TikTok-markkinointi tuo näkyvyyttä myös paikalliselle yrittäjälle – ilman suurta mainosbudjettia
30.3.2026 15:45:00 EEST | Wuohi Digital Oy | Tiedote
TikTok on yksi tehokkaimmista kanavista orgaanisen näkyvyyden rakentamiseen, ja sen logiikka suosii sisältöä seuraajamäärän sijaan.
TikTokin algoritmi toimii toisin kuin muilla sosiaalisen median alustoilla. Siinä missä Instagramissa tai Facebookissa orgaaninen näkyvyys rakentuu pitkälti olemassa olevan seuraajakunnan varaan, TikTokissa sisältö voi tavoittaa suuren yleisön käytännössä nollasta.
Algoritmi arvioi jokaisen videon kiinnostavuutta itsenäisesti ja levittää toimivaa sisältöä laajemmalle riippumatta siitä, onko tiliä seurattu vuosia vai avattu viikko sitten. Tämä tekee TikTokista poikkeuksellisen tasa-arvoisen alustan, jolla pienkin yritys voi kilpailla näkyvyydestä suurten brändien rinnalla.
TikTok-markkinointi tukee paikallisen yrittäjän myyntiä konkreettisesti silloin, kun sisältö on aitoa, säännöllistä ja suunniteltu alustan ehdoilla. Lyhytvideoiden ei tarvitse olla ammattimaisia tuotantoja. Usein yksinkertainen, rehellinen ja informatiivinen video toimii paremmin kuin hiottu mainos. Ratkaisevaa on se, että video herättää katsojan mielenkiinnon ensimmäisten sekuntien aikana ja tarjoaa jotain, minkä takia se halutaan katsoa loppuun tai jakaa eteenpäin.
Paikalliselle yrittäjälle TikTok tarjoaa mahdollisuuden rakentaa näkyvyyttä ja asiakassuhteita ilman jatkuvia mainoskuluja. Se vaatii säännöllisyyttä ja alustan logiikan ymmärtämistä, mutta oikein tehtynä se on yksi kustannustehokkaimmista tavoista kasvattaa brändiä digitaalisesti.
Yhteyshenkilöt
Erik BackToimitusjohtaja, perustajaWuohi DigitalPuh:+358 40 7323322erik@wuohi.fiwuohi.fi
Tietoa Wuohi Digitalista
Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Wuohi Digitalilta löytyy kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista, sekä Suomen että pohjoismaiden suurimmista digitoimistoista. Olemme työskennelleet maan tunnetuimpien yrityksien ja brändien kanssa, usealla eri alalla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme