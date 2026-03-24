Kiinteistömaailman 64. Barometri kertoo myös alueellisia näkymiä: Sijainti, sijainti, sijainti -hokema meni jälleen päivitykseen  – kohteen kunto kiilaa tärkeimpien asioiden joukkoon

Kiinteistömaailman puolivuosittaiseen Barometrikyselyyn vastasi 273 asuntokaupan ammattilaista eri puolilta Suomea maaliskuun puolivälissä 2026. Heidän mukaansa kolmen tärkeimmän kauppojen syntymistä edistävän ominaisuuden kärki – olipa kyse sitten kerros- tai omakotitaloista – on tässä markkinatilanteessa ajanmukainen hinnoittelu, kohteen hyvä kunto ja toki kolmantena myös sijainti.

”Jo vuonna 2024 Barometrikyselyymme vastanneet sadat välitysammattilaiset mursivat vanhan sijainti, sijainti, sijainti -myytin toteamalla, että aallonpohjassa olleessa markkinassa kaupoille päästään vain, jos myyjä hyväksyy laskeneen hintatason. Sijainti toki oli edelleen kuvassa mukana, mutta vasta ajanmukaisen hintatason jälkeen. Nyt hokemaa on syytä jälleen päivittää, ja kolmen kärkeen kiilaa hinnan ja sijainnin väliin kohteen kunto”, Mika Laurikainen sanoo.

Kauppojen syntymisen tärkeimmäksi tekijäksi välitysammattilaiset nostavat tälläkin hetkellä hinnan. Ostajat ovat hyvin hintatietoisia, eikä kaupoille päästä, ellei kohdetta ole hinnoiteltu ajanmukaisesti.

”Toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi välittäjät nostavat vastauksissaan kohteen hyvän kunnon. Valtaosalla ostajista ei ole halua tai taitoa ryhtyä mittaviin remontteihin, tai heillä ei ole niihin rahoitusta. Katse kohdistuu muuttovalmiisiin tai lähes muuttovalmiisiin kohteisiin. Jos asunto on taloyhtiössä, myös sen kuntoa selvitetään entistä tarkemmin. Ja jos kohde vaatii isompaa remonttia, rajaa se ostajakuntaa merkittävästi”, Laurikainen sanoo.

Sijainti on edelleen top 3 -listalla, mutta vasta edellä mainittujen hinnan ja sijainnin jälkeen.

Sen seitsemän osamarkkinan Suomi – sekä käytetyissä asunnoissa että uudiskohteissa



Millaiseksi 273 välitysammattilaista ennakoivat alkavan kesäkauden kauppavilkkauden ja hinnankehityksen? Tällä Barometrikerralla vastaukset jakautuivat tavanomaista enemmän, ja niistä on nähtävissä ainakin seitsemän erilaista osamarkkinaa.

Osamarkkina 1: Rovaniemi

Rovaniemi on oma lukunsa suomalaisessa asuntomarkkinassa. Asuntokauppaa leimaa voimallinen pula kaikentyyppisistä asunnoista, sekä käytetyistä että uudiskohteista. Kuvaavaa on, että myynnissä olevia kohteita on Rovaniemellä tällä hetkellä reilusti alle puolet siitä määrästä, mitä myynnissä on saman kokoluokan (noin 70 000 asukasta) kaupungeissa Seinäjoella ja Hämeenlinnassa ja alle kolmasosa siitä, mitä Lappeenrannassa on myynnissä olevia kohteita. Tämä näkyy luonnollisesti hinnannousupaineina, joita Rovaniemellä on kaikissa asuntotyypeissä. Kauppamäärien odotetaan kesäkaudella kasvavan - kunhan myyntiin tulee ostettavaa.

Osamarkkina 2: Tampere ja Oulu

Tampereella ja Oulussa kuva on pientalojen osalta samansuuntainen kuin Rovaniemellä: pulaa on erityisesti uudehkoista kohtuuhintaisista perhekoon asunnoista. Kerrostaloasuntojen puolella tarjontaa sen sijaan riittää, erityisesti yksiöissä ja kaksioissa, mikä pitää hintoja vahvasti kurissa. Runsaalla tarjonnalla voi olla jopa kauppavilkkautta hillitsevä vaikutus: päätöksentekoa hidastaa, kun tarjontaa on niin paljon. Tästä ns. tinderilmiöstä on jonkun verran puhuttukin.

Tampereen ja Oulun kuva on siten kaksijakoinen: pientalokaupassa edessä on Barometri-vastausten perusteella vilkastuva kauppakesä, ja hinnannousujakin odotetaan. Kerrostalokaupassa ei kesäkausi näytä yhtä kiivaalta, ja edelleen voidaan nähdä alueellisten keskihintojen laskevan. Runsas uudiskohdetarjonta odottaa edelleen sulamista markkinaan.

Osamarkkina 3: Turku ja Kuopio

Turku ja Kuopio ovat siinä mielessä samankaltaisia kuin Tampere ja Oulu, että niissä pientalokauppa nähdään kesäkaudella veturina, ja kaupan vilkastumista odotetaan laajasti.

Varsinkin Turussa moni välittäjistä odottaa myös isojen kerrostaloasuntojen kauppamäärien kasvua. Hinnannousupaineita ei kuitenkaan ole käytännössä missään asuntotyypeissä, vaan vilkastuvaa kauppaa tehdään enintään odotusten mukaan nykyisellä hintatasolla, paikoin laskevallakin. Myös näillä alueilla uudiskohteita on edelleen paljon myynnissä.

Osamarkkina 4: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, erityisesti rannikkokaupungit

Valtaosassa maata myymätöntä uudiskohdetarjontaa on runsaasti varsinkin kerrostaloasunnoista. Pohjanmaan, erityisesti Kokkolan ja Vaasan, mutta myös esim. Ilmajoen ja Kurikan, vastaukset eroavat muusta maasta, ja ne ovat sukua kuin Rovaniemen tilanteelle. Myynnissä olevia kohteita on kaupungin kokoon nähden niukasti, ja kysyntää olisi kaikentyyppisisille asunnoille. Myös tarkkaan suunnitelluille ja kohtuuhintaisille uudiskohteille nähdään ostajapotentiaalia. Käytetyissä asunnoissa kaupan odotetaan vilkastuvan erityisesti perheasunnoissa, mutta hintataso pysyy joko nykytasolla tai voi olla paikoin laskevakin.

Osamarkkina 5: Pääkaupunkiseudun ulkopuolinen Uusimaa sekä useimmat maakuntien kaupungit

Niin pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla kuin useissa maakuntakaupungeissakin valtaosa välittäjistä arvioi kehityksen olevan vakaata kesäkaudella niin kauppamäärien kuin hinnankehityksenkin suhteen. Ja jollei nykytasoinen, niin suunta hinnoissa useimmissa kaupunginosissa ja asuntotyypeissä voi olla ennemmin hiukan laskeva, kuin vielä uutta nousua orastava. Syynä on runsas tarjonta lähes kaikenlaisista asunnoista. Poikkeus ovat kohtuuhintaiset uudehkot omakotitalot: niille on kysyntää ja hinnankehitysnäkymät parhaat lähes kaikkialla maassa.

Osamarkkina 6: Helsinki, Espoo ja Vantaa

Pääkaupunkiseutua kuvaa vahva pirstaloituminen mikromarkkinoihin. Kokeneen yrittäjän kuvaus tilanteesta: ”Tällä kertaa koko Helsingin tasolla on mahdotonta sanoa myyntiaikojen ja -hintojen kehityksen suuntaa yksiselitteisesti, kun jopa yksittäinen lähiö jakautuu erilaisiin mikromarkkinoihin. Joissain taloyhtiöissä tai mikroalueilla on todella haastavaa saada kauppoja syntymään hinnanlaskun jälkeenkin, ja muutaman korttelin päässä samanikäisistä taloista ja samankokoisista asunnoista saatetaan käydä kisaa ja hinta nousee odotetusta. Todella monet asiat vaikuttavat siihen, kumpaan joukkoon myytävä kohde kuuluu.”

Yhdeksänkymmenen välittäjävastauksen keskiarvoksi muodostuu kuitenkin arvio, ettei useimmilla pääkaupunkiseudun alueilla keskineliöhintapohjia ole vielä nähty, ja lasku jatkuu lähikuukaudet. Kauppamäärien kasvua odotetaan kuitenkin, erityisesti pientaloissa.

Osamarkkina 7: Arvokohteet

Arvokohteiden kauppa näyttäytyy hyvin samankaltaisena kuin syksyn Barometrissäkin. Kysynnän ja tarjonnan suhde on jonkun verran tasapainottunut syksystä. Valtaosa vastaajista kuvaa tilannetta arvokohdemarkkinan ominaispiirteet huomioiden varsin tasapainokseksi.

Kiinteistömaailman 64. Barometriin vastasi 273 välitysammattilaista 50 paikkakunnalta maaliskuun 2026 puolivälissä.



