Espoon seurakunnat jatkavat kansainvälistä apua myös vuonna 2026

Vuoden 2026 talousarviossa on varattu lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 1 930 000 euroa. Katastrofiavustuksiin talousarviossa on varattu 120 000 euroa jaettavaksi vuoden aikana.

Määrärahaa saivat kaikki hakijat eli Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Pipliaseura (SPS), Medialähetys Sanansaattajat (Sansa), Kirkon Ulkomaanapu (KUA) sekä Evankelinen lähetysyhdistys (Ely).

Suomen Lähetysseuran hankkeisiin jaettiin 790 000 euroa, Suomen Pipliaseuran hankkeisiin 145 000 euroa, Medialähetys Sanansaattajien hankkeisiin 158 500 euroa, Kirkon Ulkomaanapu hankkeisiin 809 000 euroa sekä Evankelisen lähetysyhdistyksen hankkeille 27 500 euroa.

Määrärahan saajien tulee raportoida määrärahan käytöstä, sekä sitoutua siihen, että naispuolisilla ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla papeilla sekä muilla ammattihenkilöillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus tulla valituiksi ja lähetetyiksi tekemään työtä järjestön tai säätiön palveluksessa.

Päätösesityksessä vuoden 2026 määrärahan jakamisessa on otettu lähtökohdaksi hakijoiden hakemuksissaan esittämät hankkeet. Hanke- ja ohjelmakuvausten perusteella hakijoiden tekemällä työllä on kohdemaissa positiivinen vaikutus lasten ja perheiden elinoloihin, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.

Näiden kohteiden lisäksi Puita lapsille -hanke on osa Espoon evankelisluterilaisten seurakuntien kansainvälisen vastuun toimintaa. Puita lapsille -hanke käynnistyi vuonna 2023. Se toteutetaan yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. Espoon seurakuntayhtymä myönsi nyt Suomen Lähetysseuralle 40 000 euron jatkorahoituksen hankkeelle. Puiden istuttamisella ja ympäristötyöllä Tansaniassa kannetaan huolta luonnosta ja ihmisistä. Hankkeen avulla halutaan tehdä tärkeää ympäristötyötä ja torjua ilmastonmuutosta.