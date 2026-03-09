Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 31.3.2026 klo 18.10

Asuntosalkun Suomen tytäryhtiöille lainojen pidennys – sekä Tallinnan että Suomen tytäryhtiöiden kaikki lainat jatkuvat nyt 2030-luvulle

Asuntosalkku Oyj:n Suomen tytäryhtiöt Asuntosalkku Suomi Oy ja Suomen Asuntovarainhoito Oy ovat solmineet pidennykset tällä vuosikymmenellä erääntymässä olleisiin lainoihinsa. Pidennysten myötä kyseisten lainojen maturiteetti on keväällä 2031, kun aiemmin se oli keväällä 2028. Samalla tiettyihin lainaehtoihin tehtiin muokkauksia.

Olennaisena muokkauksena uusituissa lainoissa on porrasrakenne, jossa sekä lyhennyksen määrä että lainamarginaali liikkuvat LTV-asteen (loan-to-value) muuttuessa samansuuntaisesti. LTV-asteen laskiessa sekä lainamarginaali että lyhennyksen määrä pienenevät. Porrasrakenteen alimmalla portaalla laina on bullet-muotoinen.

Tämän sopimuksen myötä Asuntosalkun kaikkien tytäryhtiöiden kaikki lainat erääntyvät 2030-luvulla. Osa Tallinnan lainoista on tavanomaisesti lyheneviä ja merkittävä osa on bullet-lainaa. Konsernin lainakanta oli 31.12.2025 yhteensä noin 147 miljoonaa euroa, josta Suomen tytäryhtiöiden osuus oli noin 85 miljoonaa euroa ja Tallinnan tytäryhtiön osuus noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi Asuntosalkku Oyj:llä emoyhtiönä on erillinen kahden miljoonan euron laina, joka maksetaan aikataulun mukaan takaisin viimeistään vuonna 2027. Konsernin lainoittajapankit ovat Danske Bank, Nordea, Norion, LHV, SEB ja Swedbank.

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tänä keväänä tehdyt lainojen pidennykset osoittavat tässä markkinatilanteessa yhtiön hyvää rahoitettavuutta ja liiketoiminnan vahvaa ennustettavuutta. Solmitut jatkosopimukset ei vaikuta johdon näkemyksen mukaan merkittävästi Asuntosalkun taloudelliseen asemaan tai näkymiin kuluvalla tilikaudella.

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö, joka keskittyy omistaja-arvon luomiseen. Sijoitukset painottuvat omistusasuntotaloista valikoituihin yksittäisiin asuntoihin, joissa vuokralainen asuu omistusasujien naapurina. Pääpaino on hyvien sijaintien pienissä asunnoissa Suomen pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tallinnan keskusta-alueilla. Olemme vaihtoehto asuntorahastoille ja suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä.

30.9.2025 Asuntosalkku omisti Suomessa 1 413 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 160,8 miljoonaa euroa, sekä Tallinnassa 660 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 103,1 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.12.2025 oli 97,1 prosenttia.

Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

