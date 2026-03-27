Maastopalokausi on alkanut: tarkista voimassa olevat varoitukset ennen avotulen sytyttämistä
30.3.2026 14:35:35 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Ilmatieteen laitos antoi kevään ensimmäisen maastopalovaroituksen sunnuntaina 29. maaliskuuta Päijät-Hämeeseen. Maastopalovaroitus varoittaa kuivasta ja syttymisherkästä maastosta, eikä sen voimassaoloaikana saa sytyttää avotulta.
Maastopalovaroitus on voimassa tänään maanantaina Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Maastopalovaroituskausi alkoi tänä vuonna tavanomaista aikaisemmin: tyypillisesti Ilmatieteen laitos antaa ensimmäiset maastopalovaroitukset huhtikuun puolivälin tienoilla. Viime vuonna ensimmäinen varoitus annettiin Ahvenanmaalle jo 20. maaliskuuta.
Keväällä varoitukset perustuvat kuloheinän kosteuden arviointiin. Kuloheinä kuivuu aurinkoisina ja tuulisina päivinä hyvin nopeasti, mutta heikotkin sateet vähentävät sen syttymisherkkyyttä.
"Ennusteissa on aina epävarmuutta, ja on tärkeää tarkistaa voimassa oleva varoitus ennen kuin sytyttää avotulen", korostaa meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta.
Tiistaina maan itäosaan on odotettavissa sateita, mutta sademäärä jää kuivimmilla alueilla Kaakonkulmalla ja Päijät-Hämeessä pääosin alle kahden millimetrin. Sademäärien ei odoteta ylittävän viittä millimetriä viikonloppuun mennessäkään, joten kuloheinä kuivuu nopeasti poutajaksojen aikana. Tuulenpuuskat maan etelä- ja keskiosan syttymisherkillä alueilla ovat pääosin 5–10 metriä sekunnissa.
Avotulta ei saa tehdä varoituksen ollessa voimassa
Jos maastopalovaroitus on voimassa, avotulta ei saa sytyttää. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena. Nuotion lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrilli määritellään avotuleksi. Kielto koskee maastopalovaroituksen kaikkia kolmea luokkaa, keltaista, oranssia ja punaista.
Maastopalovaroitukset ovat vuorokausikohtaisia, ja niitä voidaan antaa viisi vuorokautta etukäteen. Suurten ja nopeasti etenevien maastopalojen todennäköisyys kasvaa oranssin ja punaisen tason varoituksissa.
Ilmatieteen laitos antaa maastopalovaroituksen maakuntakohtaisesti, pohjoisessa kuntakohtaisesti. Olosuhteet vaihtelevat kuitenkin paikallisesti paljon, ja tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulen turvallisesta käytöstä ja sammuttamisesta. Maastopaloista suurin osa johtuu ihmistoiminnasta.
"Suuria maastopaloja on ollut Suomessa viime vuosikymmeninä vähän naapurimaihin verrattuna. Tähän on monia syitä metsänhoidosta lähtien, mutta otollisissa olosuhteissa hyvin suuret palot ovat meilläkin mahdollisia", Bergman sanoo.
Maastopalovaroituksen voimassaolon voi tarkistaa helposti Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta ja sääsovelluksen Varoitukset-välilehdeltä.
Ryhmäpäällikkö, meteorologi Tuomo Bergman, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2035, tuomo.bergman@fmi.fi
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Yhteiskunnan kasvava materiaalinkäyttö tekee ilmastonmuutoksen hillinnästä haastavampaa27.3.2026 09:16:15 EET | Tiedote
Ilmatieteen laitoksen johtamassa tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä, jolla voidaan arvioida yhteiskunnan materiaalintarvetta ja sen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia pitkällä aikavälillä. Nopeampi talouskasvu ja sen myötä kasvava materiaalinkulutus ja päästöt edellyttävät enemmän toimia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.
Ilmanlaatu on heikentynyt paikoitellen itärajan tuntumassa26.3.2026 15:48:47 EET | Tiedote
Etelä-Karjalassa on mitattu kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia tänään ja eilen. Itärajan takaa kulkeutuvat savut voivat vaikuttaa paikallisesti ilmanlaatuun Kaakkois- ja Itä-Suomessa, minkä lisäksi Keski-Euroopasta kaukokulkeutuneet pienhiukkaset huonontavat ilmanlaatua laajemmalla alueella. Ilmanlaatua heikentää myös keväinen katupöly.
Jäät sulavat nyt vauhdilla Itämerellä – heikoille kevätjäille ei ole enää turvallista mennä25.3.2026 13:21:48 EET | Tiedote
Alkuvuoden pitkä pakkasjakso kasvatti Itämeren jääpeitteen laajimmaksi 15 vuoteen. Maaliskuun lämpö on kuitenkin sulattanut jäitä tehokkaasti: jäätä on runsaammin enää pohjoisella Perämerellä, missä on parhaillaan hankalat olosuhteet talvimerenkululle.
Katupölykausi on käynnissä – ilmanlaatu heikentynyt monin paikoin23.3.2026 13:02:59 EET | Tiedote
Ilmanlaatu on ollut Suomessa viimeisen viikon ajan monin paikoin välttävä tai huono, hetkittäin jopa erittäin huono. Ilmanlaadun heikentyminen johtuu pääosin katupölystä.
WMO:n raportti: Ilmastonmuutos voimistuu – kattavat havainnot tukevat yhteiskunnan varautumista23.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n State of the Global Climate 2025 -raportti vahvistaa, että ilmastonmuutos etenee ja voimistuu. Vuodet 2015–2025 ovat maailmanlaajuisesti mittaushistorian 11 lämpimintä vuotta peräkkäin, ja maapallon energiatasapainon häiriö on nyt ennätyksellisen suuri.
