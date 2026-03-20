VATT: Matkailijaveron käyttöönoton mahdollistaminen kunnille on perusteltua
30.3.2026 15:40:00 EEST | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT | Tiedote
Matkailijaveron tuomat lisäverotulot mahdollistavat muiden paikallisten verojen alentamisen tai tulot voidaan käyttää kunnan palveluihin. Matkailijaverolla voidaan kompensoida turismista kunnalle aiheutuvia kustannuksia ja alueen asukkaille aiheutuvia haittoja, toteaa VATT lausunnossaan.
VATT (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) on vastannut valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön matkailijaveron käyttöönottoon. VATT suhtautuu kyseiseen veroon yleisesti ottaen myönteisesti. VATT:n lausunnon on laatinut tutkimusprofessori Teemu Lyytikäinen.
”Matkailijaverolla voidaan myös pyrkiä rajoittamaan matkailijamääriä, mikä on muuttunut aiempaa vaikeammaksi, kun lyhytvuokrauksen alustat mahdollistavat asuntokannan muuntamisen matkailijoiden käyttöön”, toteaa VATT lausunnossaan.
”Matkailijaveron käyttö on kunnalle houkutteleva vaihtoehto, sillä sen avulla voidaan kerätä verotuloja alueen ulkopuolisilta veronmaksajilta. Toisaalta matkailijavero heikentää kunnan houkuttelevuutta matkakohteena. Kunnan päättäjät joutuvat tasapainottelemaan verotulonäkökulman ja kilpailukyvyn välillä”, tiivistää Teemu Lyytikäinen VATT:n lausunnossa.
VATT toteaa, että matkailuveron vaikutusta voisi luotettavasti kokeilla, mikäli se toteutettaisiin satunnaistettuna kenttäkokeiluna, jossa kunnat arvotaan veron käyttöönottavaan koeryhmään ja kontrolliryhmään.
VATT:n lausunnossa todetaan, että matkailijaveron käyttöönotto ja sen suuruus on perusteltua jättää kunnan päätettäväksi. Kaikkia kuntia koskeva pakollinen vero kohdistuisi myös sellaisiin kuntiin, joissa matkailua ei nähdä rasitteena vaan sitä toivottaisiin lisää.
VATT jää pohtimaan lausunnossaan minkälaisia tavoitteita matkailijaverolla olisi. Miksi matkailijavero otettaisiin käyttöön kunnassa ja mitä sillä haluttaisiin saavuttaa?
Tutkimusprofessori Lyytikäinen nostaa pääsiäisviikolle sopivasti esille, myös veron ajallisen kattavuuden: ”Ei ole vahvaa perustetta rajoittaa veron ajallista kattavuutta. Sesonkiaikaan majoituspalvelujen tai julkisen liikenteen kapasiteetti saattaa olla sitova rajoite.
”Muulloin taas kysyntä voi olla joustavampaa hinnan suhteen. On perusteltua mahdollistaa veron rajaaminen kysyntähuippuihin, mikäli se on kunnan tavoitteiden mukaista”, jatkaa Lyytikäinen.
VATT:n lausunnon keskeinen näkemys on matkailijaveron alueellisen, ajallisen, matkailumuotoon liittyvän ja veron määrän jättäminen kuntien itsenäiseen harkintaan.
Teemu LyytikäinenTutkimusjohtaja, tutkimusprofessoriVATTPuh:+358 29 551 9431teemu.lyytikainen@vatt.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Tutustu työhömme tarkemmin: https://vatt.fi
