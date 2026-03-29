Kirjallinen kysymys Timo Harakalta ja Ville Skinnarilta: Miten hallitus reagoi Yhdysvaltain lähetystön levittämään väärään tietoon?

SDP:n Kokko: Minne menet, jos kotona ei ole turvallista? 28.3.2026 11:44:35 EET | Tiedote

Väkivallan vähentäminen ja ehkäisy lienee kaikkien poliitikkojen tavoite. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta jättää syvät arvet, ja kodin ollessa turvaton, tulisi kaikilla olla mahdollisuus päästä turvaan. SDP:n kansanedustaja Jani Kokko muistuttaa, että ensi- ja turvakodit ovat monelle väkivaltaa kokevalle turvasatama, josta apua saa aina. Mikäli perussuomalaisten uhkaukset lisäleikkauksista sosiaali- ja terveysalan järjestötukiin toteutuvat, voivat myös turvakodit olla vaarassa.