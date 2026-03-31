Espoon seurakunnat jatkavat kansainvälistä apua myös vuonna 2026
31.3.2026 10:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Espoon yhteinen kirkkovaltuusto päätti 25.3. kokouksessaan jakaa kansainvälisen vastuun määrärahaa lähes kaksi miljoonaa euroa.
Vuoden 2026 talousarviossa on varattu lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 1 930 000 euroa. Katastrofiavustuksiin talousarviossa on varattu 120 000 euroa jaettavaksi vuoden aikana.
Määrärahaa saivat kaikki hakijat eli Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Pipliaseura (SPS), Medialähetys Sanansaattajat (Sansa), Kirkon Ulkomaanapu (KUA) sekä Evankelinen lähetysyhdistys (Ely).
Suomen Lähetysseuran hankkeisiin jaettiin 790 000 euroa, Suomen Pipliaseuran hankkeisiin 145 000 euroa, Medialähetys Sanansaattajien hankkeisiin 158 500 euroa, Kirkon Ulkomaanapu hankkeisiin 809 000 euroa sekä Evankelisen lähetysyhdistyksen hankkeille 27 500 euroa.
Määrärahan saajien tulee raportoida määrärahan käytöstä, sekä sitoutua siihen, että naispuolisilla ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla papeilla sekä muilla ammattihenkilöillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus tulla valituiksi ja lähetetyiksi tekemään työtä järjestön tai säätiön palveluksessa.
Päätösesityksessä vuoden 2026 määrärahan jakamisessa on otettu lähtökohdaksi hakijoiden hakemuksissaan esittämät hankkeet. Hanke- ja ohjelmakuvausten perusteella hakijoiden tekemällä työllä on kohdemaissa positiivinen vaikutus lasten ja perheiden elinoloihin, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.
Näiden kohteiden lisäksi Puita lapsille -hanke on osa Espoon evankelisluterilaisten seurakuntien kansainvälisen vastuun toimintaa. Puita lapsille -hanke käynnistyi vuonna 2023. Se toteutetaan yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. Espoon seurakuntayhtymä myönsi nyt Suomen Lähetysseuralle 40 000 euron jatkorahoituksen hankkeelle. Puiden istuttamisella ja ympäristötyöllä Tansaniassa kannetaan huolta luonnosta ja ihmisistä. Hankkeen avulla halutaan tehdä tärkeää ympäristötyötä ja torjua ilmastonmuutosta.
Matti PeiponenMonikulttuurisuustyön asiantuntijaKirkko Espoossa / Espoon seurakuntayhtymä, Church in EspooPuh:09 8050 2512Puh:050 381 7629matti.peiponen@evl.fi
Eero JokelaYhteisen seurakuntatyön johtajaYhteinen seurakuntatyöPuh:050 324 8746eero.jokela@evl.fi
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Esbo församlingar fortsätter det internationella arbetet även 202631.3.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Esbo gemensamma kyrkofullmäktige beslutade vid sitt möte den 25.3 att fördela anslaget för internationellt ansvar på närmare två miljoner euro.
The Espoo parishes will continue to provide international aid in 202631.3.2026 10:00:00 EEST | Press release
During its meeting on 25 March, the Joint Parish Council of Espoo decided to allocate almost two million euros of its international responsibility appropriation.
