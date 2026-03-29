Kirjallinen kysymys Timo Harakalta ja Ville Skinnarilta: Miten hallitus reagoi Yhdysvaltain lähetystön levittämään väärään tietoon?
30.3.2026 15:19:11 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Yhdysvaltain suurlähetystö on poikkeuksellisella tavalla kyseenalaistanut Suomen oikeusjärjestelmän arvostelemalla Korkeimman oikeuden Päivi Räsäselle antamaa tuomiota. Lähetystö levittää tuomiosta disinformaatiota Yhdysvaltoihin. Miten hallitus reagoi Suomen mainetta vahingoittavaan toimintaan?
Kansanedustajat Timo Harakka (sd.) ja Ville Skinnari (sd.) ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen, johon vastannee ulkoasiainministeri Elina Valtonen (kok.).
Sekä Korkeimman oikeuden päätöksessä (KKO 2026:27) että siitä julkaistuissa mediatiedoissa todetaan selkeästi, että ratkaisun keskeisin peruste on Räsäsen yhteiskunnallinen asema kansanedustajana ja lääketieteellinen auktoriteetti lääkärinä. Näillä auktoriteeteilla perusteltuja, loukkaavaksi katsottuja mielipiteitä ei suojaa uskonnonvapaus (päätöskohta 51).
Yhdysvaltain suurlähetystö julkaisi X-palvelussa 27.3.2026 päivityksen, jossa suurlähettiläs Brodie esiintyy edustaja Räsäsen rinnalla. Julkaisussa väitetään, että Räsäsen ”väkivallattomalle uskonnolliselle ilmaisulle langettu rikosoikeudellinen vastuu luo huolestuttavan ennakkotapauksen uskonnonvapauden ja sananvapauden kannalta”.
- Ystävä- ja liittolaismaan edustajan toiminta on hyvin poikkeuksellista ja maidemme suhteiden kannalta pahoiteltavaa, ulkoasianvaliokunnan jäsen Ville Skinnari toteaa.
- On sopimatonta, että vieraan vallan edustaja puuttuu demokraattisen asemamaansa korkeimman oikeusistuimen tuomioihin. On vahingollista, että Yhdysvaltain suurlähetystö levittää disinformaatiota tuomiosta, joka nimenomaan ei kohdistu ’uskonnolliseen ilmaisuun’, vaan auktoriteettiaseman väärinkäyttöön, sanoo Timo Harakka. Hän on suuren valiokunnan jäsen.
Yhdysvaltain lähetystön levittämä väärä tieto on kotimaassa laajassa jakelussa. Muun muassa perinteinen valtalehti Washington Post julkaisi toimituksen kannanoton otsikolla "Sananvapauden farssi Suomessa”.
Harakka ja Skinnari kysyvät: Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä suurlähetystön vahingollisen toiminnan johdosta, ja aikooko se kutsua suurlähettiläs Brodien puhutteluun?
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
Ville SkinnariKansanedustajaPuh:040 504 8187ville.skinnari@eduskunta.fi
