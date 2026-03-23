Vaurioitunut kaapeli voi aiheuttaa sähkökatkon, sähköiskun ja jopa hengenvaaran

Carunan tilastojen mukaan vuosittain sattuu noin 1 000 maakaapelivauriota, jotka aiheutuvat pääasiassa ulkopuolisen maanrakentajan toiminnasta. Suurin osa näistä vaurioista aiheuttaa myös asiakkaille sähkökatkon.

– Kaivinkoneet, kuokkiminen tai ojankaivuu tai maaperän poraus tai tutkimukset katkaisevat tai vaurioittavat kaapelin eristystä. Tämä on yleisin syy maakaapelivikoihin. Muita maakaapelivikoja aiheuttavat muun muassa maaperän liikkuminen, talvella routavauriot, ikääntyminen eli kaapelin vanheneminen ja asennustyön puutteet kuten liitosviat, rakenne- ja materiaalivauriot sekä kesällä vastaavasti jopa ukkosen aiheuttamat ylijännitteet, sanoo Carunan käyttökeskuspäällikkö Kimmo Vainiola.

Vaurioitunut kaapeli voi vaikuttaa laajasti: Sähkökatkot vaikuttavat esimerkiksi lämmitykseen, valaistukseen ja tietoliikenteeseen, ja palvelut voivat hetkellisesti sulkeutua. Työmaalla rikkoutunut kaapeli voi olla turvallisuusriski, sillä kaapeliin osuminen aiheuttaa vaaratilanteen myös kaivinkoneen kuljettajalle. Caruna pyrkii palauttamaan sähköt mahdollisimman nopeasti turvallisuus huomioiden. Sähkökatkon pituus riippuu kuitenkin aina vaurion sijainnista ja laajuudesta.

Miksi kaapelivaurioita sattuu ja miten ne vältetään?

Maanalaisia kaapeleita tulee jatkuvasti lisää. Siksi on entistä tärkeämpää, että kaivutyöt suunnitellaan huolella ja kaapelien sijainnit tarkistetaan ennen kuin koneet käynnistyvät.

Vainiola muistuttaa, että riskien arviointi ja suunnitelmat kannattaa tehdä jo ennen työmaan alkua.

– Kaapelivaurioita voidaan ehkäistä ennakoinnilla, huolellisella suunnittelulla ja kaapeleiden sijainnin varmistamisella etukäteen. On tärkeää miettiä, mitä töitä tehdään, missä ja milloin sekä varmistaa, että kaikki työmaalla toimivat on perehdytetty hyvin. Etukäteen tehtävällä sijaintiselvityksellä ja kaapelinäytöllä ehkäiset turhat sähkökatkot ja vahingosta aiheutuvat korjauskustannukset, sanoo Vainiola.

Caruna tarjoaa tilaajille, kuten kunnille, kaupungeille ja maanrakentajille, ohjeistusta sähköverkon rakenteesta ja turvallisuuskäytännöistä. Myös Carunan verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita turvalliseen työskentelyyn.

Carunan turvallisuusvideosarjassa kerrotaan turvallisuuden merkityksestä ja annetaan konkreettisia esimerkkejä turvalliseen työskentelyyn.

Muista nämä asiat työmailla:





Selvitä aina maakaapeleiden ja putkien sijainnit etukäteen. Tilaa maksuton kaapelinäyttö ennen kaivua. Noudata turvaetäisyyksiä sekä maakaapeleihin että ilmajohtoihin. Perehdytä koko työryhmä, myös aliurakoitsijat.

Jos vahinko sattuu, toimi heti!



Vaurion sattuessa tärkeintä on varmistaa oma ja ympäristön turvallisuus. Kimmo Vainiola korostaa nopean yhteydenoton merkitystä.

– Ilmoita vahingosta viipymättä Carunan vikapalvelunumeroon 0800 1 95011. Numero palvelee maksutta ympäri vuorokauden. Soiton jälkeen me varmistamme, että työmaa ja sen ympäristö pysyvät turvallisena.

– Mikään vahinko ei ole niin pieni, etteikö siitä kannattaisi soittaa. Tallenna numeromme ja lataa lisäksi 112-sovellus puhelimeesi hätätilanteita varten. Niistä on hyötyä yllättävissä tilanteissa.

Tiesitkö? Maakaapelien sijainnin selvittämisvelvollisuus perustuu lakiin

Ote Sähkömarkkinalain pykälästä 110§

”Ennen maanrakennus-, metsä-, vesirakennus-, verkonrakennus- tai muuhun sähkökaapeleiden läheisyydessä tapahtuvaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on työturvallisuuden varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella sähkökaapeleita.”

Verkonhaltijalla on saman lain puitteissa velvollisuus toimittaa tiedot kaivualueen kaapeleiden sijainneista työn suunnittelijalle ja suorittajalle.

Lisätietoa:

Kaapeleiden sijaintitiedot ja maksuttoman kaapelinäytön tilaaminen: https://caruna.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkoverkko/kaapeleiden-sijaintitiedot

Ohjeet turvalliseen työskentelyyn: https://caruna.fi/turvallinentyomaa