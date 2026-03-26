Uudenmaan elinvoimakeskus

Kulomäentien risteyssillan peruskorjaus alkaa Tuusulassa

30.3.2026 14:57:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Tuusulassa Kulomäentien risteyssilta peruskorjataan kesän 2026 aikana, ja työt alkavat huhtikuun alussa.

Risteyssilta, jossa on kaksi kaistaa. Molemmin puolin valaisinpylväitä ja ympärillä lehtipuita.
Kulomäentien risteyssilta.

Peruskorjauksen vuoksi ajoneuvoliikennettä sillalla joudutaan rajoittamaan, josta aiheutuu haittaa Kulomäentien liikenteelle. Työn aikana sillalla on käytössä kaksi ajokaistaa ajoneuvoliikenteelle sekä erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Peruskorjaus valmistuu arvioiden mukaan lokakuussa 2026.

Työn rakennuttaja toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa WSP Finland Oy.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Timo Repo Elinvoimakeskus, puh 040 041 5109
Työmaapäällikkö Juha Valjakka, Oteran Oy, puh. 040 556 7305
Rakennuttajakonsultti Simo Kettunen, WSP Finland Oy, puh. 040 502 3147

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

