suomalaiset verkkokauppiaat huolestumaan. Kun kilpailija myy samankaltaisen tuotteen murto-osalla hinnasta, houkutus laskea omia hintoja on suuri. Mutta hintakilpailu globaaleja massatuottajia vastaan on taistelu, jonka kotimainen pienkauppias häviää lähes aina.
Temu ei välttämättä ole uhka suomalaisille verkkokaupoille siinä mielessä kuin moni pelkää, koska ne kilpailevat täysin eri perusteilla.
Suomalaisen verkkokaupan vahvuus on siinä, mitä halpatuontialusta ei pysty tarjoamaan: läpinäkyvyys, nopea toimitus, selkeä palautuspolitiikka ja aito asiakaspalvelu. Nämä ovat tekijöitä, jotka rakentavat luottamusta – ja luottamus on se syy, jonka takia asiakas valitsee tutun kaupan tuntemattoman sijaan.
Verkkokaupan luotettavuus näkyy kuluttajalle konkreettisissa asioissa: selkeissä yhteystiedoissa, turvallisessa maksamisessa, rehellisessä tuotekuvauksessa ja helpossa asioinnissa.
Luottamuksen rakentaminen ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii tietoisia valintoja siinä, miten verkkokauppa on rakennettu ja miten asiakasta kohdellaan. Kauppiaat, jotka panostavat tähän systemaattisesti, eivät kilpaile halpatuontia vastaan hinnalla, he kilpailevat paremmalla asiakaskokemuksella.
Yhteyshenkilöt
Erik BackToimitusjohtaja, perustajaWuohi DigitalPuh:+358 40 7323322erik@wuohi.fiwuohi.fi
Tietoa Wuohi Digitalista
Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Wuohi Digitalilta löytyy kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista, sekä Suomen että pohjoismaiden suurimmista digitoimistoista. Olemme työskennelleet maan tunnetuimpien yrityksien ja brändien kanssa, usealla eri alalla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.
