Kulomäentien risteyssillan peruskorjaus alkaa Tuusulassa
30.3.2026 14:57:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Tuusulassa Kulomäentien risteyssilta peruskorjataan kesän 2026 aikana, ja työt alkavat huhtikuun alussa.
Peruskorjauksen vuoksi ajoneuvoliikennettä sillalla joudutaan rajoittamaan, josta aiheutuu haittaa Kulomäentien liikenteelle. Työn aikana sillalla on käytössä kaksi ajokaistaa ajoneuvoliikenteelle sekä erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Peruskorjaus valmistuu arvioiden mukaan lokakuussa 2026.
Työn rakennuttaja toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa WSP Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Repo Elinvoimakeskus, puh 040 041 5109
Työmaapäällikkö Juha Valjakka, Oteran Oy, puh. 040 556 7305
Rakennuttajakonsultti Simo Kettunen, WSP Finland Oy, puh. 040 502 3147
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme