Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa 1.4. alkaen

Keskiviikosta 1.4.2026 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa ja yhteisissä digipalveluissa koko hyvinvointialueen asukkaita. Asukkaan ei tarvitse itse tietää, mikä palvelu tukisi häntä parhaiten, vaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset auttavat arvioimaan tuen tarvetta.

Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan otetaan yhteyttä, kun tarvitsee tukea esimerkiksi

vanhemmuuteen, kasvatuskysymyksiin tai huoleen lapsen tai nuoren käyttäytymisestä,

alle 23-vuotiaiden nuorten mielenterveysongelmiin tai päihteiden käyttöön,

lastensuojeluilmoituksiin tai sosiaalihuoltolain mukaisiin yhteydenottoihin tai

aikuisten sosiaalipalveluihin.

Omat puhelinnumerot ja digipalvelut säilyvät neuvolaan ja seksuaaliterveyspalveluissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kuraattori- ja psykologipalveluissa, perheoikeudellisissa palveluissa sekä lapsiperheiden kotipalvelussa.

Ohjausta ja neuvontaa puhelimitse numerossa 014 336 5850

Asukkaat voivat ottaa yhteyttä perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan puhelimitse soittamalla numeroon 014 336 5850. Soittoaika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 8–14.

Kun numeroon soittaa, valitaan ensin, asioiko asukkaana vai ammattilaisena. Sitten asukas valitsee, koskeeko asia lasta, nuorta tai perhettä, alle 23-vuotiaan mielenterveyttä tai päihteiden käyttöä, lastensuojeluilmoitusta tai sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa vai aikuisten sosiaalipalveluita.

Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Jos puheluun ei ehditä vastata heti, soittaja voi jättää takaisinsoittopyynnön. Hänelle soitetaan takaisin saman päivän aikana.

Ohjausta ja neuvontaa digipalveluissa

Ohjausta ja neuvontaa saa myös hyvinvointialueen digipalveluissa. Yhteydenottojen aiheet ovat samat kuin puhelinpalvelussakin.

Käytössä on chat-palvelu arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–12. Kyseessä on reaaliaikainen chat, jossa ammattilainen vastaa mahdollisimman pian asukkaan viestiin.

Kiireettömän asioinnin kautta asukas voi jättää yhteydenottopyynnön silloin, kun itselle parhaiten sopii, mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Ammattilaiset vastaavat näihin viesteihin 1–5 arkipäivän kuluessa.

Sekä chatissa että kiireettömässä asioinnissa asukas täyttää aluksi esitietokyselyn, jonka perusteella viesti ohjautuu sopivalle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Näiden molempien digipalveluiden käyttö edellyttävät vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.

Käytössä on myös jo tuttu Pyydä apua -nappi, jonka kautta voi pyytää apua nimettömänä. Yhteydenottoa varten tarvitaan vain joko sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Pyydä apua -napin yhteydenoton vastaanottanut sosiaalihuollon ammattilainen ottaa asukkaaseen yhteyttä 1–3 arkipäivän kuluessa.

Digipalvelut saa käyttöönsä lataamalla Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksen (OmaHyvaks) tai digiasioinnin selainversiossa, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta.