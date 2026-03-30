Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa 1.4. alkaen
30.3.2026 14:15:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelvat 1.4.2026 alkaen yhdessä palvelunumerossa 014 336 5850. Käytössä on myös digipalvelut, kuten reaaliaikainen chat.
Keskiviikosta 1.4.2026 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa ja yhteisissä digipalveluissa koko hyvinvointialueen asukkaita. Asukkaan ei tarvitse itse tietää, mikä palvelu tukisi häntä parhaiten, vaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset auttavat arvioimaan tuen tarvetta.
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan otetaan yhteyttä, kun tarvitsee tukea esimerkiksi
- vanhemmuuteen, kasvatuskysymyksiin tai huoleen lapsen tai nuoren käyttäytymisestä,
- alle 23-vuotiaiden nuorten mielenterveysongelmiin tai päihteiden käyttöön,
- lastensuojeluilmoituksiin tai sosiaalihuoltolain mukaisiin yhteydenottoihin tai
- aikuisten sosiaalipalveluihin.
Omat puhelinnumerot ja digipalvelut säilyvät neuvolaan ja seksuaaliterveyspalveluissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kuraattori- ja psykologipalveluissa, perheoikeudellisissa palveluissa sekä lapsiperheiden kotipalvelussa.
Ohjausta ja neuvontaa puhelimitse numerossa 014 336 5850
Asukkaat voivat ottaa yhteyttä perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan puhelimitse soittamalla numeroon 014 336 5850. Soittoaika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 8–14.
Kun numeroon soittaa, valitaan ensin, asioiko asukkaana vai ammattilaisena. Sitten asukas valitsee, koskeeko asia lasta, nuorta tai perhettä, alle 23-vuotiaan mielenterveyttä tai päihteiden käyttöä, lastensuojeluilmoitusta tai sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa vai aikuisten sosiaalipalveluita.
Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Jos puheluun ei ehditä vastata heti, soittaja voi jättää takaisinsoittopyynnön. Hänelle soitetaan takaisin saman päivän aikana.
Ohjausta ja neuvontaa digipalveluissa
Ohjausta ja neuvontaa saa myös hyvinvointialueen digipalveluissa. Yhteydenottojen aiheet ovat samat kuin puhelinpalvelussakin.
Käytössä on chat-palvelu arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–12. Kyseessä on reaaliaikainen chat, jossa ammattilainen vastaa mahdollisimman pian asukkaan viestiin.
Kiireettömän asioinnin kautta asukas voi jättää yhteydenottopyynnön silloin, kun itselle parhaiten sopii, mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Ammattilaiset vastaavat näihin viesteihin 1–5 arkipäivän kuluessa.
Sekä chatissa että kiireettömässä asioinnissa asukas täyttää aluksi esitietokyselyn, jonka perusteella viesti ohjautuu sopivalle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Näiden molempien digipalveluiden käyttö edellyttävät vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.
Käytössä on myös jo tuttu Pyydä apua -nappi, jonka kautta voi pyytää apua nimettömänä. Yhteydenottoa varten tarvitaan vain joko sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Pyydä apua -napin yhteydenoton vastaanottanut sosiaalihuollon ammattilainen ottaa asukkaaseen yhteyttä 1–3 arkipäivän kuluessa.
Digipalvelut saa käyttöönsä lataamalla Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksen (OmaHyvaks) tai digiasioinnin selainversiossa, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta.
Yhteyshenkilöt
Matleena Ullner, johtava sosiaalityöntekijä, asiakasohjausyksikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, matleena.ullner@hyvaks.fi, p. 050 353 7647
Satu Moisio, palvelupäällikkö, lapsiperheiden varhainen tuki, Keski-Suomen hyvinvointialue, satu.moisio@hyvaks.fi, p. 050 304 8268
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
